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Retainer (выделенная команда)

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Решения

Большие проекты – весьма требовательные сущности. Для них жизненно необходимы наличие квалифицированных кадров, работа в сжатых сроках, четкое стратегическое планирование, бюджеты и т.д. По этой причине многие организации даже при наличии собственного штата разработчиков прибегают к привлечению внешних команд. 

Наша компания уже более трех лет подряд активно работает в сфере retainer, выделяя команды разработчиков на работы во внешних проектах. Такая услуга в корне отличается от аутстафа, потому что, когда команда выделется во внешний проект:

  • ей всегда руководит наш проект-менеджер;
  • ревью кода в первую очередь делает наш тимлид;
  • результаты работы проверяются нашими тестировщиками.

Как показала практика, чаще всего наши проект-менеджеры или сразу, или со временем становятся менеджерами над проектом в целом. 

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Доставка на грузовике, обычно требующая одного дня, займет 5 дней, если вы ждете именно этот грузовик. Мёрфи
РИС РИС
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Команда

Такому методу сотрудничества, как retainer (выделенная команда), характерно привлечение специалистов абсолютно любого профиля, начиная от проект-менеджера и заканчивая контент-менеджером. При этом в один месяц могут потребоваться три специалиста, в следующий шесть, а потом пять. В данном случае мы являемся бустером для сглаживания пиковых моментов потребности в специалистах.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
SEO-оптимизатор
SEO-оптимизатор
Технический писатель
Технический писатель

Методология

При найме выделенной команды разработчиков взаимоотношения между контрагентами обычно долгосрочные и длятся годами. Следовательно, retainer имеет совсем иную схему взаиморасчетов:

Фиксированная цена
Более простой вариант, когда стоимость найма одного специалиста фиксирована и оплачивается один раз в месяц согласно установленной таксе. Отлично подходит для заказа услуги retainer (выделенная команда).
Пример:
Aeropartner
Автоматизация Aeropartner
Agile методология
Идеально подходит для работы выделенной команды, или retainer, на больших проектах, где вся разработка разбита на короткие итерации (спринты) по две недели, в конце которых появляется какой-то утвержденный результат. При помощи такой методологии можно корректировать планы разработки и вектор движения проекта каждые две недели.
Пример:
Дом Знаний
Дом Знаний

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO ODOO FLASK CHERRYPY

Frontend

JAVASCRIPT VUE JQUERY CSS HTML

Чем мы выделяемся

Удобство общения
Мы разговариваем с заказчиками на обычном языке, донося до их полного понимания даже сложные описания процессов. Также мы подстраиваемся под время работы заказчика, независимо от часового пояса, поэтому работа с выделенной командой (retainer) обычно удобна. 
Выгодная цена
Эффективная организация нашей работы позволяет нам предлагать привлекательные и конкурентоспособные цены на retainer (выделенную команду): благодаря удаленной работе мы исключили лишние расходы на обслуживание офиса и прочие издержки.
Адаптивность
У нас небольшая и команда с отлаженной системой взаимодействия, все наши процессы практически не бюрократизированы, что позволяет адаптироваться под любую ситуацию в считанные минуты.

Эффективность

  • Мы специализируемся на исследовании, анализе и разработке сложных систем.
  • В случае ограниченного времени мы сокращаем каждый этап работы для быстрого достижения результата путем пошагового подхода.
  • Работаем с государственными ресурсами или заказчиками, документация у которых отсутствует или представлена не в полной мере.
  • Вносим изменения в сложные проекты, которые испытывают значительную нагрузку.
Эффективность фото

Стоимость

от 1200 ₽ / час
работа специалиста, минимум 3 специалиста

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от 1 месяца
Предоставление команды
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Проекты

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Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
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Проект "Ельчик"
Проект "Ельчик"
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
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Home2Stay
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+7 (923) 320-5009
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