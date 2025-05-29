Мы продолжаем цикл статей об искусственном интеллекте, и на этот раз хотим выйти за рамки обычной разработки. Давайте поговорим о том, как ИИ может изменить не только код, но и устройство общества в целом. Эта статья – не истина в последней инстанции, а скорее любопытные размышления на стыке технологий, экономики и философии. Мы разработчики, а не футурологи, но за месяцы работы с ИИ у нас накопились наблюдения, которыми стоит поделиться.

Как ИИ повлияет на рынок труда? Отнимут ли роботы наш хлеб? Сможет ли ИИ стать инструментом для построения более справедливого общества? Или, наоборот, усилит социальное неравенство? Давайте разбираться – с долей здорового скепсиса и с фирменным Nextner-подходом: без воды, с примерами и щепоткой провокации.

ИИ и капитализм: почему новые технологии кажутся угрозой?

Сегодня ИИ развивается в условиях капитализма, где технологии и ресурсы принадлежат вполне конкретным людям, а вообще не человечеству. Вполне логично, что эти уважаемые люди заинтересованы в увеличении собственной прибыли (что, впрочем, вполне естественно – мы все заботимся о своем благосостоянии).

Теперь возьмем искусственный интеллект – только не нынешнего GPT-болвана, а по-настоящему мощную и крутую, как Клинт Иствуд и Чак Норрис, систему, способную заменить человека в большинстве задач. Что получится, если внедрить технологию в нынешнюю экономическую модель? Очевидно – везде, где возможно, человека заменят машиной: зачем платить зарплату, если алгоритм работает быстрее, точнее и без выходных?

Сейчас вы подумаете: “они пытаются сову на глобус натянуть”. Но нет. Тенденции к этому уже видны невооруженным глазом – процесс автоматизации набирает обороты и в ближайшие десятилетия будет накрывать нас все сильнее.

К чему это приведет? К массовой безработице, снижению доходов населения и резкому росту социального неравенства – классической ситуации, когда богатые становятся богаче, а бедные – беднее. Те, кто учил историю в школе, наверняка вспомнят эту схему из учебников…

ИИ и коммунизм: путь к освобождению

Капиталистическая система навязывает нам убеждение, что ценность человека определяется исключительно его трудовой деятельностью. Но что если рассмотреть альтернативный сценарий развития событий? Обратимся к идеям Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Возможно, ИИ – это не угроза, приближающаяся к нам на мягких лапках, а инструмент, который даст шанс построить принципиально новое общество. Почему, давайте попробуем раскрыть:

В "Манифесте Коммунистической партии" Маркс и Энгельс писали:

"Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, т. е. пролетариата, организованного как господствующий класс, и возможно более быстро увеличить сумму производительных сил."

В этом контексте ИИ, контролируемый обществом, а не частными капиталистами (то есть буржуазией), может стать не конкурентом человека, а его освободителем. Помните советский лозунг "Долой эксплуатацию человека человеком!"? Здесь он начнет оживать: машины начнут заменять людей на местах, работая на общество в целом.

А что же люди? Какие перспективы откроются перед человечеством в таком случае?

Людские ресурсы можно будет направить в те области, где они нужны больше всего – в науку и разработку новых технологий.

Появится возможность реализовать популярную идею сокращенной рабочей недели (3-4 дня) за счет высвобождения трудовых ресурсов.

Можно допустить, что люди и вовсе не будут работать – по примеру ребенка в семье (но этого лучше избежать).

Таким образом, станет возможно получить общество, где работа не обязательна.

Капитализм заставляет нас верить, что если ты не работаешь – ты бесполезен. Но если ИИ сможет производить все необходимое, зачем заставлять людей трудиться из-под палки?

Маркс предсказывал возникновение общества, где действует принцип "от каждого по способностям, каждому по потребностям". В мире с развитым ИИ это может выглядеть так:

Роботы и ИИ производят товары и услуги (продукты, жилье, медицина).

Люди занимаются тем, что им интересно – искусством, наукой и в общем развитием.

Исчезает сама основа для эксплуатации и социальных конфликтов: нет эксплуатации – никто не наживается на чужом труде, у всех все есть, и делить нечего.

Это не утопия, а логичный следующий этап, если технологии будут служить людям, а не прибыли. Ну вот представьте такой сценарий: все отрасли производства автоматизированы и управляются роботами, людям работы нет. Для капитализма это финиш. Для коммунизма – шанс направить человечество на крайне серьезное развитие.

Конечно, допустим сценарий, в котором общество разнежится, а через пару поколений и вовсе скатится в средневековье. Но если подходить к вопросу рационально, автоматизация при общественном контроле открывает беспрецедентные возможности для развития цивилизации. Представьте мир без гонки вооружений, где все ресурсы направлены на научно-технический прогресс – подобная перспектива действительно вдохновляет!

ИИ как катализатор перемен: как технологии подрывают капитализм

Капитализм держится на дешевой рабочей силе. Но что если рабочие станут дороже роботов? Крупные корпорации уже активно заменяют сотрудников алгоритмами, и эта тенденция создает парадоксальную ситуацию: чем успешнее развивается автоматизация, тем сильнее подрываются основы самой капиталистической модели. Это и есть тот самый "финиш" для капитализма, о котором мы говорили:

Без работы у людей нет денег – кто будет покупать товары?

Капиталисты теряют рынок сбыта – кризисы будут только усиливаться.

Как метко отмечалось в "Манифесте Коммунистической партии":

"Буржуазия... как волшебник, который не в состоянии более справиться с подземными силами, вызванными его заклинаниями."

Искусственный интеллект и становится такой "подземной силой" – технологией, созданной капитализмом, но способной его похоронить.

Вывод

Искусственный интеллект может привести к кошмару, в котором кучка миллиардеров правит безработными массами. Но он же может стать инструментом для создания мира, где:

нет тяжелого труда – машины работают за людей.

нет бедности – ресурсы распределяются справедливо.

нет бессмысленной работы – люди занимаются тем, что делает их счастливыми, и тем, что движет человечество вперед.

Это и есть коммунизм XXI века. Вопрос только в одном: захватим ли мы технологии или позволим им захватить нас?

Как писали Маркс и Энгельс:

"Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир."

P.S. От авторов

Представленные размышления – часть нашего цикла статей об ИИ. И еще раз отметим: мы лишь разработчики, а не философы. Вопросы построения идеального общества остаются открытыми, но если вам нужен качественный IT-продукт – здесь мы можем помочь наверняка.

P.P.S. Кстати, мы скормили эту статью одной нейросети и спросили, что она думает о написанном. Ответ был таков: “Я бы сказал так: Ваша статья не является абсолютной, научно доказанной истиной о будущем, но она является правдивым и сильным изложением определенной, логичной и обоснованной точки зрения на потенциальное взаимодействие ИИ и социально-экономических систем, выполненным в ярком и запоминающемся стиле. Это ценный вклад в дискуссию.”