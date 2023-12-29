Современный бизнес нуждается не просто в программном обеспечении, а в точном инструменте, который идеально ляжет на его уникальные процессы. Стандартные возможности даже такой гибкой системы, как Odoo, иногда требуют дополнений. Именно тогда на помощь приходит создание модуля Odoo – разработка специального функционального блока, который добавляет новую бизнес-логику или расширяет существующую.
Команда Nextner специализируется на профессиональном создании модулей Odoo, их кастомизации, доработке и внедрении. Мы создаем работающие решения, которые автоматизируют специфические задачи компании, интегрируясь в общую экосистему и усиливая ее.
Модуль Odoo – это автономный пакет, который добавляет в систему конкретную бизнес-функцию или целый набор. Представить его можно как строительный блок или приложение внутри Odoo. Каждый модуль может решать отдельную задачу: от добавления специальных правил учета в соответствии с юридическими требованиями вашей страны до создания сложной панели мониторинга для логистики.
На модулях строится вся функциональность Odoo. Продажи, склад, CRM, бухгалтерия – изначально это независимые модули, которые бесшовно интегрируются друг с другом на единой базе данных. Создавая новый модуль Odoo, вы добавляете в единую систему собственный уникальный блок, который начинает работать на том же языке, что и остальные.
Представьте Odoo не как монолитную программу, а как интеллектуальный конструктор, где каждый элемент – это отдельный модуль, выполняющий отдельную задачу: один отвечает за склад, другой – за продажи, третий – за финансы. Вы сами решаете, какие элементы вам нужны сейчас, и можете легко добавлять новые позже.
Создание нового модуля Odoo – это добавление в конструктор еще одного уникального элемента, которого раньше не было.
Новый модуль устанавливается в систему за несколько кликов. Он сразу начинает работать вместе со всеми остальными, не требуя сложных настроек или остановки бизнес-процессов. Если в будущем потребность в нем отпадет, отключить его будет просто, не придется ломать ничего вокруг. Такая возможность дает вам свободу экспериментировать и адаптировать систему под меняющиеся задачи.
Ваш новый модуль не существует в вакууме, он автоматически «видит» и понимает все данные, которые уже есть в системе: список клиентов, остатки на складе, историю продаж. Это значит, что вам не нужно вручную переносить или конвертировать информацию. Например, созданный модуль Odoo для контроля качества может сразу брать данные о партии из производственного модуля и прикреплять к ней отчет.
Часто для решения задачи не нужно изобретать велосипед. Допустим, вам нужно добавить в карточку клиента поле «Источник рекламы» или специальный номер договора в счет. Вместо создания нового раздела системы вы просто расширяете существующий модуль CRM или Бухгалтерии. Создание нового модуля Odoo нужно, если вы внедряете уникальный бизнес-процесс, которого нет в стандартной логике системы.
Главная сила индивидуального модуля – в автоматизации процессов, которые уникальны для вашего бизнеса. Система уже умеет выставлять стандартные счета, но ваш модуль научит ее генерировать специфический коммерческий акт по вашим шаблонам. Odoo умеет отправлять email, а ваш модуль заставит ее автоматически передавать данные об отгрузке в транспортную компанию. Вы буквально программируете систему на выполнение ваших собственных правил.
Таким образом, новый модуль в Odoo – это не абстрактное техническое понятие, а конкретный инструмент, который вы проектируете под свои нужды. Он бесшовно встраивается в экосистему, говорит на общем языке со всеми отделами и берет на себя ту самую рутинную операцию, которая отнимала у вашей команды время и силы.
Технически создание модуля Odoo включает проектирование структуры данных, разработку бизнес-логики, создание пользовательского интерфейса (форм, представлений, меню) и настройку прав доступа. Мы выстраиваем работу поэтапно, чтобы риски были минимальными, а эффективность – высокой:
Стоимость разработки индивидуального модуля Odoo не фиксирована, она зависит от трех ключевых факторов:
Nextner придерживается основных принципов при создании модулей Odoo, как и при любой работе над вашим проектом – прозрачность и контроль бюджета. Итеративный подход к разработке позволяет вам:
Таким образом, цена определяется в диалоге и становится инвестицией в конкретный, измеримый результат.
Если вашему бизнесу нужна индивидуальная функция в Odoo – от расширения CRM до автоматизации уникального производственного этапа – Nextner с удовольствием возьмется за эту задачу.
В нашей команде профессиональные разработчики Odoo, аналитики, тестировщики и DevOps-инженеры с успешным опытом создания модулей Odoo для компаний разного масштаба и специфики. Мы фокусируемся на качественной удаленной разработке, глубоко погружаемся в задачи своих заказчиков и предоставляем готовый, работающий инструмент.
Над созданием вашего модуля работает полноценный проектный офис: аналитик собирает и формализует требования, архитектор проектирует структуру данных, разработчики пишут код, тестировщик проверяет каждый сценарий, DevOps настраивает окружение и развертывание, а менеджер проекта ведет все этапы от старта до приемки. Технический писатель подготавливает документацию, чтобы ваша команда без проблем разобралась в готовом решении.
Мы работаем по гибкой и классической методологии. Выбор подхода к разработке зависит от сложности бизнес-логики, степени интеграции с внешними системами и прогнозируемости требований. Мы адаптируем процесс так, чтобы вы видели результат на каждом этапе и могли влиять на приоритеты.
С 2015 года разрабатываем модули для Odoo. Понимаем архитектуру платформы и знаем, как не наступить на типичные грабли.
Не пишем каждый модуль с нуля – используем собственную библиотеку наработок. Это быстрее и дешевле.
Если в боевой работе всплывет ошибка – исправляем бесплатно. Даже если модуль проработал полгода без нареканий.
Нужно быстро проверить идею? Сделаем работающий модуль с базовым функционалом за 4+ недели.
Благодарность выражает лично генеральный директор строительной компании SNATEK Евгений Владимирович Костин.Увеличить
Благодарность выражает директор автономной некоммерческой образовательной организации "Дом Знаний" Халипа Тагиров.Увеличить