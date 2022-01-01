разработка платформы аренды недвижимости bnb.ru

В 2022 году мы поставили перед собой довольно амбициозную цель – создать собственный проект в сфере аренды недвижимости, который заменит недавно ушедших с рынка крупных игроков, таких как Airbnb.com и Booking.com. Идея заключалась в разработке платформы для посуточной аренды недвижимости, которая объединит владельцев жилья и арендаторов. В условиях ограниченных ресурсов мы решили развивать проект самостоятельно, с минимальными инвестициями.

В процессе разработки был создан интерфейс для трех категорий пользователей: владельцев недвижимости, арендаторов и модераторов, а также интерфейс для администрирования ресурса. Мы стремились сделать платформу интуитивно понятной и простой в использовании как для владельцев, так и для арендаторов. В платформу была интегрирована платежная система, предусмотрены все необходимые инструменты и настройки для SEO-продвижения. Разработка осложнилась тем, что в процессе команде приходилось адаптироваться к изменениям в законодательстве, в частности, в правилах налогообложения, что потребовало переработки платежной системы на финальном этапе разработки.

В результате слаженной командной работы создана полноценная платформа для аренды недвижимости. Проект успешно прошел тестирование и был запущен, сегодня продукт доступен для пользователей. Тем не менее мы решили не спешить с активным продвижением платформы на рынок из-за высокой конкуренции в сфере недвижимости. В планах нашей команды – уникализировать платформу, чтобы выгодно выделиться среди существующих предложений.

В 2022 году, после ухода с рынка крупных игроков, таких как Airbnb.com и Booking.com, наша команда разработки приняла решение создать собственный проект в сфере посуточной аренды недвижимости. Мы понимали, что в условиях ограниченных ресурсов нам придется развивать проект своими силами, поэтому разработка велась в спокойном темпе.

Первым шагом стало определение ключевых функций, которые должны быть реализованы на платформе. Мы выделили три основные категории пользователей:

владельцы недвижимости, которые хотят сдать свои дома, квартиры или апартаменты,

арендаторы, ищущие жилье по разнообразным параметрам,

модераторы, отвечающие за достоверность размещенных на сайте сведений.

Для каждой категории мы разработали интуитивно понятный интерфейс, который обеспечивает простую публикацию объявлений о сдаче жилья и удобный поиск недвижимости с применением фильтров. Специально настроенные фильтры позволяют учитывать одновременно десятки различных параметров при подборе недвижимости – от географического положения объекта до мелочей внутри помещения.

Для обеспечения безопасности и прозрачности сделок мы реализовали простой процесс верификации, с которым пользователи могут легко подтверждать свои данные и получать доступ к расширенному функционалу платформы. Особое внимание мы уделили SEO-оптимизации, внедрив необходимые инструменты и настройки для повышения видимости в поисковых системах.

Важным этапом разработки стала интеграция системы для приема платежей и обработки транзакций. Мы подключили оплату через T-банк, используя промежуточный номинальный счет, на который поступают средства при заключении сделки. При осуществлении платежа полученные от арендатора деньги распределяются между основными бенефициарами (продавцом и площадкой) только после завершения сделки. Этот способ интеграции потребовал от нас более сложных механизмов обработки, но позволил сделать платежи прозрачными и безопасными. Деньги арендаторов находятся надежной защитой до момента завершения сделки, что позволяет избежать обмана со стороны владельцев объектов.

В процессе разработки мы столкнулись с изменениями в законодательстве, касающимися налогообложения. Это заставило нас оперативно изменить платежную систему уже на завершающем этапе разработки. Несмотря на это нам удалось завершить проект вовремя.

На сегодняшний день платформа успешно запущена после всех необходимых тестирований. Но мы решили не спешить с выводом продукта на рынок. Сейчас основная задача нашей команды заключается в привлечении актуальных объявлений и пользователей на площадку. У нас есть идеи по модернизации системы и расширению функционала платформы как в области недвижимости, так и в области дополнительных сервисов. Результатами решения этой задачи мы поделимся с вами после реализации задуманного.

Мы уверены, что платформа станет отличным решением для арендаторов и владельцев недвижимости, и готовы предложить услуги по созданию аналогичных решений и разработку сайтов и платформ для других сфер бизнеса. Вместе с платформой мы можем разработать мобильные приложения на iOS, на Android и предоставить команду для поддержки и продвижения продуктов. Если вас интересует создание подобного сервиса, мы с удовольствием реализуем вашу задумку. Напишите нам в Telegram и расскажите о своей идее.