Большие проекты – весьма требовательные сущности. Для них жизненно необходимы наличие квалифицированных кадров, работа в сжатых сроках, четкое стратегическое планирование, бюджеты и т.д. По этой причине многие организации даже при наличии собственного штата разработчиков прибегают к привлечению внешних команд.
Наша компания уже более трех лет подряд активно работает в сфере retainer, выделяя команды разработчиков на работы во внешних проектах. Такая услуга в корне отличается от аутстафа, потому что, когда команда выделется во внешний проект:
Как показала практика, чаще всего наши проект-менеджеры или сразу, или со временем становятся менеджерами над проектом в целом.
Такому методу сотрудничества, как retainer (выделенная команда), характерно привлечение специалистов абсолютно любого профиля, начиная от проект-менеджера и заканчивая контент-менеджером. При этом в один месяц могут потребоваться три специалиста, в следующий шесть, а потом пять. В данном случае мы являемся бустером для сглаживания пиковых моментов потребности в специалистах.
При найме выделенной команды разработчиков взаимоотношения между контрагентами обычно долгосрочные и длятся годами. Следовательно, retainer имеет совсем иную схему взаиморасчетов: