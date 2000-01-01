Предоставление на проект заказчика полноценной команды, начиная от проект-менеджера и заканчивая тестировщиком.



Оплата работы команды может производиться двумя путями:

Фиксированная цена за месяц;

Почасовая оплата.

При этом размер дисконта зависит от количества специалистов в команде и обсуждается индивидуально.

Стандартная ставка часа программистов, управленцев и дизайнеров:

Junior – 1400 руб./час

Middle – 1700 руб./час

Senior – 2000 руб./час

Стандартная ставка часа тестировщиков, технических писателей и контентщиков;