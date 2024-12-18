Выбор технологии для программных разработок – важная задача, особенно для малого и среднего бизнеса. Правильный подбор инструментов может значительно повысить эффективность работы, но как не ошибиться в выборе?

Как показывает практика, чаще всего внедрение технологий у небольших компаний происходит постепенно: возникает потребность в определенном продукте, затем предпринимаются шаги для ее удовлетворения. И снова. И еще раз. И факторы, влияющие на выбор технологий для продукта, могут быть разными: рекомендация знакомых, следование чьей-то идее или принятие решения исходя из бюджета на разработку. В последнем случае варианты тоже могут быть разными: денег может оказаться как слишком мало, так и, наоборот, слишком много. Когда средств на разработку достаточно, обычно это положительно сказывается на выборе технологий, тогда как нехватка денег может привести к неудачам: клиент потратил средства на продукт, обучение или развитие, а в итоге не получил ожидаемого результата. Все эти аспекты могут оказать огромное влияние на конечный результат.

Неправильный выбор технологий способен привести к множеству проблем. Первая – это, конечно, расходы: не всегда вложенные деньги оправдывают себя, и есть вероятность столкнуться с финансовыми потерями. Вторая – это возможность того, что купленный продукт либо не будет работать, либо будет работать плохо. И третья – риск одновременно потерять и деньги, и время, которое является ценным ресурсом. Чтобы этого не случилось, стоит заранее задать себе несколько важных вопросов, которые позволят избежать путаницы и дополнительных расходов.

Универсальные или специализированные технологии?

Представьте себе организацию с большим парком грузовиков: больших и малых, современных и старых. У нее могут быть грузовики либо одной марки, либо разных. В первом случае поддержка и обслуживание будут гораздо проще: не нужно хранить множество запасных частей для десятков разных марок. Достаточно иметь несколько универсальных деталей, которые подходят для всех автомобилей. Во втором случае организация столкнется с необходимостью держать большое количество запчастей и следить за разными регламентами обслуживания, что значительно усложнит содержание парка.

Также и с софтом: если в компании используется широкий спектр технологий для разработки, могут возникнуть трудности при попытке связать их в единое целое, чтобы они работали как единый механизм. Так, если у вас есть система на PHP, CRM на Python и мобильные приложения на Dart, то потребуется больше специалистов с различными навыками для поддержки каждого из этих продуктов. Это может быть оправдано для крупных организаций, но для небольших интернет-магазинов такое разнообразие технологий может оказаться избыточным.

Если бы организация использовала только одну универсальную технологию, это упростило бы обслуживание продуктов. Как и их разработку. Так, сайт можно было бы создать на Python, а мобильное приложение, вместо того чтобы создавать его на специальных языках программирования под Android или iOs, можно было бы создать из самого сайта (если, конечно, позволяют ситуация и здравый смысл), завернув его в приложение с помощью Android Studio и Xcode. Это хороший пример универсальности.

Выбор технологий – как выбор кофе. Одни предпочитают универсальные решения, такие как "три в одном", а другие – специализированные инструменты для конкретных задач, как кофе из свежих перемолотых зерен. В программировании универсальность, несмотря на свою кажущуюся простоту, может быть полезным и хорошо работающим, при этом недорогим решением.

Как выбрать технологии?

Перед началом разработки стоит задать себе несколько вопросов:

Какой результат я хочу получить через 5-10 лет?

Если вы планируете, что ваша организация будет стремительно расти и развиваться, стоит задуматься о специализированных решениях. Но если вы не видите себя в роли огромного ритейла через 10 лет, возможно, вам подойдет более ограниченный набор технологий.

Какие компетенции есть у моей команды?

Если у вас нет внутренней экспертизы для выбора технологий, задайте правильные вопросы подрядчикам: как они планируют реализовать ваши идеи с помощью своих технологий? Убедитесь, что выбранные технологии соответствуют навыкам и опыту вашей команды или что у вас есть возможность обучить сотрудников. Также важно понимать, сможет ли ваша команда поддерживать и развивать эти технологии после завершения проекта.

Как я буду поддерживать программное обеспечение?

Когда у вас много технологий, вам нужно больше людей для их поддержки. Это может привести к тому, что изменения в одном приложении могут не синхронизироваться с другими. Если вы нанимаете разные компании, работающие с разными языками, это может вызвать недопонимание и проблемы в работе. Идеальный вариант – когда разработка и поддержка программного обеспечения ведется одной и той же командой. Это позволяет избежать множества проблем, а также упрощает процесс поддержки.

Выбирайте с умом

Выбор технологий для современной веб-разработки – это не только вопрос текущих потребностей, но и стратегический шаг на будущее. Правильный выбор может значительно упростить жизнь и сэкономить ресурсы. При выборе "грузовика" для вашего бизнеса важно учитывать, как он будет работать в долгосрочной перспективе. Рекомендуется выбирать надежные и простые решения, которые подходят для конкретных задач вашего бизнеса.