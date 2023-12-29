Портальные решения
Интранет-системы / b2b-проекты / личные кабинеты
WEB
Сайты, интернет-магазины, маркетплейсы. Интеграции с сервисами и шинами данных (ERP, 1С и пр.)
Ретейнер
Мы можем усилить выделенной с нашей стороны командой штат заказчика в любом стеке – backend, fronted, тестирование, аналитика.
Поддержка
Сопровождаем и поддерживаем проекты.
Python
Django
odoo
Flask
CherryPy
JavaScript
VUE
jQuery
CSS
HTML
FastAPI
React
aiohttp
asyncio
Обращаясь к нам, вы получаете надежного партнера с глубокими компетенциями для работы с клиентами из различных сфер бизнеса. Доверенные вами задачи будут полностью окружены вниманием всей команды до полного их завершения.
С нашей помощью вы можете:
Такие прекрасные ребята! Мы так рады, что нашли таких. Всегда на связи, готовы помочь во всем, понятно объясняют, а понимают с полуслова!
Благодарность выражает лично генеральный директор Костин Евгений Владимирович.Увеличить
С удовольствием выслушаем все предложения и подготовим документы!