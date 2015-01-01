Nextner предлагает разработку эффективных решений для автоматизации бизнес-процессов, адаптированных к потребностям конкретного бизнеса.

Наша команда занимается процессами автоматизации бизнеса и производства уже не менее 7 лет, а точнее, с 2015 года. Все начиналось с автоматизации различной рутины в e-commerce проектах и плавным ростом через автоматизацию отдельных бизнес-процессов перешло в автоматизацию производства в целом.

Каждое разрабатываемое нами решение:

упрощает контроль над бизнес-процессами;

повышает качество коммуникаций внутри компании;

сокращает вероятность ошибок благодаря автоматизации рутинных задач;

высвобождает время и ресурсы сотрудников, позволяя сконцентрироваться на более важных задачах;

сокращает время ответа клиенту, что повышает конверсию.

Разрабатывая продукт в тесном взаимодействии с заказчиком, мы помогаем экономить целые месяцы трудозатрат в год на одного сотрудника. Мы проводим оптимизации в отделах продаж, отделах сопровождения клиентов, внутри производств и складов.

Этапы автоматизации бизнес-процессов

Каждое разрабатываемое веб-решение для автоматизации бизнес-процессов компании, как правило, является уникальным в своих масштабах, проблемах, задачах, подходах и технологиях. Схожи только этапы жизненного цикла, которых придерживается команда. Обычно автоматизация бизнес-процессов производства включает следующие этапы:

Начало проекта (инициация). Подготовка и планирование. Проведение работ. Контроль. Завершение (внедрение).

Сколько стоит автоматизация бизнес-процессов?

Стоимость работ по автоматизации бизнеса не так высока, как принято думать. Цена зависит от ряда факторов, включая масштаб и сложность бизнеса, количество процессов, которые требуется автоматизировать, выбор технологий и платформы, а также индивидуальные потребности. Если вы хотите заказать автоматизацию бизнес-процессов у нас, предоставьте основную информацию о вашей компании и обозначьте основные требования. Мы сможем подготовить индивидуальное предложение, учитывающее все особенности и специфику вашего бизнеса.