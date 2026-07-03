Стандартная воронка продаж в CRM – это как правило утопия. Разработчики рисуют красивые колонки: "Новый лид", "КП отправлено", "Счет выставлен", "Оплатили-обнялись", но реальность обычно прозаичнее: менеджеру на это все плевать. У него свой мир, и в нем сделки перепрыгивают этапы, как сайгаки, а данные заполняются по принципу "и так сойдет".

Плоды этого цифрового хаоса пожинают каждый понедельник на планерке: руководитель пытается понять, что реально происходит в бизнесе, а менеджеры героически защищают свои сделки, в которых нет ни договора, ни счета, ни здравого смысла. И где-то рядом новичок, едва пришедший в компанию, хватается за голову: никто не объяснил ему, что делать на каждом этапе...

Воронка как картина маслом: красиво, но непонятно

Odoo CRM из коробки – инструмент с огромным потенциалом. Но без строгих правил он превращается в генератор головной боли. Вот несколько ситуаций, знакомых каждому, кто пытался построить системные продажи.

"Телепатическая победа". Менеджер переводит сделку на финал не потому, что клиент заплатил, а потому что “он же сказал, что подумает, а значит, все будет” Нужные поля? Документы? Нет, он просто верит в клиента. Сделка уже числится выигранной, когда по факту – ничего кроме надежд.

"Случайный финал". Курсор дрогнул, палец соскользнул – и сделка на полмиллиона улетает в архив с пометкой "Выиграно", минуя все этапы. Стандартный Odoo позволяет это сделать одной кнопкой, которая всегда перед глазами. Проверок нет, как и подтверждений. Только упущенная прибыль и вопрос: "Как это произошло?".

"Зоопарк в данных". Вы открываете карточку сделки. В поле "Источник" у одного менеджера "сайт", у другого – "звонок", у третьего – “Вася сказал". Причина проигрыша – в лучшем случае прочерк. Потому что заставить менеджера заполнять поля – это не про стандартную CRM. Это про характер. А у CRM с характером пока проблемы.

Корень зла – в иллюзии свободы, которую дарит Odoo: никаких ограничений на перемещение между этапами, никаких стоп-кранов. Это свобода, которая стоит бизнесу денег – и чем больше команда, тем выше цена ошибки. Данные неполные, воронка врет, а руководитель из стратега превращается в надзирателя, который должен за каждым проверять поля.

Авторитарный режим против фантазии менеджеров

Мы в Nextner решили положить конец этому хаосу. Воронка продаж – не плейлист, где треки можно переключать по настроению. Это строгий алгоритм. Поэтому мы разработали модуль управления этапами CRM для Odoo 18, который превращает свободное творчество в управляемый алгоритм продаж. Никакой магии – просто железные правила, которые невозможно обойти:

Обязательные поля для каждого перехода. Для каждого этапа настраивается список полей, которые должны быть заполнены перед тем, как сделка двинется дальше. Не заполнил – не перешел. При этом каждый этап проверяет только свои поля, не накапливая требования предыдущих. Прошли квалификацию – ее требования закрыты. Дальше только то, что нужно сейчас.





Обязательные документы. Помимо полей, можно настроить список документов, которые должны быть в сделке на конкретном этапе. Договор, счет, согласие – система покажет, чего не хватает, и не пропустит сделку дальше. Пока документы не на месте – хода нет.

Помимо полей, можно настроить список документов, которые должны быть в сделке на конкретном этапе. Договор, счет, согласие – система покажет, чего не хватает, и не пропустит сделку дальше. Пока документы не на месте – хода нет. Заполнение прямо в диалоге перехода. Менеджер пытается перевести сделку на следующий этап, система находит незаполненные поля – и открывает их тут же, в этом же окне. Не нужно закрывать диалог, рыться в форме сделки, возвращаться обратно. Все в одном месте. Один клик – сделка на новом этапе.

Менеджер пытается перевести сделку на следующий этап, система находит незаполненные поля – и открывает их тут же, в этом же окне. Не нужно закрывать диалог, рыться в форме сделки, возвращаться обратно. Все в одном месте. Один клик – сделка на новом этапе. Требования к этапу в чаттере. Для каждого этапа прописывается, что именно должен сделать менеджер. Этот текст показывается в диалоге перехода и автоматически записывается в чаттер сделки. Открыл карточку – видишь инструкцию. Больше не нужно помнить регламент или искать его где-то в недрах корпоративной базы знаний.





Лишние кнопки убраны. Стандартные кнопки "Выиграно", "Потерян" и другие скрыты. Закрыть сделку можно только через правильный этап воронки, пройдя все настроенные проверки. Случайный клик больше ничего не решает.

Стандартные кнопки "Выиграно", "Потерян" и другие скрыты. Закрыть сделку можно только через правильный этап воронки, пройдя все настроенные проверки. Случайный клик больше ничего не решает. Визуальное разделение в диалоге. Доступные следующие этапы выделены зеленым, этапы-откаты – оранжевым. С первого взгляда понятно, куда двигается сделка и что будет, если откатить ее назад.





Алгоритм не воспитывает менеджеров – он просто не оставляет им выбора. Свободы стало меньше, зато и фантазий в отчетности – тоже. Данные чистые, этапы прозрачные, воронка показывает реальность – обмен, на который стоило пойти.

И никаких разработчиков

Главная ирония в том, что эта "диктатура" правил работает без единой строчки кода. Обязательные поля, список документов, тексты требований, разрешенные переходы между этапами – все это настраивается прямо в интерфейсе Odoo. Администратор или руководитель отдела открывает форму этапа, добавляет нужные поля, пишет инструкцию для менеджера, сохраняет – и изменения работают сразу. Никаких разработчиков, никакого ожидания релиза. Поменялся регламент – обновили требования к этапу сами, за пять минут.

Воронка, в которую не страшно смотреть

Что меняется на практике? Действительно многое. Руководитель наконец видит воронку, которой можно доверять. Сделка на этапе – значит, она действительно его прошла: данные заполнены, документы на месте. Никаких "вроде бы" и "скорее всего".

Новый менеджер с первого дня знает, что делать. Не нужно выпытывать регламент у коллег или рыться в забытых папках на Google Диске.

Аналитика перестает врать. Данные заполняются системно, а не по настроению. Из них теперь можно делать нормальные выводы и принимать решения без гаданий на кофейной гуще.

Кому это подойдет?

Если у вас в CRM один человек, одна сделка и вся воронка умещается в голове – модуль вам не нужен, справитесь на честном слове. А вот если менеджеров больше одного, этапов больше трех, а в сделку успевают залезть три отдела и один согласующий, который вечно в отпуске – самое время перестать полагаться на интуицию.

Пока другие компании спорят, можно ли доверять интуиции менеджера, наши клиенты просто наводят порядок: настраивают этапы, включают обязательные поля и прописывают инструкции. Хотите так же? Напишите нам – разберем вашу ситуацию и сделаем так, чтобы воронка продаж работала на вас, а не на чьи-то фантазии.