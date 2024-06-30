Техническое задание на разработку веб-сайта – ключевой этап, на котором закладываются все основы успешного проекта. Этот документ воплощает видение заказчика и дает всем участникам процесса понимание, что должно быть создано и как это будет достигнуто.

Обычно заказчики обращаются к нам, имея лишь общую потребность в создании сайта и примерные фантазии о том, как они хотели бы, чтобы он выглядел и функционировал. Зачастую у них есть ссылки на ресурсы конкурентов, на которые они ориентируются. Немало заказчиков приходят с запросом "Просто сделайте нам сайт, чтобы он работал хорошо", без подробных технических спецификаций.

В случае если у клиента нет готового технического задания, мы начинаем с обсуждения и проработки общих потребностей, после чего приступаем к разработке детализированного ТЗ. Интересно отметить, что даже когда заказчики предоставляют референсы на сайты конкурентов, в процессе составления технического задания на разработку открываются новые аспекты, выявляются подводные камни и дополнительные требования, которые будут отличать референс от сайта, который будет производиться.

Для чего нужно техническое задание на сайт?

Создание технического задания (ТЗ) на сайт – важный шаг, который невозможно исключить из процесса разработки. В реальности мало кто согласится работать без четко составленного ТЗ. Преимущества от такого документа получают все – как заказчики, так и исполнители.

Заказчику техническое задание позволит четко прописать функционал и дизайн будущего сайта, собрав все требования и пожелания в одном документе; определить предварительную стоимость работ, согласовать основные вопросы управления будущим сайтом.

Исполнителю оно даст четкое понимание ожидаемого результата и основных задач, что ускорит разработку проекта. Также ТЗ защитит исполнителя от выполнения несогласованных задач и предоставит возможность проверки выполненной работы на соответствие изначальным требованиям.

Обе стороны в итоге получат защиту в случае возможных претензий, что станет значимым фактором для успешной и гармоничной реализации проекта.

Какие виды ТЗ на разработку сайта бывают?

Существует несколько видов технического задания на разработку сайта, которые могут различаться по своей направленности и содержанию:

Техническое задание на пользовательский сценарий

Этот документ фиксирует, что пользователь видит на сайте и как работает функционал, без детальной технической части. Например, ТЗ на пользовательский сценарий расписывает шаги при регистрации пользователя: как он вводит свои данные, подтверждает их и завершает регистрацию; описывает действия пользователя при нажатии на различные кнопки, при перемещении по сайту, покупке товаров, поиске информации: как пользователь добавляет товар в корзину, как исчезает кнопка “Купить” после этого действия, как выглядит процесс выбора количества товара и добавления их в корзину и так далее.

Кроме того, ТЗ на пользовательский сценарий определяет, какие разделы или функции доступны пользователю на сайте или в приложении, а какие ограничены или недоступны. Все эти описания и сценарии помогают разработчикам правильно реализовать интерфейс и функциональность, обеспечивая понятный и удобный опыт использования.

Техническое задание на разработку сайта

Такое ТЗ ставится исключительно для разработчиков на основании технического задания на пользовательский сценарий и аналитики. В этом документе прописаны технические аспекты проекта. Основная цель такого типа ТЗ – дать команде разработчиков понятные требования, что и как именно нужно сделать.

Обычно такое ТЗ не согласовывается с клиентом. Если речь идет о сайте организации или интернет-магазина, для заказчика как правило не важно, каким образом функционал будет реализован технически. Для создания ТЗ на сайт достаточно участия проджект-менеджера. В процессе разработки веб-портала дополнительно привлекаются узкие специалисты – главный разработчик и архитектор.

Техническое задание на разработку определяет порядок выполнения работ, конкретизации основных этапов и итераций, описания технических решений и методов реализации функционала. Учитывая, что одинаковый результат в виде пользовательского опыта можно достичь разными путями, цель – выбрать самый простой и доступный путь для окончательной реализации проекта.

Техническое задание на дизайн

Техническое задание на дизайн сайта составляется проджект-менеджером на основании пользовательского сценария. Это задание выходит за рамки технических аспектов, его основная цель – создание привлекательного, удобного и интуитивно понятного дизайна, который будет соответствовать потребностям заказчика и ожиданиям пользователей.

Как правило ТЗ на дизайн сайта ставится после:

анализа конкурентов,

определения фирменного стиля,

разработки технического задания на пользовательский сценарий

в некоторых случаях – дополнительного исследования и анализа целевой аудитории

Задача для дизайнеров конкретизируется в рамках утвержденного ТЗ на дизайн. При этом в ТЗ на дизайн нередко прилагаются скетчи – наброски сайта, которые помогают визуализировать его концепцию и представления о желаемом результате. Их может сделать как проджект-менеджер, так и сам дизайнер перед тем как приступить к работе.

В процессе разработки дизайна часто свои пожелания высказывают специалисты по SEO-оптимизации, контекстной рекламе, руководители отдела продаж – люди, которые будут активно взаимодействовать с ресурсом. Важным шагом является последующее согласование дизайна с заказчиком, в процессе которого могут вноситься корректировки и уточнения. В результате клиент получает именно тот результат, который соответствует его ожиданиям и пожеланиям

Техническое задание на интеграцию

В ТЗ на интеграцию прописываются специфические требования по взаимодействию сайта с различными системами и сервисами. Например, интеграция с системами платежей для обеспечения безопасной оплаты на сайте, интеграция с системами управления контентом для удобного редактирования и обновления информации, а также взаимодействие с внешними API для обмена данными с другими приложениями или сервисами.

Что будет, если не составлять техническое задание на разработку сайта?

При отсутствии технического задания на создание сайта возникает риск получить не тот результат, на который рассчитывает заказчик. Если клиент недостаточно подробно предоставил информацию, например, о внешнем виде страницы товара или о способе регистрации на сайте, специалист разработает страницу исходя из собственного опыта и видения. В итоге может быть создана эстетичная и функциональная страница, не соответствующая при этом ожиданиям заказчика, что приведет к недовольству обеих сторон, дополнительных трудозатрат и затягиванию сроков разработки.

Для исключения подобных недоразумений необходимо составлять ТЗ с максимальной детализацией, учитывая все значимые для заказчика моменты. Кроме того, важно избегать субъективных и общих терминов, например, понятия "красивый" и "продающий" могут быть восприняты совершенно по-разному. Важно обсудить и прописать все моменты, определяя конкретные системы для подключения и желаемые функции для успешного выполнения проекта.

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