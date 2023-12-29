+7 (923) 320-5009
Установка и настройка Odoo

Aeropartner
Все кейсы этого вида услуг
Чтобы Odoo смогла полностью раскрыть свой потенциал, требуется ее профессиональная установка и глубокая адаптация под уникальные бизнес-процессы конкретной компании. Nextner выполняет комплексную установку Odoo и ее тонкую настройку, превращая стандартную платформу в мощный и точный инструмент для роста вашей компании.

Эта работа выходит далеко за рамки простой установки программного обеспечения. Выполняя установку Odoo, мы создаем целостную рабочую экосистему, где все модули и процессы идеально согласованы между собой. А это, в свою очередь, обеспечивает максимальную операционную эффективность и создает прочный фундамент для масштабирования.

Зачем доверять установку и настройку Odoo профессионалам?

Выполняя самостоятельную установку Odoo, вы можете столкнуться с рядом скрытых сложностей: от выбора оптимальной версии (community или enterprise) и конфигурации сервера до проблем с безопасностью и последующим расширением. Неправильная первоначальная настройка Odoo может привести к сбоям в работе модулей, потере данных и необходимости дорогостоящих переделок.

Поручив этот процесс профессиональной команде Nextner, вы получаете:

  • Стабильную работу системы с первого дня. Мы подбираем и настраиваем серверную инфраструктуру, обеспечивая высокую скорость отклика и отказоустойчивость.
  • Безопасность данных. На этапе установки мы закладываем стандарты безопасности, настраиваем резервное копирование (бэкапы) и систему мониторинга, чтобы исключить риски потери информации.
  • Экономию времени и ресурсов. Вы доверяете нашей команде, мы делаем свою работу, а вы – спокойно сосредотачиваетесь на собственных  бизнес-задачах.
  • Возможности для масштабирования. Мы производим настройку Odoo с учетом перспектив роста вашей компании, что упростит дальнейшее подключение новых модулей и пользователей.

Ключевые этапы установки и настройки Odoo

Наш подход к установке и настройке Odoo является простым и прозрачным. Мы разбиваем процесс на логические этапы, что позволяет контролировать результат и бюджет. Стандартный процесс может выглядеть так:

  • Анализ и планирование – мы изучаем ваши текущие процессы, цели и инфраструктуру, определяем оптимальный вариант установки (на ваш сервер или в облако) и составляем план начальной настройки ключевых параметров системы.
  • Установка Odoo и развертывание – подбираем и конфигурируем серверное окружение, выполняем чистую установку выбранной версии Odoo, обеспечиваем базовую безопасность и производительность.
  • Базовая настройка и создание MVP – активируем и настраиваем первоочередные модули (например, CRM, продажи или склад). На этом этапе вы получаете минимально жизнеспособный продукт (MVP) – уже работающую систему, которую можно тестировать.
  • Настройка и расширение – на основе вашей обратной связи мы уточняем конфигурации, добавляем новые поля, настраиваем права доступа для сотрудников и бизнес-процессы. 
  • Обучение и запуск – проводим инструктаж для ваших сотрудников по работе с основными функциями настроенной системы. Обеспечиваем полноценный ввод в эксплуатацию.
  • Поддержка и развитие – предоставляем техническую поддержку и помогаем с дальнейшей кастомизацией и обновлением системы.

Наш подход к установке и настройке Odoo

Мы фокусируемся на качественном сервисе, который включает в себя профессиональную установку Odoo, ее глубокую настройку и интеграцию с вашими сервисами (телефония, сайт, почта). Наша цель – не просто инсталлировать программу, а создать для вас готовый к работе и эффективно настроенный инструмент.

При этом мы не оказываем стандартных "выездных" услуг (например, монтаж серверного оборудования в вашем офисе или очное проведение тренингов). Наша сила – в экспертной удаленной работе. Если формат выездных работ для вас принципиален, мы готовы обсудить это отдельно.

Если вам нужна профессиональная установка Odoo, напишите нам в Telegram или позвоните по телефону. Мы проанализируем ваши задачи и предложим оптимальное решение, которое будет отвечать вашим потребностям. 

"Правильная настройка Odoo сегодня – это отсутствие дорогостоящих "костылей" завтра."
кастомизация ERP Кастомизация Odoo и ERP-системы для Aeropartner

Команда

Над вашим проектом по установке и настройке Odoo будет работать команда сертифицированных специалистов, каждый из которых отвечает за свой участок работы: менеджер проекта координирует процесс и сроки, аналитик помогает определить ключевые точки для настройки, DevOps-инженер обеспечивает стабильную и безопасную установку и работу сервера, backend-разработчик выполняет тонкую настройку модулей и бизнес-логики, тестировщик проверяет корректность работы системы после настройки.

Методология

Мы применяем классическую или гибкую методологии, чтобы процесс установки и настройки Odoo был максимально результативным.
Идеален для проектов, где требования к настройке могут уточняться. Мы работаем короткими циклами, регулярно демонстрируя результаты и оперативно внося правки. Позволяет вам сразу начинать работу и видеть окупаемость вложений.
Классический подход идеален для проектов с ясными и неизменными задачами. Мы шаг за шагом следуем заранее составленному плану, что обеспечивает полную предсказуемость результата, сроков и стоимости.
Технологии и фреймворки

Чем мы выделяемся

Глубокая техническая экспертиза
Мы знаем систему "изнутри" и способны решать нестандартные задачи при установке и настройке Odoo.
Фокус на результате
Наша цель – не просто отчет об установке, а полностью готовая к работе система, адаптированная под ваши нужды.
Прозрачность
Вы всегда в курсе, на каком этапе находится установка и настройка, и какие задачи выполняются.
Надежность
Мы закладываем надежность и безопасность в основу системы на этапе ее установки.

Эффективность

  • Позволяет избежать скрытых проблем и дорогостоящих переделок после запуска системы.
  • Делает возможной тонкую настройку системы под уникальные бизнес-процессы вашей компании.
  • Создает надежную основу для будущего масштабирования и роста бизнеса.
  • Обеспечивает экономию внутренних ресурсов за счет получения готовой к работе системы.
Стоимость

от 100 000 ₽
за проект

от 1 недели
на внедрение
Отзывы клиентов

image

Строительная компания SNATEK, г. Красноярск

Благодарность выражает лично генеральный директор строительной компании SNATEK Евгений Владимирович Костин.  

Увеличить Благодfрность за создание сайта
image

Центр культуры коренных народов Прибайкалья

Центр культуры коренных народов Прибайкалья выражает благодарность за оперативно разработанный лендинг.

Увеличить отзыв центр коренных народов
