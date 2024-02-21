Как найти копирайтера

Создание сайтов, их наполнение, SEO-продвижение немыслимо без хороших текстов. Каждый день нам нужен этот Многорукий Шива, который по щелчку пальцев напишет оптимизированную статью, текст для новенького ленда, лонгрид от лица косметолога или дизайнера, слоган для баннера и еще пару коммерческих предложений… У нас в команде есть хорошо обученный писатель, но когда поступает задача на оптимизацию сайта с полусотней посадочных или, того хуже, поддержание десятка динамично обновляющихся лендов, вопрос поиска дополнительных сил для написания текстов встает особенно остро. И если вы ждете ссылку на место, где найти хорошего копирайтера для подобных работ, мы точно вас разочаруем: несмотря на годы опыта, всякий раз для нас это – задачка со звездочкой.



Где искать копирайтера?

Найти хорошего копирайтера сложнее, чем кажется. Это сейчас, когда ты просто листаешь соцсети или выворачиваешь наизнанку биржу фрилансеров в поисках других исполнителей, кажется, что уж кто-кто, а копирайтеры – всюду. Но действительно качественных специалистов не так уж и много. Те, что на самом деле многорукие, дальнозоркие и безусловно грамотные, как правило, давно и надолго заняты: умные заказчики не разбрасываются хорошими исполнителями и берут их на постоянку. Но и из имеющихся можно повыбирать. Главное – знать, чего именно вы хотите. И только после этого выходить на поиски.

Сарафанное радио

Это всегда первый пункт поиска: размещаешь объявление в личных соцсетях, кидаешь сообщения знакомым, пишешь друзьям-журналистам, друзьям-редакторам. Бывает, у них освобождается какой-то хороший писатель, тогда его контакты становятся истинной драгоценностью. Естественно, не факт, что то, что подошло другим, подойдет и вам: специфика работы и требования в целом могут очень разниться. Но попытаться стоит, иногда можно выудить настоящую жемчужину.

Биржи копирайтинга

Advego, Text.ru, eTXT и другие – на этих площадках сидят сотни копирайтеров с различным опытом и специализацией, а значит, можно покопаться и выбрать подходящего для конкретного проекта. Интерфейс площадок прост, можно быстро и удобно связаться с исполнителем, обсудить детали проекта, договориться о сроках и цене. Здесь же можно воспользоваться дополнительными услугами, такими как проверка написанного текста на уникальность, коррекция и редактура.

Удобно и то, что на биржи дают заказчикам возможность разместить собственный заказ на текст или серию текстов, описать требования, указать объем, тематику и сроки. На заказ откликнутся только те копирайтеры, которые действительно заинтересованы в его выполнении. Вам останется только изучить портфолио и выбрать исполнителя. Большой плюс: биржи предоставляют защиту не только исполнителям, но и заказчикам, и вы можете быть уверены, что заплатите деньги только за действительно качественный текст.

Биржи фрилансеров

Несколько лет подряд мы находили исполнителей на Kwork.ru. Это был многогранный и не всегда позитивный опыт, но об этом чуть позже. Биржа ломится от предложений: от готовых текстов, которые авторы продают единично и стопками (вставляй название своей фирмы и публикуй), до написания замысловатых статей по вашему уникальному ТЗ. У каждого копирайтера есть рейтинг, а исполнители с “высшим” или “высшим плюс” отмечены специальными значками. В помощь ищущим есть еще и бейдж “выбор Kwork”, который дается избранным продавцам, заслужившим доверие площадки.

Здесь легко найти исполнителя в отдельной тематике, для удобства авторы создают кворки (предложения) каждой услуги отдельно: написание статьи на строительную/медицинскую/бизнес-тематику, продающего поста на определенное количество символов, сторителлинг, сценарий и прочее. Удобно, что можно сразу увидеть объем услуги, сроки сдачи, состав, особенности, почитать примеры из портфолио, полистать отзывы и принять решение о сотрудничестве.

На сайте хорошо настроены фильтры, и чтобы не копаться в тысяче предложений, можно сразу отсортировать их по рубрике, по количеству выполненных заказов или отзывов, по тематике, скорости выполнения и много чему еще.

Биржа фриланса для нас оказалась самым подходящим вариантом. В нашем штате есть свои авторы, способные быстро выполнять самые разноплановые текстовые задачи, но когда нужны оптимизированные тексты по конкретному (часто – шаблонному) ТЗ, огромное количество рерайтов или специфичный сторителлинг, мы выбираем того, кто специализируется именно на этом.

Социальные сети

В соцсетях, разрешенных и запрещенных, можно воспользоваться поиском по ключевым словам и хэштегам и найти страницы профессиональных копирайтеров или копирайтерских студий. Многие авторы регулярно ведут свои странички, публикуют предложения и прайсы, выставляют примеры работ. Удобно, что пролистав страничку, вы сразу оцените стиль, грамотность, особенности общения. Можно списаться, обсудить условия и попробовать сотрудничество.

Неудобно, что, в отличие от бирж, искать придется дольше, вручную сортируя многочисленные предложения от корифеев и школьников, решивших, что они уже готовы. И здесь никто не даст вам гарантии быстрого выполнения (и вообще выполнения) задания – это не биржа, где крайний срок прописан сразу. Так что если есть запас времени и если ищете копирайтера не на один проект – почему бы и нет.

Сайты поиска работы

Безусловно, можно разместить вакансию на hh.ru, работа.ру и подобных или посидеть пару дней, перебирая резюме соискателей. Но только в том случае, если ищете копирайтера для долговременного сотрудничества или для постоянной работы, лучше – в офисе. Обычно сайтах по поиску работы свои резюме выставляют те, кто хочет официально трудоустроиться или найти постоянный и стабильный доход. Вообще, поговаривают, этот способ уже устарел, и так ищут себе авторов разве что именитые компании, которым действительно есть что предложить на собеседовании.

Telegram-каналы

Говорят, найти хорошего копирайтера в Telegram сегодня проще, чем где бы то ни было. Хоть сами мы не пробовали (застряли на удобных биржах и не смотрим в сторону прогресса), но отзывы получаем неплохие. Говорят, хорошие копирайтеры водятся в узкопрофильных каналах, связанных с копирайтингом, контент-маркетингом, и в писательских сообществах.

В мессенджере можно как разместить вакансию с четким описанием требований и условий, так и полистать анкеты исполнителей. Есть платные и бесплатные каналы, с большим охватом и не очень. Реакции на объявления поступают быстро. Вести переписку с потенциальными авторами удобно в том же Телеграм. Потребуется время, много, много времени, чтобы отделить зерна от плевел, но как вы хотели?

Хороший копирайтер – кто он?

Обычно тут пишут про “креативность”, “навыки анализа”, “умение общаться с аудиторией вашего бренда с помощью печатного слова” и прочие высокопарные требования к “мастеру слова” и “акуле пера”. Но мы считаем так: качества, которыми обязан обладать ваш копирайтер, зависят исключительно от того, какой проект и какие задачи вы хотите ему доверить.

Сегодня под копирайтерами понимают вообще всех, кто работает с текстами, забывая что копирайтинг имеет множество видов, начиная от SEO- и SMM-копирайтинга со своими вполне четко очерченными задачами, и заканчивая новым UX-копирайтингом с интерфейсными текстами. Для каждой разновидности – свои требования, свои алгоритмы, свой тон оф войс. Один автор не может и не должен уметь все.

Поэтому не стоит искать “креативного” и “анализирующего”, если вы хотите доверить ему рерайт двадцати текстов в пяти экземплярах каждый! Ищите грамотного, усидчивого, оперативно работающего, с прекрасным словарным запасом и умением правильно трактовать первоисточник.

Грамотность и собственный стиль

Если вам нужен легкий, интересный, цепляющий контент для блога по строительству, то совсем не факт, что вам подойдет автор, написавший “100 статей на строительную тему” и получивший высший рейтинг. У нас, так сложилось, блоги пишут совсем не те авторы, что поставляют добротные SEO-оптимизированные тексты для страниц услуг: не получается у последних именно то самое “легко и интересно”, как ни проси.

Грамотность, обширный словарный запас, знание стилистики русского языка и свой собственный стиль – наши обыкновенные требования к копирайтеру. Но проблема в том, что ты не узнаешь о соответствии этим требованиям по одному тексту из портфолио. Поэтому поработать над текстом по нашему собственному ТЗ (может быть, даже не одним) – непреложное требование для принятия решения. И да, за пробный текст мы всегда платим.

Что касается собственного стиля – это вишенка. Даже на невкусном из-за тематики торте. Почерк своих лучших авторов мы узнаем всегда, даже если это очередной текст про концерты и события в Сочи: эти обороты, эти сравнения, эти чередования длин предложений, особые словосочетания... Иногда после неудачного долгого поиска дополнительных сил на бирже получаешь тексты своего штатного автора – и бальзам растекается по сердцу, как все красиво и складно. И лучше не вспоминать, сколько времени ушло на поиски и сколько нервов было потрачено во время первых правок-притирок…

Обучай и властвуй!

И все-таки лучший копирайтер – это твой собственный, обученный, бережно взращенный, с его уникальным голосом и стилем, так схожими с твоим. И с вдохновением, которое ты даешь ему каждый раз.

Если хотите иметь “идеального” копирайтера, взрастите его из того “хорошего”, найденного по главным требованиям, на ваших ценностях, вкусах и знаниях. Давайте ему новые задания, инвестируйте в развитие его навыков и способностей, обеспечивайте доступ к обучающим материалам и мастер-классам. Только так вы получите копирайтера, способного смотреть с вами в одном направлении и создавать ценный контент для близкой вам аудитории.

Ольга Климова, руководитель отдела управления контентом Nextner