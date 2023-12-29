О компании

Nextner – это сплоченная команда IT-специалистов в области web-разработок, основанная в 2015 году. Опыт наших ребят лежит в диапазоне от 2 до 15 лет, а единство и преданность делу отвечает лучшим традициям римского контуберния. Мы умеем работать с заказчиками любого масштаба и профиля деятельности, беря на себя решение всех технологических задач.