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+7 (923) 320-5009
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Услуги

Все Уникальные разработки Ретейнер (выделенная команда) Сайты и e-commerce
Выделенная команда разработки

Формирование и предоставление выделенной команды разработки, от руководителей проектов и аналитиков до контент-менеджеров, для быстрого усиления проектной команды заказчика. 

Home2Stay РИС
Enterprise-разработка

Разработка для большого бизнеса или государства, включающая такие направления, как автоматизированные информационные системы, личные кабинеты, интранет-системы, b2b-порталы и нестандартные интеграции.


РИС Туруру
Создание В2В-порталов

Создание b2b-порталов с механизмами взаимодействия между заказчиками и их клиентами, которые оснащены сложными бизнес-функциями. Индивидуальные разработки под требования бизнес-процессов клиента.

РИС онлайн школа "Дом знаний"
Создание сайтов

Проектирование, разработка и запуск сайтов с авторским дизайном, полностью готовых к маркетинговым кампаниям, SEO-продвижению и выполнению возложенных на них бизнес-функций: знакомство с компанией, демонстрация каталога и пр.

Snatek Туруру Home2Stay Sagrada МУП “Единый информационный расчетный центр”
Разработка интернет-магазинов

Разработка и поддержка интернет-магазинов на Django, от простых и дешевых до мегамаркетов. Поэтапное внедрение в онлайн-торговлю организаций без опыта продаж в интернете. Интеграция с системами товароучета и эквайрингом.

Home2Stay Туруру
Отраслевые решения
Разрабатываем уникальные программные продукты для предприятий, позволяющие решить специфические и универсальные задачи, в том числе автоматизировать бизнес-процессы. Полностью индивидуальный подход. 
РИС онлайн школа "Дом знаний" Aeropartner
Создание личных кабинетов

Разработка и внедрение личных кабинетов для проектов любого типа, от интернет-магазинов до интранет-систем. Интеграция с внешними системами, проектирование бизнес-логики, автоматизация процессов. 

онлайн школа "Дом знаний" РИС
Автоматизация бизнеса

Создание интернет-проектов, позволяющих поэтапно автоматизировать рутинные бизнес-процессы компании, не только сокращая время на производство технологических операций, но и минимизируя риски ошибок.

РИС Туруру онлайн школа "Дом знаний"
Разработка мобильных приложений

Создание и разработка кроссплатформенных мобильных приложений для Android и iOS . Проектирование, дизайн, разработка, запуск. Интеграция с текущими системами и сайтам.

Aeropartner
Разработка CRM-систем
Разработка CRM-системы под уникальные потребности вашего бизнеса. Доработка и настройка CRM-систем на базе Python. Поддержка и обслуживание после внедрения.
Туруру
Создание корпоративных сайтов
Разработка и продвижение корпоративных сайтов для бизнеса. Современный дизайн и функционал. SEO-оптимизация, интеграции с сервисами. Способность к масштабированию и доработке.
Snatek онлайн школа "Дом знаний" Sagrada
Создание сайтов для агентств недвижимости
Разработка уникальных сайтов для агентств недвижимости с индивидуальным дизайном и функциями, готовностью к поисковому продвижению и масштабированию.
Туруру
Разработка ботов
Разработка чат-ботов с уникальными функциями и возможностями, которые помогут оптимизировать рабочие процессы, улучшить обслуживание клиентов и увеличить эффективность работы компании.
Внедрение ботов

Внедрение чат-ботов для бизнеса, интернет-магазинов, образовательных учреждений и других организаций. 

Разработка интранет-систем
Создаем интранет-системы для внутренних процессов компаний на технологиях Django или odoo. Все интранет-порталы разрабатываются с нуля под индивидуальные требования заказчика с использованием имеющихся наработок, открытых и готовых платных решений.
онлайн школа "Дом знаний" РИС Snatek

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