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+7 (923) 320-5009
t.me/nextner
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Web-решения
для вашего бизнеса

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Все продукты компании Nextner

Разработка

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Разрабатываем порталы, web-приложения и инфосистемы. Проводим полный комплекс услуг по рекламе, продвижению и маркетингу.

Поддержка

все направления

Реакция на обращения в режиме online, ежемесячный аудит сайта, обновление ПО сайта и сервера – сопровождаем и развиваем все виды web-систем: сайты, порталы, мобильные приложения.

Ретейнер

все направления
Аутстаф всех направлений компании. Общий объем отгрузок – до 3000 часов в месяц на одного клиента. От 1500 до 3500 руб./час.

Портфолио

РИС
РИС
Ретейнер (выделенная команда) Уникальные разработки
Дом Знаний
Дом Знаний
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
Aeropartner
Автоматизация Aeropartner
Уникальные разработки
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
iFuel
Автоматизация iFuel
МУП “Единый информационный расчетный центр”
Разработка сайта для муниципального предприятия
Сайты и e-commerce
Проект "Ельчик"
Проект "Ельчик"
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
Home2Stay
Home2Stay
Ретейнер (выделенная команда) Сайты и e-commerce
Sagrada
Продажа билетов в собор святого семейства в Барселоне
Сайты и e-commerce

О компании

Nextner – это сплоченная команда IT-специалистов в области web-разработок, основанная в 2015 году. Опыт наших ребят лежит в диапазоне от 2 до 15 лет, а единство и преданность делу отвечает лучшим традициям римского контуберния. Мы умеем работать с заказчиками любого масштаба и профиля деятельности, беря на себя решение всех технологических задач.

Подробнее о нас
nextner - web developer company
8
лет на рынке
15
сотрудников
4
года средний срок работы
с клиентом
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Нам доверяют

Наши решения работают
в крупнейших компаниях России и мира:

онлайн школа "Дом знаний"
РИС
Home2Stay
Sagrada
Snatek
Aeropartner
iFuel
Ельчик
Туруру
Radiance
КухниДОМ
Ионесси
МУП “Единый информационный расчетный центр”

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Отзывы клиентов

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Косметология "Редианс"

Такие прекрасные ребята! Мы так рады, что нашли таких. Всегда на связи, готовы помочь во всем, понятно объясняют, а понимают с полуслова!

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Строительная компания Snatek

Благодарность выражает лично генеральный директор Костин Евгений Владимирович.

Увеличить Благодирность за создание сайта
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Посчитаем смету и дадим рекомендации по архитектуре.

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+7 (923) 320-5009
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