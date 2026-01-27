Помните 90-е? Крепкие ребята в кожаных куртках приходили в ларьки и ставили бизнес "на счетчик". Сегодня методы изменились. Ребята сменили куртки на костюмы, а биты – на автоматизированные скрипты и электронное правосудие. Встречайте новый вид легализованного рэкета: массовые иски за картинки, о происхождении которых вы даже не подозревали.

Раньше, чтобы вас "обули" на полмиллиона, нужно было перейти дорогу серьезным людям. Сегодня достаточно, чтобы ваш контент-менеджер пять лет назад скачал "бесплатную" картинку из Google или купил ее на фотостоке, который завтра удалит ваш аккаунт (и это не шутка, многие желто-голубые фотостоки массово удалили аккаунты россиян в 2022 году).

Схема ShotApp и ему подобных

Сервисы вроде ShotApp и системы фиксации типа "ВебДжастис" превратили защиту авторских прав в конвейер по обогащению себя и своих клиентов. Это не защита искусства, а готовая бизнес-модель.

Работает это так:

Ловля на живца. Фотографы (или перекупщики прав) загружают тысячи фото в сеть. Иногда они сами провоцируют распространение, не ставя водяных знаков.

Фотографы (или перекупщики прав) загружают тысячи фото в сеть. Иногда они сами провоцируют распространение, не ставя водяных знаков.

Специальный софт сканирует Рунет, сравнивая пиксели. Нашел совпадение? Бинго.

Никаких нотариусов за 10 000 рублей. Система сама формирует протокол (как в упомянутом деле № 1681120044784). Перегруженные делами суды зачастую принимают эти бумажки как истину в последней инстанции.

Пример из жизни – размещенное на сайте "ВебДжастис" (Дело А41-25717/2025)

Истец (ИП Быков С.Н.) через сервис обнаружил фото IMG_0605.CR2 на сайте ответчика.

Доказательство: автоматический протокол от 2023 года.

Позиция суда: протокол – "царица доказательств". Ответчик не смог доказать обратное.

Итог: с ответчика взыскано 467 000 рублей.

Вдумайтесь! Почти полмиллиона рублей за одну цифровую копию фотографии. Это годовая аренда офиса для малого бизнеса или зарплата двух сотрудников.

И с другой стороны, если нарушитель взял это фото, он “утопил” бизнес владельца фото? Пожалуй, нет. А вот для самого нарушителя штраф в почти полмиллиона рублей вполне может стать фатальным. У наших судов стоит задача утопить малый бизнес?

Ловушка для честного бизнеса

Почему это похоже на рэкет, а не на правосудие? Потому что в 99% случаев ответчик – не злостный пират, а заложник обстоятельств.

Проблема "свободных источников". Дизайнер скачал фото с сайта обоев или "бесплатного" стока. А оказалось, что туда его залил пират, а настоящий автор сидел в засаде и ждал.

Дизайнер скачал фото с сайта обоев или "бесплатного" стока. А оказалось, что туда его залил пират, а настоящий автор сидел в засаде и ждал.

Многие компании честно покупали фото на международных стоках. Но после 2022 года стоки (Shutterstock, Depositphotos) заблокировали аккаунты россиян. История покупок стерта. Лицензионные договоры недоступны.

Суд не интересует, что вы не могли сохранить чек из-за геополитики. Суд видит протокол “ВебДжастис” и статью ГК РФ. Плати или банкроться. На ум приходит знаменитая (из жанра черного юмора) фраза капитана “Титаника”: “Полный вперед! И хрен с ним, с бизнесом”

Что с этим делать? Манифест здравого смысла

Мы скатываемся в абсурд, где правообладание становится токсичным активом, используемым для террора предпринимателей. Этот процесс требует немедленной реформы, и мы в Nextner решили поворошить эту большую кучу навоза.

Нынешняя система поощряет паразитирование, а не творчество. Чтобы вернуть ситуацию в правовое русло и убрать привкус "лихих 90-х", нужно ввести два железных правила:

1. Нет водяного знака = нет компенсации

Хочешь защищать свои права – маркируй контент. Если автор выкладывает изображение в высоком разрешении в "чистом" виде, без watermark или метаданных о запрете копирования, видимых на самом изображении, – он принимает на себя риск. Нельзя разбрасывать кошельки по улице, а потом судить тех, кто их поднял (на что законодателям бы тоже стоит обратить внимание).

2. Сначала "удали", потом "плати" (Notice and Takedown)

Это ключевой принцип цивилизованного интернета.

Как сейчас: нашли картинку -> сразу иск на 500к.

нашли картинку -> сразу иск на 500к.

Взыскание компенсации должно работать только против тех, кто злостно отказывается удалять чужой контент, или использует его для прямой перепродажи (мерч, печать).

Время действовать: публичная петиция и законодательные решения

Описанный системный сдвиг, когда защита авторских прав превратилась в инструмент давления на бизнес, требует не только публичного обсуждения, но и конкретных законодательных изменений. Осознавая масштаб проблемы, мы в Nextner не ограничились анализом. Мы подготовили публичную петицию с конкретными предложениями по реформированию законодательства.

Экспертиза нашей инициативы в рамках Российской Общественной Инициативы (РОИ) будет завершена до 22.03.2026. Сразу после этого мы опубликуем активную ссылку для поддержки на нашем сайте и призовем все бизнес-сообщество присоединиться. Для изменений нужен весомый общественный резонанс.

Итог

Пока законодатель спит, сервисы-пауки плетут сети, выкачивая миллионы из реального сектора экономики за виртуальные нарушения. Это не защита авторских прав. Это узаконенный гоп-стоп в цифровой подворотне.

Бизнесу пора объединяться и требовать пересмотра судебной практики. Иначе завтра вам придет иск за шрифт на вашем сайте или за цвет фона, который кто-то “запатентовал”.