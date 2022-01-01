Наше решение было полностью протестировано и запущено в работу. Реализованный проект позволил выполнять множество функций, в разы сократил время на обработку одной заявки и одновременно повысил качество ее обработки.
Коммерческая тайна.
Самой большой сложностью при работе над проектом была разница во времени с Лондоном (мы находимся в Красноярске), что сильно сдвигало наш рабочий день с целью увеличения окна для созвонов, хотя некоторые из них все равно приходилось делать уже глубокой ночью. В то же время и специфика проекта наряду с языковым барьером тоже оказалась не подарком. В итоге на опыте и превозмогании мы смогли осилить все трудности и реализовать проект, который:
Выложить как можно больше подробностей о логике работы и приложить нужное количество скриншотов нам запрещает NDA, но по указанным выше анонсам профессионалы из этой области могут судить, насколько сложная и важная работа была проведена. Со своей стороны можем сказать, что эти процессы присутствуют в самых разных областях рынка, будь то продажа техники или финансовые инструменты. Мы выполняли еще несколько проектов подобного рода, которые и вовсе не попали в наше портфолио по причине их невероятной секретности со стороны заказчика.
Поможем реализовать Вашу идею!