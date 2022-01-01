Разработка микросервиса для продвижения чартерных рейсов для Aeropartner

Компания Aeropartner обратилась к нам с целью улучшить продвижение своих услуг по заказу чартерных рейсов на международном уровне. SEO-команда поставила задачу на создание платформы, которая поддерживала бы множество языков и предлагала пользователям все возможные комбинации перелетов между городами и странами. Существующий сайт, разработанный сторонними специалистами, не позволял реализовать эту задачу из-за ограничений на количество страниц.

В рамках проекта был разработан микросервис, который дублирует функционал основного сайта и моментально при запросе пользователя генерирует нужные страницы для искомого маршрута. Мы интегрировали его с CRM-системой Aeropartner, что автоматизировало процесс получения заявок для обработки и обмен справочными данными по списку городов, стран и аэропортов.

Создан эффективный инструмент, который позволяет Aeropartner предлагать клиентам разнообразные варианты перелетов. Микросервис успешно интегрирован с основным сайтом, находящимся на отдельном веб-сервере, что позволяет пользователям бесшовно переходить от одного сервиса к другому, не замечая этого. Система продемонстрировала высокую производительность и стабильность и эффективность для целей SEO-продвижения.

Изначально задачей этого проекта было эффективное продвижение услуги заказа чартерных рейсов на международном уровне и на разных языках. Клиент хотел, чтобы пользователи могли легко заказывать перелеты из одного места в другое, и для этого требовался сайт, который по запросу пользователя в поисковой системе Google предлагал ему страницу для конкретного маршрута.

Существующий сайт, разработанный другой командой, не позволял создавать большое количество страниц, необходимых для охвата всех возможных маршрутов. Поэтому нашей командой было предложено разработать отдельный инструмент, который располагался бы на отдельном веб-сервере и по запросу пользователя генерировал конкретную страницу по запрашиваемому перелету Это решение позволило бы создавать десятки тысяч уникальных страниц на разных языках, охватывающих все возможные комбинации перелетов.

В результате мы разработали микросервис, который дублирует функционал основного сайта, но работает на отдельном сервере. Этот сервис генерирует страницы перелетов по различным комбинациям стран и городов. Генерация страниц происходит на лету, что позволяет избежать хранения большого объема данных в базе, чтобы не забивать пространство на сервере. При этом чтобы не генерировать эти страницы каждый раз, была настроена специальная логика кэширования данных.

Каждая сгенерированная страница включает в себя специализированные ключи для SEO-продвижения Страницы формируются уникальные, микросервис предотвращает создание однотипных страниц, которые могут негативно сказаться на SEO. При этом для создания десятков тысяч уникальных страниц достаточно одного человека и всего лишь пары часов времени, что делает процесс очень эффективным.

Кроме того, сервис интегрирован с CRM-системой, что позволяет автоматически перенаправлять все заявки из нового инструмента в основную систему управления. Благодаря бесшовной интеграции с основным сайтом пользователи могут без каких-либо проблем переходить между страницами основного сайта и страницами, созданными на отдельном сервере.

Таким образом, проект стал успешным примером того, как можно эффективно использовать технологии для решения задач SEO и расширения функционала сайта, обеспечивая при этом высокую производительность и уникальность контента.