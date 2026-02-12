Интеграция Odoo с Max: новый must-have для российского бизнеса

Время и технологии шагают вперед, но путь им неуклонно преграждают современные реалии. Как говорится, “верните мне мой 2007-й”. Интернет, каким мы знали его тогда , уходит в прошлое. Возможность работать в привычных иностранных мессенджерах постепенно исчезает: одни уже заблокированы, другие вот-вот покинут страну. Даже относительно доступные платформы вызывают вопросы к стабильности в будущем. В этих условиях новый отечественный мессенджер Max – это не просто альтернатива, а настоящая необходимость для поддержания связей.

Да, вокруг него много шума. Многие его критикуют, и довольно громко, но “многие” – не значит “все”. Мы не беремся переубеждать противников новшества, но не можем отрицать объективный факт: на Max массово переходят. Он работает. Люди пишут друг другу, созваниваются по видео, создают сообщества. И что критически важно – Max действительно, как бы ни высмеивали это в мемах, работает даже там, где интернет нестабилен или ограничен. Это его ключевое преимущество в текущих условиях.

Max для бизнеса: фильтр от спама и точка роста

В новых реалиях Max открывает бизнесу возможности, которые выходят далеко за рамки простого общения. Помимо чатов и звонков, мессенджер поддерживает интеграции, чат-ботов и мини-приложения. А это значит, что разработчикам стоит активно дружить с этой платформой, осваивая ее как новый, перспективный и доступный канал для автоматизации и коммуникации.

Сегодня создать чат-бота или мини-приложение в Max могут только только верифицированные организации – юрлица РФ. ИП, самозанятые, физлица и нерезиденты пока делать это не могу. И такие ограничения – не недостаток, а преимущество, дающее надежду, что экосистема не превратится в полную спама помойку с недобросовестными компаниями.

Для бизнеса, который работает на Odoo, это значит одно: пора налаживать канал коммуникации там, где находится целевая аудитория.

Зачем нужна интеграция Odoo с Max?

Интеграция Odoo с Max даст бизнесу все возможности мессенджера, но в новой, защищенной и растущей экосистеме:

Уведомления: автоматическая отправка клиентам статусов заказов, напоминаний о платежах, информации о доставке.

автоматическая отправка клиентам статусов заказов, напоминаний о платежах, информации о доставке. Двусторонняя коммуникация: ведение диалога с клиентами и обработка их обращений прямо из интерфейса Odoo.

ведение диалога с клиентами и обработка их обращений прямо из интерфейса Odoo. Чат-боты: автоматизация ответов на частые вопросы, сбор первичных заявок, запись на услуги.

Эти возможности делают Max не просто мессенджером, а полноценным рабочим инструментом. Интеграция с Odoo превращает его в мощное расширение для автоматизации продаж, поддержки и коммуникации, которое работает здесь и сейчас.

Мы в Nextner уже активно занимаемся интеграцией Odoo и Max и готовы помочь вам настроить этот новый надежный мост. Даже если готового модуля для вашей задачи пока нет – мы выполним разработку нового модуля Odoo. Если интеграция технически возможна (а она возможна), мы ее непременно реализуем.

Обращайтесь, будем идти в ногу со временем вместе.