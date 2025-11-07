Эффективная коммуникация с клиентами – основа любого бизнеса. Когда работа ведется через CRM-систему или ERP Odoo, появляется возможность не просто принимать звонки, а выстраивать целый цикл обслуживания клиентов. Это позволяет алгоритмизировать процессы, работать без хаоса и предоставлять услуги высокого качества. В этой статье разберем три основных способа подключения IP-телефонии к Odoo, рассмотрим преимущества каждого из них и идеальные сценарии их применения.

Способ 1. Прямая интеграция: максимальный контроль для стационарных команд

Прямая интеграция – самый глубокий и функциональный способ подключения телефонии. Его суть в том, что на вашем сервере разворачивается виртуальная АТС на базе Asterisk, о котором мы писали в предыдущих статьях, или его аналогов. Odoo взаимодействует с Asterisk, который, в свою очередь, соединяется с провайдером IP-телефонии.

Какие возможности открывает такой подход?

Click-to-call : менеджер одним кликом по номеру телефона в карточке клиента инициирует звонок. Система дает команду Asterisk позвонить, и соединение начинается, как только клиент берет трубку.

: менеджер одним кликом по номеру телефона в карточке клиента инициирует звонок. Система дает команду Asterisk позвонить, и соединение начинается, как только клиент берет трубку. Pop-up с карточкой клиента : при входящем звонке на экране менеджера появляется окно с информацией о звонящем. Сразу видно, кто звонит, какие у него есть сделки, история взаимодействий – все для того, чтобы говорить с клиентом персонально.

: при входящем звонке на экране менеджера появляется окно с информацией о звонящем. Сразу видно, кто звонит, какие у него есть сделки, история взаимодействий – все для того, чтобы говорить с клиентом персонально. Запись разговоров: все входящие и исходящие звонки автоматически записываются и сохраняются в карточке клиента.

все входящие и исходящие звонки автоматически записываются и сохраняются в карточке клиента. Умная маршрутизация: если один сотрудник недоступен, звонок автоматически переводится на другого свободного менеджера.

если один сотрудник недоступен, звонок автоматически переводится на другого свободного менеджера. Единый интерфейс: любой менеджер, взявший трубку, сразу видит весь контекст общения с клиентом.

Главные плюсы этого способа –максимальная функциональность, высокая степень контроля и полная алгоритмизация процесса. Он идеально подходит для колл-центров и офисных команд, где сотрудники работают со стационарных рабочих мест и нуждаются в едином мощном инструменте.

Способ 2. Интеграция через десктопное приложение: быстрый старт и простое тестирование

Этот способ – полный антипод первому. Здесь используется стороннее облачное решение (виртуальная АТС от провайдера или другое приложение, платное или бесплатное), которое устанавливается прямо на компьютер менеджера. В приложении прописываются настройки провайдера IP-телефонии, и звонки поступают непосредственно в него.

Важный нюанс такого способа в том, что это не прямая интеграция телефонии с Odoo. Вы подключаете компьютер к АТС, а данные в CRM заносите вручную. Клиент позвонил – вы самостоятельно смотрите номер и вбиваете его в поиск по Odoo, чтобы открыть карточку.

Неоспоримые плюсы способа – невероятно быстрый и простой запуск, не требующий глубоких технических знаний или участия системного администратора, больших бюджетов и развертывания сложных систем. Это отличный вариант, чтобы быстро опробовать работу телефонии. Однако за простоту приходится платить отсутствием автоматизации: нет всплывающих карточек, автоматической записи звонков в CRM и сложной маршрутизации.

Способ 3. Интеграция через мобильное приложение: свобода для “полевых” сотрудников

Интеграция Odoo с телефонией через мобильное приложение – идеальное решение для “полевых” сотрудников, которые не привязаны к офису и работают в цехах, у клиентов или на бегу.

Главное условие – наличие стабильной GSM-связи. У провайдера берется SIM-карта, привязанная к IP-телефонии, и активируется в телефоне сотрудника. Распределение звонков происходит на стороне виртуальной АТС, а звонок перенаправляется уже на телефон.

Ключевое преимущество способа: если интегрировать всю систему Odoo с IP-телефонией через API, можно получать данные обо всех входящих и исходящих звонках с телефонов сотрудников. Вся информация при такой интеграции собирается в CRM. Менеджер получает звонок – и в Odoo фиксируется информация о звонящем, время начала и завершения звонка, запись разговора также сохраняется в системе. Менеджер может зайти в Odoo позже, даже через браузер на телефоне, и обработать все совершенные звонки, прослушать записи и дополнить карточки клиентов.

Для такого решения не нужен мобильный интернет. И это критически важно в местах, где интернет глушится или нестабилен: GSM-покрытие есть практически везде.

Этот способ интеграции Odoo c IP-телефонией идеален для команд, ценящих гибкость и мобильность. По сложности реализации он находится между первым и вторым: не так прост, как установка десктопного приложения, но и не требует таких масштабных усилий, как развертывание Asterisk.

Какую интеграцию выбрать для вашего бизнеса?

Выбор оптимального способа интеграции Odoo с телефонией зависит исключительно от ваших задач и структуры работы команды.

Если вам нужна полноценная интеграция с максимальной автоматизацией для офисного отдела – выбирайте интеграцию через Asterisk.

Если требуется быстро проверить гипотезу или запуститься “еще вчера” с минимальным бюджетом – интегрируйте Odoo с телефонией через десктопное приложение.

Если ваши менеджеры всегда в движении и вам критически важна мобильность – остановитесь на интеграции Odoo с телефонией через мобильное приложение и GSM.

Команда Nextner имеет успешный опыт всех трех типов интеграций. Мы поможем вам выбрать и внедрить решение, которое будет идеально подходить под ваши бизнес-процессы. Обращайтесь, вместе мы сможем выстроить вашу идеальную коммуникацию с клиентами.