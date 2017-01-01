Команда Nextner занимается разработкой и расширением модулей ERP Odoo с 2017 года. Open source ERP-система Odoo активно используется нашими клиентами, ее выбирают, потому что она:

функциональна,

универсальна в применении,

бесплатна,

содержит огромное количество готовых решений,

позволяет сэкономить на разработке новых модулей.

За годы нашей деятельности мы накопили обширный опыт работы с ERP Odoo и разработали множество инновационных решений, что позволяет внедрять наши уникальные наработки в ваш проект. Мы работали в области автоматизации продаж, обработки предложений, производства и закупок, и сегодня готовы предложить:

для начала установку бесплатной версии Odoo;

разработку модулей Odoo на основе вашего технического задания;

разработку модулей Odoo с подготовкой уникального технического задания – в случае отсутствия у вас готового ТЗ наши проект-менеджеры разработают его в сотрудничестве с вами, выявят требования, согласуют все детали и передадут в разработку.

Выполняя разработку с нуля или доработку уже существующих модулей для ERP Odoo мы:

обеспечиваем грамотную настройку модулей odoo;

предоставляем полное сопровождение систем на базе Odoo;

гарантируем качество проведенных работ;

обеспечиваем решение любых возникающих проблем;

обучаем клиента по работе с новыми модулями.

Как начать работу с Odoo?

Если вы думаете, как начать работу с Odoo, и ищете надежных исполнителей, просто свяжитесь с нами, и мы: