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Автоматизация бизнеса

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Решения

Nextner предлагает разработку эффективных решений для автоматизации бизнес-процессов, адаптированных к потребностям конкретного бизнеса. 

Наша команда занимается процессами автоматизации бизнеса и производства уже не менее 7 лет, а точнее, с 2015 года. Все начиналось с автоматизации различной рутины в e-commerce проектах и плавным ростом через автоматизацию отдельных бизнес-процессов перешло в автоматизацию производства в целом. 

Каждое разрабатываемое нами решение:

  • упрощает контроль над бизнес-процессами;
  • повышает качество коммуникаций внутри компании;
  • сокращает вероятность ошибок благодаря автоматизации рутинных задач;
  • высвобождает время и ресурсы сотрудников, позволяя сконцентрироваться на более важных задачах;
  • сокращает время ответа клиенту, что повышает конверсию.

Разрабатывая продукт в тесном взаимодействии с заказчиком, мы помогаем экономить целые месяцы трудозатрат в год на одного сотрудника. Мы проводим оптимизации в отделах продаж, отделах сопровождения клиентов, внутри производств и складов. 

Этапы автоматизации бизнес-процессов

Каждое разрабатываемое веб-решение для автоматизации бизнес-процессов компании, как правило, является уникальным в своих масштабах, проблемах, задачах, подходах и технологиях. Схожи только этапы жизненного цикла, которых придерживается команда. Обычно автоматизация бизнес-процессов производства включает следующие этапы:

  1. Начало проекта (инициация).
  2. Подготовка и планирование.
  3. Проведение работ.
  4. Контроль.
  5. Завершение (внедрение).

Сколько стоит автоматизация бизнес-процессов?

Стоимость работ по автоматизации бизнеса не так высока, как принято думать. Цена зависит от ряда факторов, включая масштаб и сложность бизнеса, количество процессов, которые требуется автоматизировать, выбор технологий и платформы, а также индивидуальные потребности. Если вы хотите заказать автоматизацию бизнес-процессов у нас, предоставьте основную информацию о вашей компании и обозначьте основные требования. Мы сможем подготовить индивидуальное предложение, учитывающее все особенности и специфику вашего бизнеса. 

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Информация, ведущая к неизбежным изменениям конструкции, поступает к разработчику тогда и только тогда, когда чертежи уже готовы. Мёрфи
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Дом Знаний Дом Знаний
Проект Туруру.ру Проект Туруру.ру

Команда

Как правило, в проектах по автоматизации бизнеса и производства участвуют все типы специалистов. Во-первых, потому что требуется серьезная подготовка документации перед началом работ, а во-вторых, из-за объемов разработки.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Контент-менеджер
Контент-менеджер
DevOps
DevOps
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
SEO-оптимизатор
SEO-оптимизатор
Технический писатель
Технический писатель

Методология

Проекты по автоматизации бизнеса по своим объемам бывают как небольшими, так и грандиозными. В связи с этим и методологии ведения проекта могут различаться.
Retainer (выделенная команда)
Такой метод сотрудничества подразумевает привлечение различных специалистов, от проект-менеджеров до контент-менеджеров. Потребность в специалистах может колебаться: в один месяц может потребоваться три специалиста, в следующий – пять, а затем четыре. При найме нашей команды разработчиков контракт обычно долгосрочный.
Пример:
РИС
РИС
Agile методология
Применяется в больших проектах, которые требуется разбить на короткие итерации для ведения поэтапной разработки с поэтапной оплатой.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний
Классическая методология
Подходит для небольших проектов или для проектов с короткими итерациями. Ее суть заключается в последовательном выполнении: ТЗ, прототипы, дизайн, верстка, программирование, тестирование и сдача.
Пример:
Проект "Ельчик"
Проект "Ельчик"

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO ODOO FLASK

Frontend

JAVASCRIPT VUE CSS HTML

Чем мы выделяемся

Гарантийный срок
Мы даем гарантию на все выполненные работы по автоматизации бизнес-процессов, консультируем по вопросам дальнейшей работы с инструментами автоматизации бизнеса и можем доработать проект, если это потребуется. 
Адаптивность
У нас небольшая команда, поэтому все наши процессы не бюрократизированы, что позволяет адаптироваться под ситуацию в считанные минуты и оперативно начинать работы по автоматизации бизнеса.
Удобство общения
Простой и понятный язык общения позволяет нам доносить до наших заказчиков даже самые сложные процессы автоматизации бизнеса. Мы способны подстроиться под часовой пояс своих клиентов и удобное для них время.
Выгодные цены
Наша эффективная организация позволяет нам предлагать привлекательные цены на автоматизацию бизнеса: мы исключили лишние расходы на аренду офиса и другие ненужные издержки.
Ускоренная реализация проектов
Если вы хотите заказать автоматизацию бизнеса, можете быть уверены в соблюдении сроков выполнения. Мы можем сдавать проекты даже в сжатые сроки благодаря оптимизированному процессу работы.

Эффективность

  • Исследование, аналитика и проектирование сложных систем наша сильная сторона
  • При сжатых сроках сокращаем итерации для быстрого достижения результата частями.
  • Работа с государственными ресурсами или ресурсами с отсутствующей или кривой документацией
  • Вносим изменения в сложные проекты на которых имеется серьезная нагрузка.

Эффективность описание фото

Стоимость

от 200 000 ₽
за проект

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от 1 месяца
работа над проектом
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Проекты

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Дом Знаний
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Aeropartner
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Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
iFuel
Автоматизация iFuel
МУП “Единый информационный расчетный центр”
Разработка сайта для муниципального предприятия
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Проект "Ельчик"
Проект "Ельчик"
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
Сайты и e-commerce Уникальные разработки
Home2Stay
Home2Stay
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Sagrada
Продажа билетов в собор святого семейства в Барселоне
Сайты и e-commerce
+7 (923) 320-5009
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