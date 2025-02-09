Давайте сегодня поговорим о плинтусах. Да-да, вы не ослышались! И поговорим о них в контексте “Да когда же ты уже, черт возьми, их прибьешь?!” Но статья будет не о ремонте, она продолжит нашу любимую тему стоимости разработки сайтов. Так что давайте наконец обсудим те самые “последние штрихи”, которые вот уже год после ремонта вы никак не можете внести…

Мелочи, которые имеют значение

Все мы хоть раз в жизни сталкивались с такой бедой, как ремонт дома или квартиры. Погружаясь в этот увлекательный процесс, мы как правило продолжаем жить в квартире, которую сами же переделываем: штукатурим стены, укладываем ламинат, натягиваем потолки. И после основных работ, когда пространство начинает напоминать уголок рая на Земле, часто остаются мелочи, требующие внимания, времени и усилий – те самые плинтусы, откосы, подоконники, гардины, плафоны… Эти детали могут показаться незначительными, но именно от них зависит ощущение комфорта и уюта.

То же самое с сайтами. На первый взгляд, они могут выглядеть симпатичными и очень даже рабочими: вы нажимаете ссылку, переходите на страницу, видите текст и изображения, жмете кнопки и переходите в нужные разделы. Но это не всегда означает, что сайт профессионально пригоден. Да, он открывается и загружается, но что, если в нем не учтены важные мелочи, влияющие на функциональность?

Например, сайт может медленно грузиться из-за тяжелых изображений, а мобильная версия некорректно отображаться на экране или просто быть неудобной. И, конечно, не забываем о SEO – без правильных настроек, которые делаются при разработке сайта, продвижение в интернете будет просто невозможным. Даже короткая строчка из трех символов может полностью закрыть сайт от индексации – одна крошечная деталь перечеркнет все ваши усилия.

И таких мелочей, к сожалению, предостаточно. Даже на изрядно отполированных сайтах часто можно найти не меньше десятка недочетов, которые способны существенно повлиять на эффективность и пользовательский опыт. Поэтому важно уделять внимание не только крупным элементам, но и “плинтусам” – штрихам и деталям, которые в конечном итоге складываются в успешный и функциональный продукт.

Сайт без “плинтусов”: как не попасть в ловушку

Когда заказчик пытается сэкономить и заказывает сайт за небольшие деньги, он рискует получить продукт, который не будет соответствовать его ожиданиям. Гипотетически можно найти разработчика, который за небольшую стоимость установит шаблон, загрузит картинки и тексты – и вроде бы все работает без нареканий, но вот беда: сайт не продвигается.

Для того, чтобы сайт выполнял все необходимые функции, нужно настроить множество мелких, но критически важных опций. К примеру, время загрузки сайта должно быть минимальным, важно наличие микроразметки, карты сайта и правильной конфигурации файла robots.txt. Все эти детали могут быть незаметными для пользователя и не принципиальными для заказчика, но их отсутствие абсолютно точно приведет к проблемам с поисковым продвижением.

Кроме технических аспектов, важно учесть юзабилити сайта. Удобство использования должно быть в центре внимания, чтобы пользователи могли быстро и легко выполнять необходимые действия – заполнять заявку, регистрироваться в личном кабинете, находить продукты или оформлять заказ. Если на эти мелочи не обратить внимания, сайт может никогда не принести ожидаемых результатов.

Почему же часто заказчики получают “ремонт” без “плинтусов”? Все просто. Конечно, заказывая сайт, клиент полагает, что ему предоставят полный пакет услуг – "отполируют" продукт до блеска. Но в реальности все выглядит немного по-другому. Во-первых, заказчик часто ищет, где подешевле, а значит, что-то дешевизна должна быть чем-то обоснована, например, некомплектностью. Во-вторых, если клиент начинает торговаться и выбивает скидку, тем самым он снижает мотивацию подрядчика, что может привести к экономии на тех деталях, которые не бросаются в глаза. И, конечно, есть вероятность, что подрядчики просто не выполнят свои обязательства, но это уже совсем другая история, хотя обычно она тоже про деньги.

Детали, которые могут стоить успеха

Если вы хотите, чтобы ваш сайт не просто хорошо выглядел и работал, но и успешно продвигался и приводил клиентов, нужно либо вложить деньги в качественную индивидуальную разработку, либо найти хорошее готовое решение. При этом готовое решение должно быть создано профессионалами и тщательно проверено на соответствие важным критериям и настройкам.

Если вы видите предложения о разработке сайта за условно 10 тысяч рублей, имейте в виду, что вы можете получить кота в мешке. В любому случае при выборе готового решения будет правильно обратиться к специалистам, которые проанализируют продукт – в идеале это должен быть SEO-специалист, разработчик и желательно маркетолог с большим опытом и насмотренностью, который каждый день выполняет работу в своей сфере. Также стоит понимать, что даже готовое решение придется настраивать – вы не сможете просто установить сайт и забыть о нем, он всегда будет требовать внимания и обновлений, в том числе и на этапе стартапа.

Вкладываться в индивидуальную разработку или использовать готовое решение, решать вам. Если определиться непросто, напишите нам, и мы постараемся помочь – предложим свои услуги или направим к тем, кто реализует ваши требования.

От основ до плинтусов

Прямо сейчас дочитавших до конца ждет горячая новость из первых уст: в ближайшее время мы запускаем новую платформу для разработки простых сайтов-визиток, на которых вы можете разместить информацию о компании, ее услугах, акциях или продуктах (без опции продажи). Платформа будет создана на базе фреймворка и хорошо оптимизирована под SEO-продвижение. Она будет включать множество полезных функций, изначально настроенных так, чтобы при ее “разворачивании” вы могли получить готовое решение под ваши цели. Это будет доступный по цене и качественный продукт, который прекрасно справится со своими задачами.

Сайты, созданные на нашем готовом решении, будут иметь возможность обновления и доработки, а все современные функции и тренды будут доступны уже сейчас. Если вам интересно такое предложение, обращайтесь к нам по телефону или в Telegram. Мы будем рассказывать, как развивается этот проект, и, возможно, поможем решить ваши стратегические задачи.

Как и в ремонте, в процессе создания сайта мелочи, безусловно, играют важную роль, но без прочного фундамента даже они не смогут спасти ситуацию. Убедитесь, что ваш сайт “построен” на надежной основе, а уже потом займитесь “плинтусами” – теми штрихами, которые сделают его работающим и функциональным.