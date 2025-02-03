Когда дело доходит до разработки сайта, многие сталкиваются с вопросом: на чем же его создать? Не важно, почему и откуда берется такой вопрос. Важно, что он возникает, и не только у заказчиков, никогда не имевших дела с разработкой сайтов. По нашему многолетнему опыту, даже у технически грамотных людей и специалистов студий веб-разработки иногда возникает вопрос: "А на чем мы будем делать сайт?" И здесь начинается выбор технологии. Но как достоверно определить, на чем создавать сайт – на CMS или фреймворке? Ответ можно дать только исходя из объективного анализа требований клиента и желаемого результата.

Лего для взрослых: что такое CMS и фреймворк?

Для начала давайте разберемся, что такое CMS и что такое фреймворк. Не будем углубляться в научные определения, а объясним разницу простыми словами.

Представьте, что у вас есть шкаф, который вы купили в Ikea. Это будет ваша CMS. Она представляет собой строго определенный набор деталей для создания конкретного шкафа. Конечно, CMS немного более универсальна, чем просто шкаф, но в целом она заточена под сборку строго определенного продукта. Пожалуй, правильнее будет сравнить CMS с набором Lego, из которого можно строить небольшие гоночные машинки, но при этом грузовик или трактор построить уже нельзя. Да, из него можно собрать и другую конструкцию, но в целом получится что-то похожее.

Теперь поговорим о фреймворке. Это более расширенная сущность. Если сравнить его с мебельным производством, то это будет не шкаф, а целая фабрика, которая позволяет производить мебель определенного типа, но разных форматов. Например, она не сможет сделать стеклянную мебель, но с изделиями из ДСП у нее все в порядке. Да, мягкую мебель эта фабрика производить тоже не сможет – для этого нужен другой фреймворк, то есть другая фабрика. Но различные шкафы, гарнитуры, столы, стулья, прихожие, тумбочки из ДСП – пожалуйста. В отличие от CMS, которая могла бы выпускать только шкафы. Если же проводить аналогию с Lego, то фреймворк – это огромный набор деталей, из которого можно собрать что угодно: ракету, бульдозер или даже зайца.

Быстрые решения или гибкость: почему выбираем CMS или фреймворк?

Если рассматривать различие с профессиональной точки зрения, то CMS – это инструмент, который позволяет управлять сайтом. На базе CMS можно создать сайт, для которого уже есть готовый шаблон (дизайн+верстка). Шаблон не обязательно означает, что вы его купили – вы можете разработать свой собственный, с уникальным дизайном и версткой и “натянуть” его на CMS – то есть свести вместе саму CMS и дизайн. CMS позволяет сделать это достаточно быстро. Но стоит помнить, что CMS ограничена в своих возможностях. Если она предназначена только для создания сайтов-визиток, то создать на ее основе интернет-магазин будет крайне сложно.

Фреймворк, в свою очередь, предоставляет разработчику большой набор инструментов для создания именно того решения, которое необходимо. Если вам нужно серьезно расширить функционал сайта, созданного на фреймворке, это будет проще, чем с CMS.

Подводя итог, можно сказать, что CMS подходит для быстрого создания стандартных проектов. И ключевое слово здесь “быстрого”, поскольку фреймворк тоже можно применить для стандартного проекта, но о быстром создании здесь говорить не придется. В свою очередь, фреймворк лучше использовать для более сложных задач, где требования выше стандартных.

Битва гигантов: CMS против фреймворков

Здесь мы подходим к важному вопросу: что же выбрать – CMS или фреймворк? Обычный пользователь, скорее всего, не сможет принять это решение самостоятельно. Лучше обратиться к специалистам, которые имеют опыт в разработке сайтов. Возможно, стоит проконсультироваться с несколькими компаниями, чтобы получить более полное представление о возможностях.

Мы в Nextner предпочитаем создавать сайты на фреймворках. Это позволяет нам иметь резерв в возможностях расширения сайтов, работать с сайтами более гибко, динамично развиваться в профессиональном плане и создавать свои программные заготовки, чтобы приблизиться к скорости создания сайтов на CMS.

Если вы обратитесь к нам с запросом на создание сайта, мы сразу предложим вам фреймворк, например, Django или FastAPI. С нашими заготовками ваш проект будет выполнен качественно и сравнительно быстро, а вы не столкнетесь с проблемой обслуживания своего ресурса.

Мы не занимаемся разработкой на популярных CMS, таких как WordPress, Drupal, OpenCart и 1С-Битрикс. В целом разработчики считают работу с CMS скорее тупиковой ветвью и предпочитают фреймворки или нативные языки, а это затрудняет поиск хороших специалистов – как для разработки, так и для поддержки сайтов на CMS.

Чаще всего с CMS работают фрилансеры, которые знают программирование ровно настолько, чтобы самостоятельно накидать сайт на CMS. Существуют и серьезные организации с сетью офисов и даже дилерскими сетями платных CMS, но сотрудничество с ними потребует значительных финансовых вложений. Если у вас есть бюджет, вы можете заказать у них как разработку, так и квалифицированную поддержку сайта на CMS.

Стоит понимать, что разработка действительно хорошего сайта даже на CMS не может быть дешевой. В своей практике мы не раз сталкивались с ситуацией, когда клиенты находили исполнителя под скромный бюджет и в итоге получали сайт, который проще полностью удалить и создать заново, чем доработать. Зато дешево.

Найти исполнителя на фриланс-платформе или в недорогой студии имеет смысл в том случае, если у вас небольшой бюджет и нужны вполне стандартные решения. В любом случае мы можем совершенно бесплатно проконсультировать вас, чтобы помочь разобраться, какое решение вам нужно и какие шаги предпринять для его реализации.

В заключении

Итак, выбор между CMS и фреймворком зависит от конкретных потребностей вашего проекта и бюджета. Если вы ищете качественное и уникальное решение, которое будет легко адаптировать и развивать, мы рекомендуем рассмотреть возможность разработки на фреймворках, таких как Django или FastAPI.

Наша команда готова помочь вам в этом процессе, предлагая свои знания и опыт для создания сайта, который будет соответствовать вашим требованиям. Если вам нужна консультация или вы хотите обсудить детали вашего проекта, не стесняйтесь обращаться к нам – мы всегда рады помочь вам сделать правильный выбор и воплотить ваши идеи.