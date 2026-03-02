Пять компаний – одна база: как подружить юрлица в Odoo Multicompany

Развитие бизнеса часто приводит к появлению новых юридических лиц. То, что начиналось как одна компания, со временем может превратиться в группу из трех, пяти или даже десяти организаций, иногда – в разных странах. Типичный пример: российский бренд инструментов продает шуруповерты и дрели в России, продукт везет из Китая, где на местных заводах он производится под брендом заказчика. Для расчетов с производителями в Китае открывается второе юрлицо. Формально владельцы у компаний одни, но с юридической точки зрения это независимые структуры. Как объединить две и более компаний в одной системе – рассмотрим в нашей статье.

Проблема взаиморасчетов между своими

Любые взаимоотношения между компаниями, даже если они принадлежат одному владельцу, должны быть строго задокументированы. Нельзя просто передать партию товара от китайской “дочки” российской – налоговая потребует объяснений, почему активы раздаются безвозмездно.

Стандартный подход – вести каждую компанию в отдельной системе: российскую – в 1С, китайскую – в местной бухгалтерской программе. В таком случае неизбежно начинаются героические попытки эти компании “подружить” и создать третью систему для консолидации данных. Результат предсказуем: тройная работа, тройные затраты и многократно возрастающий риск ошибок, потери данных и штрафов.

Большинство CRM и ERP не рассчитаны на работу с несколькими юрлицами в одном контуре. Возьмем для примера Bitrix24. Попробуйте завести в одном аккаунте три компании: российскую, китайскую и казахстанскую. Потребуется, чтобы у каждой были свои реквизиты, свои счета, своя отчетность в соответствии с требованиями закона страны, но чтобы при этом руководитель видел общую картину, а сотрудники одной компании не имели доступа к документам другой. Стандартными средствами такую задачу не решить.

Odoo Мультикомпании: когда сложное – просто

Альтернатива есть – механизм Мультикомпании Odoo. Он позволяет вести в одной базе данных сколько угодно юридических лиц. И документы каждой компании будут автоматически соответствовать системе налогообложения той страны, где она зарегистрирована.

На практике это выглядит так: когда менеджер из российской компании выставляет счет, в документе автоматически подставляются правильные реквизиты, применяется российская система налогообложения. Коллега в Китае работает в своем контуре – у него свои реквизиты, свой учет налогов, свои правила.

Рядовые сотрудники видят только документы своей компании и не подозревают о существовании других. Директор или финдиректор заходят под своим профилем и видят все: продажи по всем юрлицам, движение товаров между компаниями – все, что нужно отслеживать и контролировать. Никаких трех разных 1С, никаких китайских программ, в которых нужно учиться работать с нуля. Все в одном месте.

Если все юрлица внутри одной страны

Внутри России тоже хватает ситуаций с несколькими юрлицами. Например, одна компания оказывает услуги, вторая ведет оптовую продажу, третья – официальный дистрибьютор с особыми условиями закупки, но без своего сервиса. И у каждой – своя система налогообложения!

Настроить Odoo Мультикомпании можно так, что продажа будет проходить через одну компанию, отгрузка – через вторую, а сервис – через третью. При этом документы формируются корректно, без ручного дублирования, налоги учитываются верно. Движение товаров и денег между компаниями полностью прозрачно и отслеживается автоматически. И главное – система сама следит, чтобы одни и те же данные не учитывались дважды в налогах разных юрлиц.

Как настроить механизм под нюансы компании

Реализовать такие сценарии можно с базовым функционалом Odoo, но чаще коробочная версия требует настройки Odoo под конкретные бизнес-процессы. У каждой компании свои нюансы: особый порядок взаиморасчетов, специфическая логика внутренних передач, нестандартные требования к отчетности, и все это должно быть учтено.

Команда Nextner уже настраивала мультикомпанийные схемы для бизнеса с разной структурой и географией. Мы знаем, как доработать механизм Odoo Мультикомпании, чтобы система работала четко, а вы тратили время на развитие бизнеса, а не на сведение отчетности.

Если ваш бизнес дорос до нескольких юрлиц и вы хотите, чтобы софт не отставал от реальности – приходите к нам, разберемся вместе!