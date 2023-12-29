Установка и настройка Odoo

Чтобы Odoo смогла полностью раскрыть свой потенциал, требуется ее профессиональная установка и глубокая адаптация под уникальные бизнес-процессы конкретной компании. Nextner выполняет комплексную установку Odoo и ее тонкую настройку, превращая стандартную платформу в мощный и точный инструмент для роста вашей компании.
Эта работа выходит далеко за рамки простой установки программного обеспечения. Выполняя установку Odoo, мы создаем целостную рабочую экосистему, где все модули и процессы идеально согласованы между собой. А это, в свою очередь, обеспечивает максимальную операционную эффективность и создает прочный фундамент для масштабирования.
Выполняя самостоятельную установку Odoo, вы можете столкнуться с рядом скрытых сложностей: от выбора оптимальной версии (community или enterprise) и конфигурации сервера до проблем с безопасностью и последующим расширением. Неправильная первоначальная настройка Odoo может привести к сбоям в работе модулей, потере данных и необходимости дорогостоящих переделок.
Поручив этот процесс профессиональной команде Nextner, вы получаете:
Наш подход к установке и настройке Odoo является простым и прозрачным. Мы разбиваем процесс на логические этапы, что позволяет контролировать результат и бюджет. Стандартный процесс может выглядеть так:
Мы фокусируемся на качественном сервисе, который включает в себя профессиональную установку Odoo, ее глубокую настройку и интеграцию с вашими сервисами (телефония, сайт, почта). Наша цель – не просто инсталлировать программу, а создать для вас готовый к работе и эффективно настроенный инструмент.
При этом мы не оказываем стандартных "выездных" услуг (например, монтаж серверного оборудования в вашем офисе или очное проведение тренингов). Наша сила – в экспертной удаленной работе. Если формат выездных работ для вас принципиален, мы готовы обсудить это отдельно.
Если вам нужна профессиональная установка Odoo, напишите нам в Telegram или позвоните по телефону. Мы проанализируем ваши задачи и предложим оптимальное решение, которое будет отвечать вашим потребностям.
Над вашим проектом по установке и настройке Odoo будет работать команда сертифицированных специалистов, каждый из которых отвечает за свой участок работы: менеджер проекта координирует процесс и сроки, аналитик помогает определить ключевые точки для настройки, DevOps-инженер обеспечивает стабильную и безопасную установку и работу сервера, backend-разработчик выполняет тонкую настройку модулей и бизнес-логики, тестировщик проверяет корректность работы системы после настройки.
