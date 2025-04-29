Искусственный интеллект: друг, инструмент или повод для паники?

В последние пару лет искусственный интеллект (или AI, если вам нравится латинский шик) стал чем-то вроде новой религии. Одни им восторгаются, другие боятся, а третьи пытаются использовать его для всего подряд – от составления диет до написания стихов. Получается… по-разному.

Мы в Nextner не адепты культа ИИ, но и не скептики – мы активно используем его в ежедневной рутине и хотим поделиться опытом, как применять его с умом и без вреда для себя и окружающих.

Какие бывают AI-инструменты?

Многие слепо доверяют искусственному интеллекту, принимая его слова за истину в последней инстанции. При этом на том же YouTube полно роликов, где проверяют "советы" ChatGPT или Алисы – результаты часто бывают спорными.

Но это не значит, что искусственный интеллект бесполезен. Просто, как и любой инструмент, он требует грамотного подхода. Сегодня на рынке представлено достаточно AI-решений, но большинство из них – либо переоцененные игрушки, либо опасные в неумелых руках инструменты. Расскажем, какие именно системы заслуживают внимания, по нашему скромному мнению:

Алиса (Яндекс)

Голосовой помощник, который умеет искать информацию, включать музыку и даже шутить. Правда, раньше Алиса была сообразительнее – видимо, набралась «опыта» от пользователей.

Полезна ли? Да, но скорее как удобный голосовой поисковик, чем полноценный AI.

ChatGPT

Самый популярный AI-советчик. Может генерировать идеи, писать код и даже объяснять сложные темы простыми словами.

Полезен ли? Безусловно, но только в руках профессионала. Как перфоратор: в умелых – инструмент, в неумелых – сосед, который всех бесит. Но есть нюанс: ChatGPT легко выдает информацию, но не гарантирует ее точность. Просите его накидать варианты решения – проверяйте. Спрашиваете совета по бизнесу – анализируйте. И уж точно не стоит заменять им врача. Да, такие случаи есть, и заканчивались они… скажем так, не лучшим образом.

DeepSeek и Gemini

Если ChatGPT вам наскучил, можно попробовать китайский DeepSeek – работает похоже, но с местным колоритом. А вот Gemini от Google в России официально недоступен, но те, кто его тестировал, хвалят. Особенно за умение структурировать информацию.

Как мы используем ИИ в разработке?

Мы в Nextner не гонимся за модными трендами – нам важно, чтобы технологии приносили реальную пользу. Вот несколько случаев, когда применение искусственного интеллекта может быть действительно полезно:

Составление технического задания – искусственный интеллект помогает структурировать мысли, но итоговый текст всегда проверяет человек.

Создание базы знаний – с ИИ генерация документации ускоряется в разы, но без человеческой редактуры не обойтись.

Написание кода – ИИ пишет код, да! Но скорее на уровне облегчения работы с рутинными задачами.

Создание контента – с помощью ИИ это делается гораздо быстрее, но и здесь не обойтись без качественной редактуры и глубоко знания языка. И, конечно, без оригинальных человеческих идей.

Выполнение нетривиальных задач – иногда ИИ подкидывает неожиданные решения – как коллега, который видит проблему под другим углом.

Заменит ли искусственный интеллект программистов?

Споры о том, отнимет ли ИИ человеческий хлеб, ведутся уже лет десять. Но до сих пор на этот вопрос нельзя дать однозначный ответ. Есть такие “классные” специалисты, которых может заменить даже скрипт, который рандомно выдает ответы "да" или "нет", что уж говорить об искусственном интеллекте. А вот тех, кто ответственно относится к своей профессии и работе, постоянно развивается и совершенствуется, ИИ не заменит! Давайте начистоту: искусственный интеллект – это инструмент. Мощный, удобный, но всего лишь инструмент. Он не устает, не забывает и может обрабатывать гигабайты данных за секунды. Но у него нет главного – человеческого опыта, интуиции и креативности.

Хорошего врача ИИ не заменит – потому что медицина это не только данные, но и опыт. Талантливого дизайнера – тоже нет, потому что красота субъективна. Заменит ли ИИ разработчика или программиста? Опытного – отнюдь! Потому что код это не только синтаксис, но и архитектура.

Так стоит ли бояться ИИ?

Наш личный вывод: искусственный интеллект – это не страшно, если использовать его с умом:

не доверять слепо, а проверять информацию.

не использовать для критически важных решений (медицина, юриспруденция).

продолжать развиваться как специалист, тогда ИИ станет союзником, а не конкурентом.

В следующих статьях разберем конкретные кейсы применения ИИ в разработке. Оставайтесь на связи!