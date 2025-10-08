Когда российские компании автоматизируют процессы при помощи Odoo, они часто сталкиваются с тем, что телефонные звонки остаются за пределами системы: менеджеры работают в отдельных приложениях для звонков, история разговоров теряется, а клиенты не попадают в базу. Особенно это актуально для open-source решений, где нет встроенной телефонии (в отличие от готовых облачных CRM).

Выход в такой ситуации – интеграция Odoo с IP-телефонией. Она объединяет звонки, историю контактов и данные о клиентах в одном интерфейсе, избавляя от необходимости переключаться между разными программами.

В этой статье мы подробно разберем, как подключить к Odoo виртуальную АТС (например, от Мегафона, МТС или Ростелекома) через мощный и гибкий инструмент – Asterisk. Ответим на главные вопросы: зачем нужен Asterisk, что потребуется для настройки и как эта связка работает в реальности.

Почему без Asterisk не обойтись?

Asterisk – это платформа с открытым исходным кодом для создания систем IP-телефонии, которая и позволит решить ключевую проблему, интегрировав Odoo с телефонией. Без промежуточного звена в виде Asterisk интеграция возможна, но имеет серьезные ограничения. Odoo сможет получать из виртуальной АТС информацию о звонках (кто звонил, сколько длился разговор, ссылку на запись), но сам звонок менеджер будет принимать через отдельное приложение на своем компьютере. В этом случае каналы получения информации по-прежнему останутся разрозненными.

Asterisk же позволяет интегрировать сам процесс звонка напрямую в Odoo. Система знает, что звонок идет в реальном времени, а не получает данные о нем постфактум. Это дает возможность сразу показывать карточку клиента, обрабатывать вызовы и управлять ими без сторонних программ.

Что нужно для подключения?

Связать Odoo с IP-телефонией с помощью Asterisk можно в течение рабочего дня, если у вас есть опытный разработчик.

Вот что нужно выполнить для интеграции:

Установите и настройте Asterisk. Его нужно развернуть рядом с Odoo или на отдельном сервере. Asterisk будет отвечать за соединение с вашим провайдером IP-телефонии и маршрутизацию вызовов. Настройте авторизацию внутренних пользователей, их внутренние номера (например, 101, 102 и т. д.) и расширения для звонков на эти номера.

Его нужно развернуть рядом с Odoo или на отдельном сервере. Asterisk будет отвечать за соединение с вашим провайдером IP-телефонии и маршрутизацию вызовов. Настройте авторизацию внутренних пользователей, их внутренние номера (например, 101, 102 и т. д.) и расширения для звонков на эти номера. Настройте подключение к виртуальной АТС. В личном кабинете у вашего провайдера (например, Мегафона) нужно разрешить подключение внешней SIP-АТС и получить логин, пароль и данные сервера для регистрации. Эти параметры затем прописываются в конфигурационных файлах Asterisk.

В личном кабинете у вашего провайдера (например, Мегафона) нужно разрешить подключение внешней SIP-АТС и получить логин, пароль и данные сервера для регистрации. Эти параметры затем прописываются в конфигурационных файлах Asterisk. Настройте маршрутизацию. Важно правильно настроить веб-сервер (например, Nginx), чтобы запросы на подключение перенаправлялись на нужный порт Asterisk.

Важно правильно настроить веб-сервер (например, Nginx), чтобы запросы на подключение перенаправлялись на нужный порт Asterisk. Установите и настройте VoIP-модуль в Odoo. Для community-версии Odoo можно использовать готовые модули, например, с библиотекой SIP.js. В настройках Odoo нужно указать адрес для подключения к Asterisk, а для каждого пользователя системы завести внутренний номер и указать его рабочий телефон.

Как это работает после настройки?

После завершения интеграции Odoo с IP-телефонией менеджер может работать с звонками прямо в интерфейсе Odoo:

Звонок идет прямо в браузере. Менеджер видит всплывающее окно с информацией о клиенте и может ответить, не переключаясь на другие программы.

Odoo работает со звонком в реальном времени. Система знает, что разговор еще длится, и может предлагать релевантные действия (например, открыть карточку сделки или оставить заметку), а не просто фиксирует факт его окончания.

Все данные синхронизируются мгновенно. Статус звонка, его длительность и запись становятся частью карточки клиента сразу после завершения разговора.

Базовая настройка решает задачу интеграции Odoo с IP-телефонией. Дальше можно настраивать более сложные сценарии: голосовые меню, переадресацию вызовов, распределение звонков между менеджерами по определенным правилам. О лучших практиках настройки Asterisk для отдела продаж мы расскажем в следующей статье. Оставайтесь с нами! А если вам нужна разработка кастомных модулей или доработка модулей Odoo, которые уже существуют, под задачи вашей компании обращайтесь в Nextner! Консультация беслатна!