Разработка интернет-магазинов

Разработка и поддержка интернет-магазинов на Django, от простых и дешевых до мегамаркетов. Поэтапное внедрение в онлайн-торговлю организаций без опыта продаж в интернете. Интеграция с системами товароучета и эквайрингом.