Формирование и предоставление выделенной команды разработки, от руководителей проектов и аналитиков до контент-менеджеров, для быстрого усиления проектной команды заказчика.
Разработка для большого бизнеса или государства, включающая такие направления, как автоматизированные информационные системы, личные кабинеты, интранет-системы, b2b-порталы и нестандартные интеграции.
Создание b2b-порталов с механизмами взаимодействия между заказчиками и их клиентами, которые оснащены сложными бизнес-функциями. Индивидуальные разработки под требования бизнес-процессов клиента.
Проектирование, разработка и запуск сайтов с авторским дизайном, полностью готовых к маркетинговым кампаниям, SEO-продвижению и выполнению возложенных на них бизнес-функций: знакомство с компанией, демонстрация каталога и пр.
Разработка и поддержка интернет-магазинов на Django, от простых и дешевых до мегамаркетов. Поэтапное внедрение в онлайн-торговлю организаций без опыта продаж в интернете. Интеграция с системами товароучета и эквайрингом.
Разработка и внедрение личных кабинетов для проектов любого типа, от интернет-магазинов до интранет-систем. Интеграция с внешними системами, проектирование бизнес-логики, автоматизация процессов.
Создание интернет-проектов, позволяющих поэтапно автоматизировать рутинные бизнес-процессы компании, не только сокращая время на производство технологических операций, но и минимизируя риски ошибок.
Создание и разработка кроссплатформенных мобильных приложений для Android и iOS . Проектирование, дизайн, разработка, запуск. Интеграция с текущими системами и сайтам.
Внедрение чат-ботов для бизнеса, интернет-магазинов, образовательных учреждений и других организаций.
Поможем реализовать Вашу идею!