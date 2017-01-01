+7 (923) 320-5009
Разработка и доработка модулей odoo

Решения

Команда Nextner занимается разработкой и расширением модулей ERP Odoo с 2017 года. Open source ERP-система Odoo активно используется нашими клиентами, ее выбирают, потому что она:

  • функциональна, 
  • универсальна в применении, 
  • бесплатна, 
  • содержит огромное количество готовых решений, 
  • позволяет сэкономить на разработке новых модулей.   

За годы нашей деятельности мы накопили обширный опыт работы с ERP Odoo и разработали множество инновационных решений, что позволяет внедрять наши уникальные наработки в ваш проект. Мы работали в области автоматизации продаж, обработки предложений, производства и закупок, и сегодня готовы предложить: 

  • для начала установку бесплатной версии Odoo;
  • разработку модулей Odoo на основе вашего технического задания;
  • разработку модулей Odoo с подготовкой уникального технического задания – в случае отсутствия у вас готового ТЗ наши проект-менеджеры разработают его в сотрудничестве с вами, выявят требования, согласуют все детали и передадут в разработку.

Выполняя разработку с нуля или доработку уже существующих модулей для ERP Odoo мы:

  • обеспечиваем грамотную настройку модулей odoo; 
  • предоставляем полное сопровождение систем на базе Odoo; 
  • гарантируем качество проведенных работ; 
  • обеспечиваем решение любых возникающих проблем; 
  • обучаем клиента по работе с новыми модулями.

Как начать работу с Odoo?

Если вы думаете, как начать работу с Odoo, и ищете надежных исполнителей, просто свяжитесь с нами, и мы: 

  • уже во время первого звонка зададим правильные вопросы определим ваши потребности и пожелания;
  • предложим решения, которые будут подходить под ваши требования и бюджет; 
  • составим примерный план работ с Odoo;
  • совместно определим, какой вариант продукта будет выпущен в первую очередь для поэтапного введения в эксплуатацию;
  • выполним детальную оценку проекта, определим стоимость и трудозатраты. При этом учтем несколько вариантов реализации исходя из озвученных во время первого звонка требований;
  • заключим договор, прописав в нем сроки и проставив метрики эффективности, 
  • сформируем детализированное техническое задание на разработку или доработку модулей Odoo;
  • произведем разработку, синхронизируя прогресс с вами.
Простую работу откладывают, считая, что всегда найдется время сделать ее позже. Аксиома Дихая

Команда

Наша команда разработки Odoo ERP включает опытных проект-менеджеров и Python-разработчиков, каждый из которых станет надежным союзником в реализации вашего проекта. Наши эксперты всегда готовы предложить свой опыт и знания для достижения ваших целей при создании дополнительного модуля Odoo.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
DevOps
DevOps
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
Технический писатель
Технический писатель

Методология

Мы выбираем методологию в зависимости от масштаба и бюджета проекта, учитывая запросы заказчика. Наша команда работает как с гибкими, так и с жесткими методологиями и готова подобрать наиболее подходящий подход, учитывая ваши конкретные цели и предпочтения. Мы уделяем особое внимание не только эффективной работе команды разработчиков, но и понятной и удобной коммуникации с заказчиками.

Agile
Подходит для создания больших e-com проектов. За счет своей гибкости позволяет малыми, но верными итерациями создавать проект, постоянно актуализируя правильный вектор развития.
Пример:
Home2Stay
Создание сайта аренды и продажи недвижимости Home2Stay
Классическая
Подходит для небольших задач, в которых можно четко обозначить границы, измерить объем работ, а значит, и огласить конечную цену.
Пример:
разработка мультиязычного сайта Туруру.ру
Мультиязычный сайт по продаже недвижимости Туруру.ру

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON ODOO

Frontend

JAVASCRIPT VUE

Чем мы выделяемся

Удобство общения
Мы стремимся к прозрачной коммуникации с клиентами на всех этапах разработки и внедрения решений на базе odoo, в каком часовом поясе ни находился бы заказчик.
Гарантийный срок
наши гарантии позволяют вам быть уверенными в долгосрочной и эффективной работе разработанных нами модулей odoo
Многолетний опыт
У нас есть большое количество запущенных проектов на odoo, которые успешно себя показали и развиваются уже не один год.
Собственные наработки
Их применение позволяет существенно ускорить процесс разработки решений на базе odoo.

Эффективность

  • Вы получите максимально подробное техническое задание по разработке или доработке odoo.
  • Если у вас есть сомнения в эффективности каких-то гипотез, мы реализуем их для тестирования с минимальными затратами.
  • Для вас будут настроены самые важные метрики для снятия эффективности.
Стоимость

от 500 000 ₽
за проект

от 1 месяца
разработка модуля
Проекты

Отзывы клиентов

Популярные вопросы о разработке и доработке модулей Odoo

Сколько стоит разработка модуля Odoo? +

Стоимость разработки кастомного модуля Odoo зависит от сложности функционала, объема работ, сроков реализации и выбранной методологии. Минимальный бюджет стартует от 500 000 ₽. Для получения точной оценки рекомендуем оставить заявку.

Вы беретесь за доработку существующих модулей Odoo? +

Да, это одно из наших ключевых направлений. Наша команда имеет большой опыт в анализе, доработке и оптимизации существующих модулей Odoo. Мы можем исправить ошибки, добавить новый функционал, улучшить производительность или адаптировать модуль под изменившиеся бизнес-процессы.

Как происходит процесс внедрения модуля Odoo? +

Процесс начинается с анализа ваших задач. Далее мы совместно формируем детальное техническое задание, разрабатываем или дорабатываем модуль, тестируем решение, осуществляем внедрение и настройку модуля в вашу систему Odoo, проводим обучение ваших сотрудников, обеспечиваем техническое сопровождение и поддержку.

Предоставляете ли вы гарантию на разработанные модули Odoo? +

Да, мы предоставляем гарантийный срок на все разработанные и доработанные модули Odoo. В течение этого периода мы бесплатно исправляем выявленные ошибки, возникшие по вине разработки. Гарантийные обязательства четко прописываются в договоре.

Требуется ли готовое техническое задание на разработку модуля Odoo? +

Если у вас нет детального технического задания, наши проект-менеджеры и аналитики помогут вам его подготовить. Мы проведем интервью, выявим ваши требования и бизнес-задачи, проанализируем процессы и совместно с вами согласуем все детали будущего модуля.

Предлагаете ли вы поддержку и сопровождение Odoo после внедрения? +

Да, в рамках сопровождения мы устраняем возможные неполадки, устраиваем консультации пользователей, обновляем модули и системы, выполняем доработку функционала по мере необходимости, резервное копирование и мониторинг.

Каковы сроки разработки типового модуля Odoo? +

Сроки разработки модуля Odoo зависят от его сложности. Простые модули могут быть реализованы за 1-2 месяца. Для более комплексных решений сроки могут составить 3-6 месяцев и более. Точные сроки определяются после анализа требований и составления технического задания

