Завершить разработку системы государственных закупок по 44-ФЗ Республики Дагестан и вести гарантийное сопровождение в течение 12 месяцев.
Система разработана в сжатые сроки – за 1,5 года, после сдачи контракта поддерживалась в течение 12 месяцев. Введение в эксплуатацию шло постепенно, по мере выхода нового функционала. Каждое обновление закона и интеграционных схем ЕИС вносилось и в разрабатываемую систему.
Коммерческая тайна.
Проект выполнялся совместно с нашими соратниками из КРОН. Для нас он стал одним из первых серьезных проектов, выполняемых на аутстаф. Наша команда взяла на себя все основные процессы разработки:
Разработка осложнялась регулярными изменениями Федерального закона 44-ФЗ. Некоторые обновления носили радикальный характер и требовали введения довольно серьезного функционала, что вносило определенное напряжение в процесс разработки.
После такого проекта мы смело можем заявлять, что:
Если вашей организации нужна enterprise-разработка с добавлением функционала для работы с закупками по 44-ФЗ или 223-ФЗ (да, мы и его освоили, куда без этого), то, вероятнее всего, мы сможем вам помочь. Конечно, наша специализация крутится вокруг языка программирования Python, и если у вас уже есть разработанная система на другом языке, мы все еще имеем изрядный потенциал для поддержки вашего проекта со стороны менеджмента, проектирования, аналитики и тестирования.
Поможем реализовать Вашу идею!