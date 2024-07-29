В мире интернета найдется множество терминов, которые легко спутают даже опытные пользователи. Например, “веб-портал”, который часто ошибочно называют “веб-сайтом”. Так чем же отличается портал от сайта, какие особенности создания существуют и сколько стоит разработка интернет-портала? Давайте разбираться.

Для чего нужен веб-портал?

Веб-портал – это специализированный онлайн-ресурс, который объединяет множество функций, различные сервисы и информацию на определенную тематику. В отличие от сайта, который чаще всего представляет собой статичные страницы с информацией о компании, продукте или персоне, интернет-портал предлагает пользователю более широкий функционал и взаимодействие (интерактивность). Здесь можно найти персонализированный контент, актуальные новости, возможность общения с другими пользователями, оформления заказа и многое другое.

Так, порталы различных специализированных организаций (допустим, клуба исторической реконструкции) предлагают форумы, чаты, возможность аренды реквизита, записи на мероприятия. Многие компании заказывают интернет-порталы для использования сотрудниками в рабочих целях – внесения данных в базу, проведения финансовых транзакций, обмена сообщениями, ведения календаря, подачи заявок HR и т.д. Существуют и высоконагруженные веб-порталы, предлагающие огромный набор сервисов, например, Яндекс, который включает контекстную рекламу, аналитику, карты и многое другое.

Разработка современного веб-портала имеет свои особенности и отличия от создания обычного сайта:

Во-первых, она требует учета высокой нагрузки из-за посещения ресурса большим числом пользователей и предоставления интерактива.

Во-вторых, при разработке интернет-портала под ключ важно обеспечить удобное сопровождение, продумать удобную систему техподдержки и интуитивно понятную панель администратора для регулярного обновления информации.

В-третьих, нужно учитывать объемность разработки – создание большого количества страниц и функционала.

Сколько стоит создание веб-портала?

Цена создания веб-портала – довольно сложный вопрос: чтобы озвучить ее, нужно знать, какой будет разрабатываться функционал, дизайн, иметь на руках техническое задание на разработку.

Веб-портал можно создать с нуля или воспользоваться шаблоном, если для проекта подойдут стандартные функции без сложной детализации. Установив шаблонный проект на сервер, вы можете внести небольшие правки в функционал и дизайн для адаптации под свои нужды. Это станет бюджетным вариантом, не требующим больших инвестиций в разработку.

Разработка веб-портала с нуля – уже куда более серьезное и дорогостоящее мероприятие, нежели использование готового продукта. Такой подход оправдывает себя, если речь идет о бизнесе: даже небольшие компании заказывают разработку веб-порталов, чтобы автоматизировать процессы и повысить эффективность работы своих сотрудников. Казалось бы, им можно было бы применить готовое решение, но часто ни одно из них не подходит, и приходится заказывать собственную разработку, чтобы продукт полностью соответствовал требованиям компании.

Кто работает над проектом?

В создании веб-портала участвует целый ряд специалистов, особенно в случае крупных индивидуальных разработок. В компании Nextner на проект как правило привлекаются:

Проджект-менеджер – он координирует работу всей команды и сроки выполнения, обеспечивает общее соответствие проекта поставленным целям.

Аналитики – занимаются изучением потребностей пользователей, исследованием и анализом конкурентов, формулированием требований к функциональности портала.

Frontend-разработчики – отвечают за создание интерфейса, обеспечивая удобство использования портала для пользователей.

Backend-разработчики – занимаются созданием и поддержкой технической структуры портала, включая базы данных, серверные системы и бэкэнд-логику, обеспечивающую функциональность ресурса.

Дизайнеры – занимаются разработкой пользовательского интерфейса и созданием уникального привлекательного дизайна.

DevOps-инженеры – отвечают за автоматизацию процессов разработки, обеспечивая стабильную работу портала и его безопасность.

Тестировщики – проводят тестирование первоначальной и последующих версий продукта, выявляют ошибки и недочеты в его функционировании.

Каждый из специалистов имеет четко очерченный пул задач, что позволяет взаимодействовать в команде для достижения общей цели – успешного создания и внедрения веб-портала.

Как создать ТЗ на разработку веб-портала?

Техническое задание на разработку интернет-портала – документ, необходимый как для заказчика, так и для исполнителя. В нем собрана вся информация по реализации проекта: требования к функциональности, подробное описание основных разделов, уровня вложенности подразделов, требования к структуре, дизайну, взаимосвязи элементов между собой.

При этом заказчику не обязательно самостоятельно расписывать все технические детали и расшифровывать термины. Вы можете просто заполнить бриф и озвучить свои пожелания проект-менеджеру. Вместе с разработчиками проект-менеджер составит грамотное техническое задание, учитывающее все требования. Это позволит избежать недоразумений и согласовать конечный результат перед началом работ. С таким подходом вы можете сосредоточиться на бизнесе и предоставить работу профессионалам.

Где и как заказать создание веб-портала?

Вы можете заказать создание веб-портала в компании Nextner. Наша команда разработала и запустила уже несколько жизнеспособных порталов, стабильно привлекающих аудиторию. Наш опыт включает создание веб-порталов для онлайн-школ и системы государственных закупок, оптимизацию бизнес-процессов через ERP-системы. Каждый проект выполняется нашими специалистами в полном цикле разработки с непрерывным контролем над процессами и соблюдением сроков.

Создание веб-порталов – сложный, но захватывающий процесс, который требует внимательного подхода и участия множества специалистов. Каждый этап разработки веб-портала, начиная от изучения потребностей пользователей до создания технической структуры и дизайна, играет решающую роль в создании функционального и привлекательного онлайн-ресурса. Наша команда готова предложить решение, которое охватывает все этапы создания веб-портала, включая создание ТЗ, дизайн и разработку, и обеспечить бесперебойную поддержку на всех этапах.