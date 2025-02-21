Работа над проектом: инхаус, аутсорс, аутстаф или ретейнер?

Эпоха великих возможностей позволяет воплотить практически любую задумку, и разработка цифровых продуктов не исключение. Сегодня совсем не обязательно обладать специфическими навыками или иметь собственную команду, чтобы получить уникальный и подходящий по всем параметрам IT-продукт для бизнеса. Современный мир веб-разработки позволяет выбирать, как организовать процесс создания продукта: доверить дело штатной команде, отдать подрядчику или привлечь сторонних специалистов. Существует несколько вариантов организации процесса разработки: инхаус, аутсорс, аутстаф и ретейнер. Каждый имеет свои особенности, о которых стоит узнать подробнее, чтобы выбрать оптимальный подход.

Инхаус-разработка: команда под рукой

Инхаус-разработка – подход, при котором проект выполняется силами собственной команды. Например, если вы решили запустить приложение для своего бизнеса, вы сами собираете и нанимаете в штат команду разработчиков, дизайнеров и тестировщиков, которые работают только на вас. Подход хорош тем, что дает вам как владельцу полный контроль над проектом. Вы можете быстро вносить изменения на любом этапе, так как все специалисты находятся в постоянном доступе и в одном пространстве.

Кроме того, инхаус-команда обычно хорошо знает ваш бизнес и его уникальные процессы и может создавать адаптированные решения, которые точно будут соответствовать вашим требованиям. Однако инхаус-разработка требует значительных затрат на найм и содержание в штате всех нужных специалистов. Долгим и затратным может стать поиск подходящих разработчиков и их обучение. И, конечно, не стоит забывать о риске текучки кадров: ценные специалисты могут уйти в любой момент, оставив вас без ключевых знаний.

Еще один нюанс наличия инхаус-команды разработчиков – то, что вам придется оплачивать их услуги независимо от того, есть у них работа прямо сейчас или нет. В периоды низкой активности это может быть затратно. Но, с другой стороны, вы можете потратить это время на обучение специалистов и сплочение коллектива. И вам никогда не придется собирать вокруг себя отдельных фрилансеров и аутсорсеров. Такой вид найма исполнителей подойдет тем, кто готов инвестировать в команду, получая за это полный контроль, гибкость и конфиденциальность.

Аутсорс-разработка: делегирование задач

Аутсорс-разработка – это модель сотрудничества, когда вы передаете выполнение определенных задач или проектов внешней компании. Например, если вам нужно создать веб-приложение, вы можете обратиться к специализированной команде. Это позволит сэкономить время и ресурсы, так как вам не нужно будет формировать собственную команду.

Преимущества аутсорсинга в том, что вы получаете доступ к экспертизе, которой может не обладать ваша собственная команда, если она есть. Вы можете быстро масштабировать аутсорс-команду, если задачи проекта будут расширяться. Аутсорсинг разработчиков позволяет сосредоточиться на важных для бизнеса процессах и не отвлекаться на управление разработкой.

Однако этот подход тоже имеет свои недостатки. Например, вы теряете контроль над процессом и рискуете столкнуться с проблемами в коммуникации. Кроме того, передавая данные третьим лицам, вы рискуете столкнуться с утечкой конфиденциальной информации. Также может проявить себя зависимость от занятости специалистов: если команда, с которой вы работаете, загружена другими проектами, это сроки выполнения ваших задач могут растянуться.





Аутстаф – “каршеринг” в веб-разработке

Аутстаффинг – это когда вы “арендуете” специалистов из другой компании для работы над вашим проектом. Эта модель подразумевает, что сотрудник одной компании временно работает в другой, но при этом остается на зарплате у своей “родной” фирмы. Например, компания А срочно нуждается в разработчике мобильных приложений на Flutter. Они обращаются в компанию В, которая предоставляет им специалиста, допустим, за 500 долларов в час. Разработчик начинает работать с командой А, выполняя их задачи, но все финансовые расчеты проходят через компанию В.

Плюсом аутстафа может быть то, что вы можете моментально получить опытного специалиста, минуя долгие собеседования. Однако есть и минусы. Во-первых, это может быть неэтичным, так как вы фактически берете человека на временную работу, а он может не быть полностью вовлечен в ваш проект. Кроме того, вам придется учитывать, что этот специалист работает еще и на свою компанию, что может снизить его мотивацию к успеху вашего проекта. А еще покинуть ваш проект “арендованный” разработчик может так же быстро, как и прийти в него. И не забывайте о рисках утечки информации: ваш проект легко может оказаться в чужих руках.

Ретейнер: команда на долгосрочную перспективу

Ретейнер, то есть предоставление выделенной команды – это когда вы нанимаете специалистов на постоянной основе для работы над разными проектами. Это похоже на аутсорсинг, но с одним важным отличием: команда полностью погружена в ваш проект и работает только на вас. Например, у вас есть стартап, который нужно автоматизировать: создать сайт, мобильные приложения и внедрить ERP-систему. Вы обращаетесь в компанию, и она выделяет вам уже готовую сработанную команду, которая будет полностью сосредоточена на ваших задачах.

Преимущество ретейнера в том, что вам не нужно беспокоиться о найме и управлении сотрудниками. Команда работает только на вас, что позволяет избежать проблем с текучкой кадров. Неоспоримый плюс еще и в том, что выделенная команда хорошо знает ваш бизнес и его потребности, может быстро реагировать на изменения и вносить коррективы в проект. Это создает здоровую атмосферу для работы, так как все специалисты нацелены на общий успех.

Однако этот подход также требует ощутимых затрат. Вы платите за команду, которая будет работать на вас, даже если в данный момент у вас нет постоянной загрузки. Но, с другой стороны, вы избавляетесь от головной боли, связанной с поиском и управлением отдельными специалистами.

Как выбрать подходящий метод?

Выбор между инхаус, аутсорс, аутстаф-разработкой и ретейнер зависит от ваших потребностей, бюджета и сроков. Если у вас есть ресурсы и проект стратегически важен, инхаус-разработка может стать лучшим вариантом. Если же вам нужно быстро реализовать идею и привлечь экспертную команду, подойдет аутсорсинг.

Nextner категорически не поддерживает модель аутстаффинга – для нас она неэтична и чем-то похожа на рабовладение. В отличие от аутсорса, где специалисты работают над проектами в рамках одной организации, аутстаффинг подразумевает, что человек становится временным ресурсом, а наличие временного специалиста не гарантирует его заинтересованности в успехе проекта.

Мы предпочитаем модели аутсорсинга и ретейнер, они обеспечивают более глубокую интеграцию и вовлеченность в проект, создание здоровой рабочей атмосферы и минимизацию кадровой текучки. Если вам нужна выделенная команда разработки, звоните, обсудим, как мы можем помочь в работе над вашим проектом!