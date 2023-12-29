+7 (923) 320-5009
t.me/nextner
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+7 (923) 320-5009
t.me/nextner
О компании
nextner - web developer company
8
лет на рынке
15
сотрудников
4
года средний срок работы
с клиентом

Наша специализация

Портальные решения

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Интранет-системы / b2b-проекты / личные кабинеты

WEB

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Сайты, интернет-магазины, маркетплейсы. Интеграции с сервисами и шинами данных (ERP, 1С и пр.)

Ретейнер

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Мы можем усилить выделенной с нашей стороны командой штат заказчика в любом стеке – backend, fronted, тестирование, аналитика.

Поддержка

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Сопровождаем и поддерживаем проекты.

Наши технологии

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Python

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Django

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odoo

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Flask

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CherryPy

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JavaScript

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VUE

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jQuery

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CSS

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HTML

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FastAPI

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React

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aiohttp

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asyncio

Обращаясь к нам, вы получаете надежного партнера с глубокими компетенциями для работы с клиентами из различных сфер бизнеса. Доверенные вами задачи будут полностью окружены вниманием всей команды до полного их завершения.

С нашей помощью вы можете:

  • получить укомплектованную команду разработки полного цикла,
  • проектировать и реализовывать механизмы автоматизации,
  • создавать, запускать и развивать онлайн-сервисы,
  • внедрять IT-решения и управлять ими.

Отзывы клиентов

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Косметология "Редианс"

Такие прекрасные ребята! Мы так рады, что нашли таких. Всегда на связи, готовы помочь во всем, понятно объясняют, а понимают с полуслова!

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Строительная компания Snatek

Благодарность выражает лично генеральный директор Костин Евгений Владимирович.

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С удовольствием выслушаем все предложения и подготовим документы!

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