Команда Nextner занимается разработкой и расширением модулей ERP Odoo с 2017 года. Open source ERP-система Odoo активно используется нашими клиентами, ее выбирают, потому что она:
За годы нашей деятельности мы накопили обширный опыт работы с ERP Odoo и разработали множество инновационных решений, что позволяет внедрять наши уникальные наработки в ваш проект. Мы работали в области автоматизации продаж, обработки предложений, производства и закупок, и сегодня готовы предложить:
Выполняя разработку с нуля или доработку уже существующих модулей для ERP Odoo мы:
Если вы думаете, как начать работу с Odoo, и ищете надежных исполнителей, просто свяжитесь с нами, и мы:
Наша команда разработки Odoo ERP включает опытных проект-менеджеров и Python-разработчиков, каждый из которых станет надежным союзником в реализации вашего проекта. Наши эксперты всегда готовы предложить свой опыт и знания для достижения ваших целей при создании дополнительного модуля Odoo.
Мы выбираем методологию в зависимости от масштаба и бюджета проекта, учитывая запросы заказчика. Наша команда работает как с гибкими, так и с жесткими методологиями и готова подобрать наиболее подходящий подход, учитывая ваши конкретные цели и предпочтения. Мы уделяем особое внимание не только эффективной работе команды разработчиков, но и понятной и удобной коммуникации с заказчиками.
Стоимость разработки кастомного модуля Odoo зависит от сложности функционала, объема работ, сроков реализации и выбранной методологии. Минимальный бюджет стартует от 500 000 ₽. Для получения точной оценки рекомендуем оставить заявку.
Да, это одно из наших ключевых направлений. Наша команда имеет большой опыт в анализе, доработке и оптимизации существующих модулей Odoo. Мы можем исправить ошибки, добавить новый функционал, улучшить производительность или адаптировать модуль под изменившиеся бизнес-процессы.
Процесс начинается с анализа ваших задач. Далее мы совместно формируем детальное техническое задание, разрабатываем или дорабатываем модуль, тестируем решение, осуществляем внедрение и настройку модуля в вашу систему Odoo, проводим обучение ваших сотрудников, обеспечиваем техническое сопровождение и поддержку.
Да, мы предоставляем гарантийный срок на все разработанные и доработанные модули Odoo. В течение этого периода мы бесплатно исправляем выявленные ошибки, возникшие по вине разработки. Гарантийные обязательства четко прописываются в договоре.
Если у вас нет детального технического задания, наши проект-менеджеры и аналитики помогут вам его подготовить. Мы проведем интервью, выявим ваши требования и бизнес-задачи, проанализируем процессы и совместно с вами согласуем все детали будущего модуля.
Да, в рамках сопровождения мы устраняем возможные неполадки, устраиваем консультации пользователей, обновляем модули и системы, выполняем доработку функционала по мере необходимости, резервное копирование и мониторинг.
Сроки разработки модуля Odoo зависят от его сложности. Простые модули могут быть реализованы за 1-2 месяца. Для более комплексных решений сроки могут составить 3-6 месяцев и более. Точные сроки определяются после анализа требований и составления технического задания