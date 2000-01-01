Для создания интернет-магазина не требуется приобретение каких-либо лицензий. В стоимость создания интернет-магазина входит:
от 500 000 руб.Оставить заявку
Для создания корпоративных сайтов не требуется приобретение лицензий.
Сюда входит следующий перечень работ:
от 300 000 руб.Оставить заявку
Процесс создания корпоративных порталов ничем не отличается от прочих кастомных разработок, где:
от 500 000 руб.Оставить заявку
Создание продукта, предназначенного для автоматизации бизнес-процессов, включает в себя следующие работы:
от 200 000 руб.Оставить заявку
Создание личных кабинетов – это процесс производства уникального продукта, который можно разбить на следующие этапы:
от 600 000 руб.Оставить заявку
Предоставление на проект заказчика полноценной команды, начиная от проект-менеджера и заканчивая тестировщиком.
Оплата работы команды может производиться двумя путями:
При этом размер дисконта зависит от количества специалистов в команде и обсуждается индивидуально.
Стандартная ставка часа программистов, управленцев и дизайнеров:
Стандартная ставка часа тестировщиков, технических писателей и контентщиков;
от 1200 руб./часОставить заявку