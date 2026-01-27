Помните 90-е? Крепкие ребята в кожаных куртках приходили в ларьки и ставили бизнес "на счетчик". Сегодня методы изменились. Ребята сменили куртки на костюмы, а биты – на автоматизированные скрипты и электронное правосудие. Встречайте новый вид легализованного рэкета: массовые иски за картинки, о происхождении которых вы даже не подозревали.
Раньше, чтобы вас "обули" на полмиллиона, нужно было перейти дорогу серьезным людям. Сегодня достаточно, чтобы ваш контент-менеджер пять лет назад скачал "бесплатную" картинку из Google или купил ее на фотостоке, который завтра удалит ваш аккаунт (и это не шутка, многие желто-голубые фотостоки массово удалили аккаунты россиян в 2022 году).
Схема ShotApp и ему подобных
Сервисы вроде ShotApp и системы фиксации типа "ВебДжастис" превратили защиту авторских прав в конвейер по обогащению себя и своих клиентов. Это не защита искусства, а готовая бизнес-модель.
Работает это так:
- Ловля на живца. Фотографы (или перекупщики прав) загружают тысячи фото в сеть. Иногда они сами провоцируют распространение, не ставя водяных знаков.
- Робот-коллектор. Специальный софт сканирует Рунет, сравнивая пиксели. Нашел совпадение? Бинго.
- Автоматическая фиксация. Никаких нотариусов за 10 000 рублей. Система сама формирует протокол (как в упомянутом деле № 1681120044784). Перегруженные делами суды зачастую принимают эти бумажки как истину в последней инстанции.
- Суд и касса. Иск подается автоматически. Суммы исчисляются сотнями тысяч рублей.
Пример из жизни – размещенное на сайте "ВебДжастис" (Дело А41-25717/2025)
- Истец (ИП Быков С.Н.) через сервис обнаружил фото IMG_0605.CR2 на сайте ответчика.
- Доказательство: автоматический протокол от 2023 года.
- Позиция суда: протокол – "царица доказательств". Ответчик не смог доказать обратное.
- Итог: с ответчика взыскано 467 000 рублей.
Вдумайтесь! Почти полмиллиона рублей за одну цифровую копию фотографии. Это годовая аренда офиса для малого бизнеса или зарплата двух сотрудников.
И с другой стороны, если нарушитель взял это фото, он “утопил” бизнес владельца фото? Пожалуй, нет. А вот для самого нарушителя штраф в почти полмиллиона рублей вполне может стать фатальным. У наших судов стоит задача утопить малый бизнес?
Ловушка для честного бизнеса
Почему это похоже на рэкет, а не на правосудие? Потому что в 99% случаев ответчик – не злостный пират, а заложник обстоятельств.
- Проблема "свободных источников". Дизайнер скачал фото с сайта обоев или "бесплатного" стока. А оказалось, что туда его залил пират, а настоящий автор сидел в засаде и ждал.
- Эффект санкций (кейс Depositphotos). Многие компании честно покупали фото на международных стоках. Но после 2022 года стоки (Shutterstock, Depositphotos) заблокировали аккаунты россиян. История покупок стерта. Лицензионные договоры недоступны.
- Срок давности. Фото могло висеть на сайте с 2015 года. Бухгалтерия сменилась трижды, серверы переехали. Доказать, что вы купили эту картинку 8 лет назад, невозможно. А истец тут как тут.
Суд не интересует, что вы не могли сохранить чек из-за геополитики. Суд видит протокол “ВебДжастис” и статью ГК РФ. Плати или банкроться. На ум приходит знаменитая (из жанра черного юмора) фраза капитана “Титаника”: “Полный вперед! И хрен с ним, с бизнесом”
Что с этим делать? Манифест здравого смысла
Мы скатываемся в абсурд, где правообладание становится токсичным активом, используемым для террора предпринимателей. Этот процесс требует немедленной реформы, и мы в Nextner решили поворошить эту большую кучу навоза.
Нынешняя система поощряет паразитирование, а не творчество. Чтобы вернуть ситуацию в правовое русло и убрать привкус "лихих 90-х", нужно ввести два железных правила:
1. Нет водяного знака = нет компенсации
Хочешь защищать свои права – маркируй контент. Если автор выкладывает изображение в высоком разрешении в "чистом" виде, без watermark или метаданных о запрете копирования, видимых на самом изображении, – он принимает на себя риск. Нельзя разбрасывать кошельки по улице, а потом судить тех, кто их поднял (на что законодателям бы тоже стоит обратить внимание).
2. Сначала "удали", потом "плати" (Notice and Takedown)
Это ключевой принцип цивилизованного интернета.
- Как сейчас: нашли картинку -> сразу иск на 500к.
- Как должно быть: нашли картинку -> обязательная досудебная претензия с требованием удаления. Если владелец сайта удалил фото в течение 48 часов – претензии снимаются. Если проигнорировал – добро пожаловать в суд.
Взыскание компенсации должно работать только против тех, кто злостно отказывается удалять чужой контент, или использует его для прямой перепродажи (мерч, печать).
Время действовать: публичная петиция и законодательные решения
Описанный системный сдвиг, когда защита авторских прав превратилась в инструмент давления на бизнес, требует не только публичного обсуждения, но и конкретных законодательных изменений. Осознавая масштаб проблемы, мы в Nextner не ограничились анализом. Мы подготовили публичную петицию с конкретными предложениями по реформированию законодательства.
Экспертиза нашей инициативы в рамках Российской Общественной Инициативы (РОИ) будет завершена до 22.03.2026. Сразу после этого мы опубликуем активную ссылку для поддержки на нашем сайте и призовем все бизнес-сообщество присоединиться. Для изменений нужен весомый общественный резонанс.
Итог
Пока законодатель спит, сервисы-пауки плетут сети, выкачивая миллионы из реального сектора экономики за виртуальные нарушения. Это не защита авторских прав. Это узаконенный гоп-стоп в цифровой подворотне.
Бизнесу пора объединяться и требовать пересмотра судебной практики. Иначе завтра вам придет иск за шрифт на вашем сайте или за цвет фона, который кто-то “запатентовал”.
