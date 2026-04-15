Цифровая беспечность: как российский бизнес проспал свою независимость

Новая весна принесла новые ограничения. Опять паника, опять встала работа: сервисы недоступны, зайти в приложения невозможно. Кто-то ищет обходные пути, кто-то даже нарушает законодательство. Знакомая картина?

Вот только все происходящее – предсказуемый финал довольно длинной повести, которую можно было прочитать минимум десять лет назад. Но бизнес верил в лучшее – и проспал свою независимость.

Предупреждения, которые предпочли игнорировать

Роскомнадзор и другие ведомства существуют давно. До поры до времени они тихи, как сисадмины, о которых вспоминают, только когда все ложится. Реестр запрещенных сайтов тоже существует не первый год – с 2012-го. Telegram, на котором держится половина бизнеса, блокировали еще в 2018-м. Тогда как-то обошлось, все выдохнули: доступен – значит, и дальше будет работать. Но практика показала: зря. Telegram не выполнял требования тогда, не выполняет и сейчас. А значит, финал будет закономерным – и это вопрос времени.

Западные платформы сегодня блокируют одну за другой. Даже вполне нормальные сервисы (Zoom, Google, Microsoft) работают с затруднениями – из-за блокировок как с нашей, так и с их стороны. Те, что пока доступны, могут прекратить существование в любой момент. И каждый бизнес реагирует одинаково: паника, костыли, удивление: как же так, почему сейчас? Хотя удивляться нечему – все шло к локализации интернета. Современный мир разделяется на цифровые зоны, и рассчитывать на бесперебойный доступ к зарубежным сервисам – наивно.

Своя инфраструктура вместо чужих сервисов

В таких условиях у бизнеса появляется необходимость в цифровом суверенитете. Простыми словами – в возможности работать в своей программной инфраструктуре, не оглядываясь на блокировки и не боясь, что завтра отключат очередной сервис.

Для бизнеса цифровой суверенитет сегодня – уже не лозунг, а конкретная задача. И пока одни спорили о политике, другие строили свою инфраструктуру: разворачивали серверы, внедряли open-source решения и создавали их под собственные нужды – и перестали зависеть от чужой воли.

Корпоративный мессенджер, видеоконференции, облачное хранилище – для каждой задачи есть готовые open-source решения. Их не нужно создавать с нуля, они бесплатны и работоспособны, можно использовать как есть или доработать под себя. Доработка, конечно, потребует вложений, но это разовые инвестиции в свою инфраструктуру, а не вечная аренда с риском остаться без доступа.

Проблема в том, что мало кто об этом задумывался всерьез. Есть же бесплатный Telegram – пользуемся. И сейчас, когда бизнес, построенный на Telegram, судорожно ищет ему замену, возникает вопрос: зачем? Мы уже наступили на одни грабли, теперь рискуем получить в лоб другими – ищем очередной бесплатный сервис, чтобы через год-два снова оказаться в той же ситуации.

Главный принцип: данные должны быть вашими

Данные компании не должны храниться на чужих серверах за границей и зависеть от сторонних организаций, которые в любой момент могут ограничить доступ. Собственная инфраструктура минимизирует такие риски.

Пример – наши клиенты, которые выбрали Odoo. Это open-source ERP-система, которую они разворачивают на своих серверах, иногда прямо в офисе. Обслуживанием занимается штатный администратор (наш, российский). Odoo закрывает широкий круг задач: CRM, бухгалтерию, склад, корпоративный чат. Не нужен ни Telegram, ни любой другой внешний мессенджер. И зависимость от решений Роскомнадзора отсутствует.

При этом сохраняется зависимость от качества собственной безопасности. Вспомним печальный опыт с 1С: серверы взламывают, данные шифруют, бизнес встает. Но это вопрос грамотного подхода. Нужны специалисты, которые настроят резервное копирование и обеспечат надежную защиту сервера – чтобы просто так зайти и сломать все было невозможно.

Блокировка – счет за беспечность

Каждая новая блокировка – это уже не трагедия, а плата за беспечность, которую допустили годы назад. За то время, когда можно было выстраивать собственную инфраструктуру постепенно, без резких и болезненных затрат.

Сейчас переходить на свои рельсы приходится в спешке. Это больно и ощутимо бьет по текущим процессам. Быстро и безболезненно мигрировать с чужих сервисов на свои уже не получится. Хотя, если задуматься, корпоративный чат на собственном сервере – это норма. Документы, хранящиеся там, где вы решили, и недоступные никому, кроме вас – тоже норма.

Мы уже писали об этом: арендуя чужую CRM за условные 2000 рублей в месяц на 50 сотрудников, стоит задуматься – а не пользуется ли кто-то еще этими данными? Может быть, ваших клиентов прямо сейчас уводят из той самой системы, за которую вы платите.

Что в итоге?

Open-source – это рабочий инструмент, и Odoo одно из подтверждений. Цифровой суверенитет начинается не с законов и громких заявлений, а с серверов, которые принадлежат вам. Это основа, которая обеспечивает непрерывность бизнеса: работа идет сейчас, завтра и через год. Данные остаются у вас, а не утекают на сторону. И работа не встает в очередной понедельник из-за очередной блокировки. Чем раньше бизнес это осознает, тем меньше паники будет при следующем ограничении. А оно будет. Можете не сомневаться.