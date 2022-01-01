Большие проекты – весьма требовательные сущности. Для них жизненно необходимы наличие квалифицированных кадров, работа в сжатых сроках, четкое стратегическое планирование, бюджеты и т.д. По этой причине многие организации даже при наличии собственного штата разработчиков прибегают к привлечению внешних команд.

Наша компания уже более трех лет подряд активно работает в сфере retainer, выделяя команды разработчиков на работы во внешних проектах. Такая услуга в корне отличается от аутстафа, потому что, когда команда выделется во внешний проект:

ей всегда руководит наш проект-менеджер;

ревью кода в первую очередь делает наш тимлид;

результаты работы проверяются нашими тестировщиками.

Как показала практика, чаще всего наши проект-менеджеры или сразу, или со временем становятся менеджерами над проектом в целом.