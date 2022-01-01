Самой большой сложностью при работе над проектом была разница во времени с Лондоном (мы находимся в Красноярске), что сильно сдвигало наш рабочий день с целью увеличения окна для созвонов, хотя некоторые из них все равно приходилось делать уже глубокой ночью. В то же время и специфика проекта наряду с языковым барьером тоже оказалась не подарком. В итоге на опыте и превозмогании мы смогли осилить все трудности и реализовать проект, который:

формирует правильные коммерческие предложения;

имеет инструменты для поддержания внутри проекта актуального списка цен на топливо в тысячах аэропортах по всем поставщикам, которые есть у заказчика;

имеет удобную систему конвертации валют и единиц измерения;

формирует всю сопроводительную документацию сделки;

работает на строго сформированной очередности процесса с проверками и напоминаниями;

имеет гибкую систему прав доступа к сформированному функционалу;

позволяет вести работу без использования почтовых сервисов.

Выложить как можно больше подробностей о логике работы и приложить нужное количество скриншотов нам запрещает NDA, но по указанным выше анонсам профессионалы из этой области могут судить, насколько сложная и важная работа была проведена. Со своей стороны можем сказать, что эти процессы присутствуют в самых разных областях рынка, будь то продажа техники или финансовые инструменты. Мы выполняли еще несколько проектов подобного рода, которые и вовсе не попали в наше портфолио по причине их невероятной секретности со стороны заказчика.

Если же вашей организации или команде требуется ввести автоматизацию бизнеса и структуризацию регулярно повторяющихся процессов, мы с радостью обсудим с вами эту работу. Давайте начнем общение в телеграм, или оставьте заявку, и мы перезвоним вам в ближайшее время.



