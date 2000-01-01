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Цены

Интернет-магазины

Для создания интернет-магазина не требуется приобретение каких-либо лицензий. В стоимость создания интернет-магазина входит:

  • подготовка технического задания;
  • изготовление прототипов;
  • создание уникального дизайна;
  • разработка программной части сайта;
  • верстка макетов и frontend-программирование;
  • реализация интеграции с системой товароучета на стороне сайта;
  • подключение платежных систем;
  • тестирование и демонстрация проекта;
  • размещение на сервере и вывод в прод.

от 500 000 руб.

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Корпоративные сайты

Для создания корпоративных сайтов не требуется приобретение лицензий.

Сюда входит следующий перечень работ:

  • подготовка технического задания;
  • изготовление прототипов;
  • создание уникального дизайна;
  • разработка программной части сайта;
  • верстка макетов и frontend-программирование;
  • тестирование и демонстрация проекта;
  • размещение на сервере и вывод в прод.

от 300 000 руб.

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Корпоративные порталы

Процесс создания корпоративных порталов ничем не отличается от прочих кастомных разработок, где:

  • проводится аналитика и проектирование бизнес-логики;
  • пишется техническое задание;
  • формируются предварительные прототипы;
  • отрисовывается дизайн;
  • программируется внутренняя часть портала;
  • разрабатывается интеграция с внешними системами;
  • на программную часть натягивается дизайн и программируется фронтенд;
  • проходит тщательное тестирование согласно ТЗ;
  • конечная демонстрация заказчику;
  • размещение на сервере и вывод проекта в прод.

от 500 000 руб.

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Автоматизация бизнес-процессов

Создание продукта, предназначенного для автоматизации бизнес-процессов, включает в себя следующие работы: 

  • аналитика и проектирование бизнес-процессов;
  • написание технического задания;
  • создание прототипов системы;
  • отрисовка макетов (не применяется в случае с odoo);
  • backend-программирование;
  • интеграция с внешними системами;
  • верстка и frontend-программирование;
  • тестирование продукта;
  • конечная демонстрация заказчику;
  • размещение на сервере и вывод в прод.

от 200 000 руб.

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Личные кабинеты

Создание личных кабинетов – это процесс производства уникального продукта, который можно разбить на следующие этапы:

  • аналитика и проектирование;
  • написание технического задания;
  • создание прототипов системы;
  • отрисовка макетов;
  • бекенд-программирование;
  • интеграция с внешними системами;
  • верстка и frontend-разработка;
  • тестирование продукта;
  • конечная демонстрация заказчику;
  • размещение на сервере и вывод в прод.

от 600 000 руб.

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Выделенная команда

Предоставление на проект заказчика полноценной команды, начиная от проект-менеджера и заканчивая тестировщиком. 

Оплата работы команды может производиться двумя путями:

  • Фиксированная цена за месяц;
  • Почасовая оплата.

При этом размер дисконта зависит от количества специалистов в команде и обсуждается индивидуально.

Стандартная ставка часа программистов, управленцев и дизайнеров:

  • Junior – 1400 руб./час
  • Middle – 1700 руб./час
  • Senior – 2000 руб./час

Стандартная ставка часа тестировщиков, технических писателей и контентщиков;

  • Junior – 800 руб./час
  • Middle – 1200 руб./час
  • Senior – 1500 руб./час

от 1200 руб./час

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