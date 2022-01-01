Разработана система для работы с централизованными закупками в цепочке “государственный заказчик – комитет по государственным закупкам – ЕИС”, а также с нецентрализованными закупками в цепочке “государственный заказчик – ЕИС”. Выполнена двухсторонняя интеграция планов графиков, закупок электронного аукциона, открытого конкурса, запроса котировок, запроса цен и контрактов.

Система разработана в сжатые сроки – за 1,5 года, после сдачи контракта поддерживалась в течение 12 месяцев. Введение в эксплуатацию шло постепенно, по мере выхода нового функционала. Каждое обновление закона и интеграционных схем ЕИС вносилось и в разрабатываемую систему.

Проект выполнялся совместно с нашими соратниками из КРОН. Для нас он стал одним из первых серьезных проектов, выполняемых на аутстаф. Наша команда взяла на себя все основные процессы разработки:

аналитику;

проектирование;

разработку;

тестирование;

помощь в технической поддержке.

Разработка осложнялась регулярными изменениями Федерального закона 44-ФЗ. Некоторые обновления носили радикальный характер и требовали введения довольно серьезного функционала, что вносило определенное напряжение в процесс разработки.

После такого проекта мы смело можем заявлять, что:

Во-первых: мы знаем кунг-фу 44-ФЗ.

Во-вторых: успеваем к дедлайну даже при резко меняющихся условиях.

В-третьих: аутстаф-разработка – это наш конек.

Если вашей организации нужна enterprise-разработка с добавлением функционала для работы с закупками по 44-ФЗ или 223-ФЗ (да, мы и его освоили, куда без этого), то, вероятнее всего, мы сможем вам помочь. Конечно, наша специализация крутится вокруг языка программирования Python, и если у вас уже есть разработанная система на другом языке, мы все еще имеем изрядный потенциал для поддержки вашего проекта со стороны менеджмента, проектирования, аналитики и тестирования.

