Команда Nextner предлагает создание сайтов для разных задач, отличающихся степенью проработки и ценой. Мы создаем сайты-визитки, сайты-презентации, сайты-каталоги, корпоративные и другие сайты, а также разрабатываем интернет-магазины и маркетплейсы с дополнительным функционалом.

У нас вы можете заказать разработку нового сайта как с уникальным, так и с недорогим шаблонным дизайном. Мы создаем сайты на бесплатной технологии Django, Python, что дает большой потенциал для их развития и высокую доступность технических специалистов для обслуживания и доработки. Созданные на Django веб-ресурсы имеют высокий уровень информационной безопасности, в отличие от популярных CMS.

Главная особенность разработки сайта в Nextner заключается в том, что мы работаем с ним комплексно, наполняем и продвигаем его, автоматизируем процессы, помогаем внедрить CRM-систему, провести интеграцию с внешними сервисами – системами приема платежей, вывода данных, интранет-системами. Помимо очевидных моментов, таких как дизайн или архитектура разделов, мы уделяем внимание мелочам, связанным с технической стороной в области администрирования и SEO-оптимизации.

Создание сайтов на готовом решении

Наша команда может предложить разработку сайта на готовом решении. Это отличная возможность быстро и с минимальными затратами получить функциональный продукт. Такое решение подойдет для стартапов, небольших компаний и тех, кто хочет запустить проект в кратчайшие сроки.

Когда стоит заказать создание шаблонного сайта?

Такое решение идеально подходит в нескольких ситуациях:

Если у вас ограниченный бюджет и время, готовые шаблоны помогут сэкономить ресурсы без ущерба качеству.

Если вы только начинает бизнес или проект и хотите протестировать идеи, использование готовых решений позволяет быстро выйти на рынок.

Если в штате вашей компании нет IT-специалистов – сайты на готовом решении обычно предлагают интуитивно понятные интерфейсы, которые позволяют самостоятельно управлять контентом и изменениями.

В чем преимущества?

Одним из основных преимуществ является скорость разработки – самые простые решения создаются за несколько дней. Кроме того, многие шаблонные решения включают в себя уже готовые интеграции с различными сервисами – от систем онлайн-оплаты до инструментов аналитики, что экономит время и упрощает процесс. Но главным преимуществом можно назвать низкую цену разработки шаблонного сайта по сравнению с индивидуальным решением.

Особенности

Сайты на готовых решениях имеют свои особенности, которые стоит учитывать.

Во-первых, возможности индивидуализации таких решений часто ограничены, что может привести к схожести с другими ресурсами в интернете.

Во-вторых, несмотря на простоту в использовании, некоторые платформы могут иметь ограничения по функциональности и гибкости, что может стать проблемой для более сложных проектов.

Наконец, если ваш бизнес вырастет и потребует более специализированных решений, вам в любом случае придется перейти с готового решения на что-то индивидуальное. Но аналогичная ситуация может случиться, даже если сайт был сделан "с нуля", и в ходе развития потребовались такие изменения, что его нужно переработать практически полностью.

Разработка сайта на готовом решении может стать отличным выбором для начинающих компаний, однако стоит учитывать потребности вашего бизнеса и перспективы его развития при принятии решения.

Разработка сайтов под ключ

В отличие от предыдущего варианта, разработка сайта под ключ подразумевает комплексный и индивидуальный подход. Он включает все этапы – от предпроектной аналитики до запуска и технической поддержки. Это решение идеально подходит для компаний, стремящихся получить уникальный продукт, который полностью соответствует их бизнес-целям и задачам. В работе над таким проектом обязательно учитываются стратегические аспекты бизнеса.

Когда стоит заказать разработку сайта под ключ?

Разработка сайта с нуля и до запуска необходима, когда требуется создать продукт с уникальными функциями и дизайном, которые нельзя реализовать с помощью готовых шаблонов. Это решение актуально для крупных компаний, которым важно поддерживать корпоративный стиль и иметь полный контроль над всеми деталями. Если ваш бизнес специфичен или вы планируете масштабировать проект в будущем, создание сайта под ключ обеспечит гибкость и адаптивность ваших решений. Этот подход предпочтителен и для тех, кто желает обеспечить высокий уровень безопасности и уникальности своего ресурса.

В чем преимущества?

Индивидуальный подход к каждому проекту.

Возможность учитывать все современные тренды и технологии и гарантия того, что продукт будет не только надежным, но и актуальным в быстро меняющемся интернет-пространстве.

Особое внимание SEO-оптимизации, что способствует лучшему продвижению и видимости в поисковых системах.

Особенности

Сайты, разработанные под ключ, обладают высокой степенью функциональности и возможности доработки, что позволяет интегрировать различные системы и решения в зависимости от потребностей бизнеса. Однако стоит учесть, что этот вид разработки требует больше временных ресурсов по сравнению с готовыми решениями, поэтому и цена разработки сайта под ключ будет существенно выше создания готового решения. Важно, чтобы для успешной реализации проекта была собрана команда профессионалов, способных выполнять все этапы работ на высоком уровне.

Разработка сайтов для бизнеса

Разработка сайтов для бизнеса уже стало неотъемлемой частью стратегии успешного развития компании. Такие веб-ресурсы выполняют важные функции: привлечение клиентов, увеличение продаж и укрепление имиджа бренда.

Когда нужен сайт для бизнеса?

Разработка необходима, когда компания хочет повысить видимость в интернете и наладить прямую коммуникацию с клиентами. Если ваш бизнес стремится расширить аудиторию, выйти на новые рынки или улучшить клиентский сервис, создание сайта компании станет ключевым шагом в этом направлении. Также наличие качественного веб-ресурса критически важно для предприятий в конкурентных отраслях, где важно выделяться среди других игроков и предлагать уникальные решения.

Чем выделяются сайты компаний;?

Сайты, разработанные для бизнеса, отличаются высоким уровнем функциональности, дизайном, соответствующим корпоративному стилю, и четкой структурой, обеспечивающей легкость навигации.

Сайт компании может включать в себя различные инструменты для анализа поведения пользователей, отзывы и рейтинги, которые способствуют формированию доверия к бренду.

Кроме того, разработка сайта организации позволяет интегрировать различные системы управления, онлайн-оплату и CRM, что облегчит взаимодействие с клиентами и упростит внутренние процессы.

В процессе создания также следует уделять внимание мобильной адаптивности, так как все больше пользователей предпочитают заходить с мобильных устройств.

Цена разработки сайта для бизнеса может разниться в зависимости от нескольких факторов. Функциональность, сложность дизайна и интеграция с другими системами оказывают существенное влияние на стоимость.

Разработка продающих сайтов

Разработка продающих сайтов – ключевая задача для бизнеса, стремящегося эффективно конвертировать посетителей в клиентов. Продающий сайт создается с акцентом на увеличение продаж и взаимодействие с целевой аудиторией, что делает его не просто витриной, а мощным инструментом маркетинга.

Особенности такого подхода заключаются в сочетании привлекательного дизайна, функциональности и высококачественного контента, направленного на решение потребностей клиентов.

Когда нужен продающий сайт?

Создание такого ресурса становится необходимым в следующих случаях:

Когда нужно увеличить объем продаж и обеспечить постоянный поток заказов.

Если бизнес работает в сфере электронной коммерции и требует эффективного онлайн-решения.

Когда малый или средний бизнес хочет улучшить свою видимость в интернете.

Если существующий ресурс не приносит достаточной конверсии или устарел.

Новый продукт, разработанный специально под нужды вашей организации, может значительно повысить эффективность рекламных кампаний, позволяя получать больше запросов и продаж благодаря улучшенному пользовательскому опыту.

Особенности

Продающие сайты отличаются удобством использования и ясной структурой, что позволяет пользователям быстро находить нужную информацию и делать покупки. Здесь используются элементы, способствующие принятию решения о покупке: качественные изображения, подробные описания товаров или услуг, отзывы клиентов и призывы к действию. Процесс разработки продающего сайта включает внедрение современных методов SEO-оптимизации, что помогает улучшить видимость в поисковых системах. Специальные инструменты позволяют собирать аналитику о посетителях и настраивать маркетинговые стратегии индивидуально под целевую аудиторию.

Заказать продающий сайт в Nextner – значит получить качественное и эффективное решение, которое поможет вашему бизнесу увеличить продажи и улучшить взаимодействие с клиентами.

Разработка сайтов для некоммерческих организаций

Веб-сайты для НКО должны не только информировать, но и мотивировать пользователей к действиям. Удобный интерфейс и интуитивно понятная навигация способствуют тому, чтобы посетители могли быстро находить необходимую информацию о деятельности организации. Контент, размещаемый на таких площадках, должен быть актуальным и вовлекающим, отражая результаты работы организаций.

Сайт для НКО должен одинаково хорошо отображаться на смартфонах, планшетах и компьютерах. Это позволяет обеспечить взаимодействие с разными аудиториями и сделать информацию доступной в любом формате, что критически важно для привлечения новых сторонников.

Функционал сайта НКО обычно включает:

Интеграции с безопасными платежными системами для пожертвований.

Календарь мероприятий с возможностью регистрации.

Формы обратной связи для пользователей.

Видео- и фотогалерею для отчета о прошедших событиях.

Раздел с новостями и анонсами.

Хороший сайт НКО, заказать разработку которого вы можете у нас, должен быть виден в поисковых системах. Это поможет привлечь больше посетителей, заинтересованных в социальной деятельности и готовых поддержать организацию. Сформировав привлекательный онлайн-ресурс, НКО смогут эффективно выполнять свои миссии и достигать поставленных целей.

Разработка технических сайтов

Технический сайт – это портал, сосредоточенный на технической тематике, который может быть как коммерческим, так и информационным ресурсом с интересным контентом по техническим вопросам. Он необходим для различных категорий пользователей: от специалистов и практиков до студентов и любителей техники, которые ищут качественную информацию, советы и обучение.

Особенности

Большой объем информации – обычно он содержит значительное количество информации, включая статьи, руководства и технические описания, что позволяет пользователям глубже понять материал.

Иллюстрации и видеофайлы – сопровождение текстового контента иллюстрациями и видеоматериалами помогает лучше воспринимать информацию и делает ресурс более привлекательным.

Лаконичное оформление – дизайн должен быть простым и понятным, чтобы пользователи могли сосредоточиться на содержании, не отвлекаясь на лишние визуальные элементы.

Интерактивные элементы – взаимодействия между пользователями играют важную роль, позволяя новичкам задавать вопросы, а опытным пользователям делиться знаниями и становиться консультантами.

Форумы и конференции – возможность обсуждения на специализированных платформах позволяет обмениваться мнениями и решать актуальные проблемы в области технической тематики.

Если вам нужна разработка технического сайта, советуем вам обратиться к профессиональной команде, которая продумает структуру и создаст интересный и уникальный контент. Поытные специалисты смогут оптимизировать дизайн, повысить производительность и разработать стратегию продвижения готового продукта. Помните, что грамотная разработка начинается с предпроектной аналитики и завершается качественной поддержкой проекта. Если хотите создать технический сайт по цене, выгодно отличающейся от конкурентов? Обратитесь в Nextner.

Разработка личного сайта

Личный сайт – это мощный инструмент для самовыражения, продвижения личного бренда и демонстрации профессиональных достижений. Он может служить блогом или информационным ресурсом, где вы делитесь своими мыслями, проектами и идеями.

Зачем нужен личный сайт?

Профессиональное портфолио – позволяет собрать и представить ваши достижения, проекты и навыки в одном месте, что особенно полезно для фрилансеров, художников и других творческих профессионалов.

Презентация личного бренд – помогает создать и поддерживать уникальный имидж, демонстрируя ваши навыки, достижения и профессиональный опыт.

Коммуникация и взаимодействие – позволяет наладить связь с вашей аудиторией через блоги и разделы с вопросами и ответами.

Создание профессиональных связей – наличие личного сайта может помочь в установлении контактов с коллегами, потенциальными клиентами и работодателями. Это создает дополнительные возможности для сетевого взаимодействия и совместных проектов, укрепляя профессиональную репутацию.

Заказать разработку личного сайта стоит тем, кто хочет эффективно представить себя на рынке, будь то профессионал, фрилансер или блогер. Люди, работающие в креативных и технических областях, таких как дизайн, программирование или маркетинг, особенно выиграют от наличия персонального веб-ресурса, где они могут продемонстрировать свои работы, навыки и достижения. Так что если вам нужен личный сайт – звоните или пишите нам в Telegram.

Правильный сайт от Nextner – это удобно и выгодно

В Nextner мы создаем правильные сайты, которые работают на вас! Наша команда профессионалов разрабатывает грамотные, удобные и привлекательные продукты, которые помогут вам выделиться. Мы понимаем, что правильный сайт должен быть привлекательным, понятным и простым в использовании, быстро загружаться, чтобы посетители чувствовали себя комфортно и хотели возвращаться снова.

Мы делаем акцент на создание работающих сайтов, которые выполняют свои задачи на отлично. Используя современные технологии и подходы, мы гарантируем, что каждый разработанный сайт от нашей команды будет надежным и функциональным. Мы следим за последними трендами, чтобы предложить вам лучшее из того, что есть на рынке. С нами вы можете быть уверены, что ваш сайт станет мощным инструментом для достижения поставленной цели.

Этапы создания сайта

Работу мы делим на следующие этапы:

Брифинг с заказчиком – собираем потребности.

Инициализация проекта – формируем задание, по которому будет сдаваться проект, подписываем договор.

Разработка дизайна – это комплексная работа, касающаяся подбора стилей, шрифтов, анализа конкурентов и прочих моментов.

Создание программной части – производится после утверждения дизайна.

Натяжка дизайна на программную часть.

Тестирование.

Сдача проекта.

В этот процесс часто вплетаются разные дополнительные задачи вроде интеграций, автоматизаций, SEO-оптимизаций и прочего. В первую очередь в таких делах все внимание мы стараемся уделить самым простым вещам (обычно это всякие мелочи).

Сколько стоит создание сайта?

Разработка веб-сайтов на заказ в нашей компании может идти по нескольким сценариям, отличающимся степенью проработки вопроса, а следовательно и ценой. Такой подход позволяет нам выгодно разрабатывать недорогие сайты для самых обычных задач наряду с созданием сложных и нетривиальных решений для работы в суровых конкурентных условиях.

Почему выбирают Nextner?

Nextner — это сплоченная команда, которая внимательно относится к потребностям каждого клиента. Мы осуществляем полный цикл разработки, включая проектирование, разработку и запуск интернет-ресурса, учитывая все нюансы, важные для заказчика. Наша цель – создать продукт, который будет не только красивым, но и интуитивно понятным и функциональным.