Все продукты компании Nextner
Разрабатываем порталы, web-приложения и инфосистемы. Проводим полный комплекс услуг по рекламе, продвижению и маркетингу.
Реакция на обращения в режиме online, ежемесячный аудит сайта, обновление ПО сайта и сервера – сопровождаем и развиваем все виды web-систем: сайты, порталы, мобильные приложения.
Nextner – это сплоченная команда IT-специалистов в области web-разработок, основанная в 2015 году. Опыт наших ребят лежит в диапазоне от 2 до 15 лет, а единство и преданность делу отвечает лучшим традициям римского контуберния. Мы умеем работать с заказчиками любого масштаба и профиля деятельности, беря на себя решение всех технологических задач.Подробнее о нас
Наши решения работают
в крупнейших компаниях России и мира:
Такие прекрасные ребята! Мы так рады, что нашли таких. Всегда на связи, готовы помочь во всем, понятно объясняют, а понимают с полуслова!
Благодарность выражает лично генеральный директор Костин Евгений Владимирович.Увеличить
Посчитаем смету и дадим рекомендации по архитектуре.