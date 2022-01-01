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Портфолио

Автоматизация iFuel

Задача

Cоздать интранет-систему на базе ERP-системы odoo для внутренних целей организации, чтобы структурировать работу от принятия запроса на заправку самолета до контроля оплаты итогового счета после успешной заправки.

Исполнение

На основе пожеланий клиента сформировано техническое задание для реализации системы, позволяющей автоматизировать бизнес-процессы. Проект реализован на платформе odoo, расширены базовые и написаны кастомные приложения с последующим запуском.

Достигнутый результат

Наше решение было полностью протестировано и запущено в работу. Реализованный проект позволил выполнять множество функций, в разы сократил время на обработку одной заявки и одновременно повысил качество ее обработки.

Бюджет

Коммерческая тайна.

Самой большой сложностью при работе над проектом была разница во времени с Лондоном (мы находимся в Красноярске), что сильно сдвигало наш рабочий день с целью увеличения окна для созвонов, хотя некоторые из них все равно приходилось делать уже глубокой ночью. В то же время и специфика проекта наряду с языковым барьером тоже оказалась не подарком. В итоге на опыте и превозмогании мы смогли осилить все трудности и реализовать проект, который:

  • формирует правильные коммерческие предложения;
  • имеет инструменты для поддержания внутри проекта актуального списка цен на топливо в тысячах аэропортах по всем поставщикам, которые есть у заказчика;
  • имеет удобную систему конвертации валют и единиц измерения;
  • формирует всю сопроводительную документацию сделки;
  • работает на строго сформированной очередности процесса с проверками и напоминаниями;
  • имеет гибкую систему прав доступа к сформированному функционалу;
  • позволяет вести работу без использования почтовых сервисов.

Выложить как можно больше подробностей о логике работы и приложить нужное количество скриншотов нам запрещает NDA, но по указанным выше анонсам профессионалы из этой области могут судить, насколько сложная и важная работа была проведена. Со своей стороны можем сказать, что эти процессы присутствуют в самых разных областях рынка, будь то продажа техники или финансовые инструменты. Мы выполняли еще несколько проектов подобного рода, которые и вовсе не попали в наше портфолио по причине их невероятной секретности со стороны заказчика.

Если же вашей организации или команде требуется ввести автоматизацию бизнеса и структуризацию регулярно повторяющихся процессов, мы с радостью обсудим с вами эту работу. Давайте начнем общение в телеграм, или оставьте заявку, и мы перезвоним вам в ближайшее время.

Детали проекта

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