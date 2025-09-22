Одна из самых частых проблем российского бизнеса – хаос в коммуникации с клиентами. Заявки и сообщения поступают в мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), на площадки вроде Авито, по телефону, почте и SMS. Как правило эти каналы не никак между собой не связаны, а переписка хранится в телефонах менеджеров и может исчезнуть вместе с уволившимся сотрудником. О полной картине по каждому заказчику и говорить не приходится – ее просто не существует. Odoo позволяет решить эту проблему, создав единый центр входящих коммуникаций. Покажем, как это работает, на примере интеграции Odoo c Авито.

Какой хаос можно устранить с помощью интеграции?

Odoo становится единым командным центром, куда стекаются все сообщения со всех подключенных каналов. Коммуникация ведется внутри системы, что кардинально меняет подход к продажам и поддержке, превращая хаос в упорядоченную систему благодаря преимуществам:

Единое окно для всех сообщений – менеджер видит входящие заявки с Авито, WhatsApp, Telegram и других каналов в одном интерфейсе – внутри Odoo. Ничего не нужно искать по разным приложениям и аккаунтам.

Сохранность информации – все переписки хранятся в Odoo на сервере компании. Смена менеджера или телефона теперь не означает потерю клиента.

Общая история коммуникаций – Odoo автоматически объединяет все обращения одного клиента (с email, телефона, аккаунта на площадке) в одну карточку. Вы видите полную картину: что он спрашивал на Авито, о чем договаривались в WhatsApp.

Уведомления и напоминания – система не даст забыть о неотвеченном сообщении. Можно настроить напоминания менеджерам, чтобы снизить количество пропущенных заявок.

Командная работа – несколько менеджеров могут участвовать в диалоге с одним клиентом внутри Odoo, при этом клиент будет видеть сообщения как от одного отправителя. Это исключает путаницу и позволяет коллегам помогать друг другу.

Все это помогает не только избежать потери важных сообщений, но и выстраивать системную работу с клиентами – от первой заявки до завершения сделки.

Как строится работа после интеграции: пример с Avito

Интеграция Odoo с Avito и мессенджерами подойдет компаниям, которые принимают большое количество заявок и хотят получить простой контроль над коммуникацией. Для менеджера процесс работы с заявками после проведения интеграций будет выглядеть понятно и организованно:

Сообщение поступает в Odoo – когда клиент задает вопрос на Авито, его обращение мгновенно появляется в разделе Live Chat внутри Odoo, а не в личном телефоне менеджера.

Система определяет клиента – Odoo автоматически распознает отправителя. Если клиент уже есть в базе (например, зарегистрирован по номеру телефона, email или логину на площадке), система покажет его имя и историю взаимодействий. Если это новый клиент, Odoo создаст карточку контакта, используя данные, которые предоставил мессенджер или площадка (имя, номер телефона, логин Avito).

Менеджер получает уведомление и отвечает – система уведомляет о новом сообщении, менеджер заходит в Live Chat и отвечает прямо оттуда. Клиент же получает ответ в том же мессенджере или на той же площадке, откуда писал.

К работе над вопросом можно подключить коллег – в диалог с одним клиентом может вступить несколько специалистов, чтобы коллегиально решить сложный вопрос. При этом клиент будет видеть сообщения как от одного отправителя – система объединит реплики менеджеров в единый поток, что исключит неразбериху.

Менеджер может создать в системе новую запись обращения – когда диалог переходит в продуктивную стадию, менеджер может создать лид – чтобы начать процесс продаж; сделку – если клиент готов к покупке; обращение в поддержку – если требуется решить проблему; карточку поставщика или партнера – если поступило предложение о сотрудничестве. При этом история переписки автоматически прикрепляется к новому объекту и сохраняется в ней, чтобы любой подключившийся к работе сотрудник видел весь контекст.

Дальнейшее общение с клиентом можно вести уже непосредственно из карточки лида или сделки. По умолчанию Odoo позволяет делать это через email, но при правильной настройке сообщения можно дублировать и в подключенные мессенджеры, поддерживая бесшовность коммуникации.

Как интегрировать Odoo с мессенджерами и площадками?

Подключить Odoo к мессенджерам и торговым площадкам можно несколькими способами – выбор зависит от задач, технических возможностей и бюджета. Разберем три основных варианта и рассмотрим, сколько стоит интеграция Odoo с мессенджерами и площадками для каждого способа:

Использование готовых модулей Odoo

Модули могут быть как бесплатными, так и платными. Бесплатные часто ограничены в функционале, а платные требуют оплаты в евро, что может быть сложно для российских компаний.

Кастомная разработка

В этом случае командой программистов пишется новый код для подключения каждого мессенджера и площадки (Авито, Яндекс.Маркет и другие). Это решение надежное и гибкое, но требует значительных первоначальных вложений (от 100 тыс. до 500 тыс. на разработку) и постоянных затрат на поддержку и обновление (от 50 тыс.). Этот вариант может быть оправдан для крупных компаний с уникальными требованиями.

Интеграция через сервис-агрегатор

В таком варианте платится ежегодная абонентская плата за пользование сервисом, который предоставляет готовый API для подключения всех популярных каналов к вашей Odoo. Сервис-агрегатор отвечает за работоспособность интеграций без необходимости привлекать специальную команду разработчиков.

Для большинства российских компаний интеграция Odoo c Авито и мессенджерами через сервис-агрегатор – наиболее оптимальный вариант: он экономит время и деньги, особенно если компания работает с множеством мессенджеров и площадок. Мы рекомендуем Pact.im – надежный агрегатор с разумными тарифами (от 70 тыс. рублей в год, независимо от количества сотрудников, в случае если используется Odoo).

Инвестиция, которая окупается

Возможно, примерная цена интеграции Odoo c мессенджерами и площадками может звучать немного устрашающе, но стоит помнить – инвестиция быстро себя оправдывает. В отличие от многих CRM, где вы платите за каждого сотрудника и канал, при выборе сервиса-агрегатора вы получаете фиксированную стоимость независимо от количества менеджеров и каналов. Для компаний с отделами продаж и поддержки это означает серьезную экономию.

Что касается кастомной разработки – это инвестиция в надежное и индивидуальное решение. За бюджет, который обычно не превышает 500 тыс. рублей вы получаете готовый продукт, адаптированный под ваши бизнес-процессы.

Мы в Nextner уже много лет занимаемся разработкой и доработкой модулей Odoo, реализовали множество интеграций и знаем, как сделать это максимально эффективно. Напишите нам в Telegram – и мы рассчитаем стоимость и сроки для вашего проекта.

Интеграция Odoo с мессенджерами и площадками вроде Avito – это не создание “еще одного канала связи”. Это стратегический шаг, который выводит компанию на новый уровень управления клиентским опытом и эффективностью работы сотрудников. Вы не просто автоматизируете рутину – вы создаете систему, которая работает на рост и репутацию вашей компании.