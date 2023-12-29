+7 (923) 320-5009
Создание модуля Odoo

Aeropartner
Проекты

Решения

Современный бизнес нуждается не просто в программном обеспечении, а в точном инструменте, который идеально ляжет на его уникальные процессы. Стандартные возможности даже такой гибкой системы, как Odoo, иногда требуют дополнений. Именно тогда на помощь приходит создание модуля Odoo – разработка специального функционального блока, который добавляет новую бизнес-логику или расширяет существующую.

Команда Nextner специализируется на профессиональном создании модулей Odoo, их кастомизации, доработке и внедрении. Мы создаем работающие решения, которые автоматизируют специфические задачи компании, интегрируясь в общую экосистему и усиливая ее.

Что такое модуль в Odoo и для чего он нужен?

Модуль Odoo – это автономный пакет, который добавляет в систему конкретную бизнес-функцию или целый набор. Представить его можно как строительный блок или приложение внутри Odoo. Каждый модуль может решать отдельную задачу: от добавления специальных правил учета в соответствии с юридическими требованиями вашей страны до создания сложной панели мониторинга для логистики.

На модулях строится вся функциональность Odoo. Продажи, склад, CRM, бухгалтерия – изначально это независимые модули, которые бесшовно интегрируются друг с другом на единой базе данных. Создавая новый модуль Odoo, вы добавляете в единую систему собственный уникальный блок, который начинает работать на том же языке, что и остальные.

Как работают модули Odoo: бизнес как конструктор

Представьте Odoo не как монолитную программу, а как интеллектуальный конструктор, где каждый элемент – это отдельный модуль, выполняющий отдельную задачу: один отвечает за склад, другой – за продажи, третий – за финансы. Вы сами решаете, какие элементы вам нужны сейчас, и можете легко добавлять новые позже.

Создание нового модуля Odoo – это добавление в конструктор еще одного уникального элемента, которого раньше не было.

«Включил – работает» (принцип Plug-and-Play)

Новый модуль устанавливается в систему за несколько кликов. Он сразу начинает работать вместе со всеми остальными, не требуя сложных настроек или остановки бизнес-процессов. Если в будущем потребность в нем отпадет, отключить его будет просто, не придется ломать ничего вокруг. Такая возможность дает вам свободу экспериментировать и адаптировать систему под меняющиеся задачи.

Все данные на одном языке

Ваш новый модуль не существует в вакууме, он автоматически «видит» и понимает все данные, которые уже есть в системе: список клиентов, остатки на складе, историю продаж. Это значит, что вам не нужно вручную переносить или конвертировать информацию. Например, созданный модуль Odoo для контроля качества может сразу брать данные о партии из производственного модуля и прикреплять к ней отчет.

Улучшаем готовое, а не строим с нуля

Часто для решения задачи не нужно изобретать велосипед. Допустим, вам нужно добавить в карточку клиента поле «Источник рекламы» или специальный номер договора в счет. Вместо создания нового раздела системы вы просто расширяете существующий модуль CRM или Бухгалтерии. Создание нового модуля Odoo нужно, если вы внедряете уникальный бизнес-процесс, которого нет в стандартной логике системы. 

Автоматизируем именно вашу рутину

Главная сила индивидуального модуля – в автоматизации процессов, которые уникальны для вашего бизнеса. Система уже умеет выставлять стандартные счета, но ваш модуль научит ее генерировать специфический коммерческий акт по вашим шаблонам. Odoo умеет отправлять email, а ваш модуль заставит ее автоматически передавать данные об отгрузке в транспортную компанию. Вы буквально программируете систему на выполнение ваших собственных правил.

Таким образом, новый модуль в Odoo – это не абстрактное техническое понятие, а конкретный инструмент, который вы проектируете под свои нужды. Он бесшовно встраивается в экосистему, говорит на общем языке со всеми отделами и берет на себя ту самую рутинную операцию, которая отнимала у вашей команды время и силы.

Как создать модуль Odoo: профессиональный подход Nextner

Технически создание модуля Odoo включает проектирование структуры данных, разработку бизнес-логики, создание пользовательского интерфейса (форм, представлений, меню) и настройку прав доступа. Мы выстраиваем работу поэтапно, чтобы риски были минимальными, а эффективность – высокой:

  • Глубокий анализ задачи – все начинается с понимания, что именно должен делать модуль: нужно расширить стандартный функционал или создать что-то принципиально новое?
  • Проектирование и согласование – разрабатываем техническое задание, описывая логику, интерфейс и точки интеграции. Вы точно знаете, что получите.
  • Итеративная разработка (MVP-подход) – разработка решения не длится годы. Сначала мы создаем упрощенную, но рабочую версию модуля (MVP), вы тестируете ее на реальных процессах, даете обратную связь, а мы оперативно вносим коррективы и наращиваем функционал.
  • Использование готовых решений – команда Nextner разработала и поддерживает библиотеку проверенных модулей (например, интеграции с банками, 1С, специфичные отчеты). Где это уместно, мы используем готовые компоненты, что существенно снижает затраты и в разы сокращает сроки запуска.
  • Тестирование, внедрение и поддержка – мы обеспечиваем плавный запуск модуля, обучаем вашу команду и предоставляем сопровождение.

Сколько стоит создание модуля Odoo?

Стоимость разработки индивидуального модуля Odoo не фиксирована, она зависит от трех ключевых факторов:

  • Сложность логики – простое добавление нескольких полей обойдется значительно дешевле, чем создание модуля сложных производственных расчетов с интеграцией в оборудование.
  • Объем работ – количество экранов, отчетов, точек интеграции с другими системами.
  • Сроки реализации.

Nextner придерживается основных принципов при создании модулей Odoo, как и при любой работе над вашим проектом – прозрачность и контроль бюджета. Итеративный подход к разработке позволяет вам:

  • Контролировать расходы и видеть выполненную работу.
  • Видеть окупаемость быстрее. Простой, но полезный функционал начинает работать и приносить пользу уже через несколько недель.
  • Минимизировать риски. Если на каком-то этапе потребности изменятся, вы можете скорректировать вектор развития без потери предыдущих инвестиций.

Таким образом, цена определяется в диалоге и становится инвестицией в конкретный, измеримый результат.

Закажите услугу создания модуля Odoo в Nextner

Если вашему бизнесу нужна индивидуальная функция в Odoo – от расширения CRM до автоматизации уникального производственного этапа – Nextner с удовольствием возьмется за эту задачу.

В нашей команде профессиональные разработчики Odoo, аналитики, тестировщики и DevOps-инженеры с успешным опытом создания модулей Odoo для компаний разного масштаба и специфики. Мы фокусируемся на качественной удаленной разработке, глубоко погружаемся в задачи своих заказчиков и предоставляем готовый, работающий инструмент.

«Типовой функционал — для типовых задач. Ваш бизнес заслуживает большего».
кастомизация ERP Кастомизация Odoo и ERP-системы для Aeropartner

Команда

Над созданием вашего модуля работает полноценный проектный офис: аналитик собирает и формализует требования, архитектор проектирует структуру данных, разработчики пишут код, тестировщик проверяет каждый сценарий, DevOps настраивает окружение и развертывание, а менеджер проекта ведет все этапы от старта до приемки. Технический писатель подготавливает документацию, чтобы ваша команда без проблем разобралась в готовом решении.

Методология

Мы работаем по гибкой и классической методологии. Выбор подхода к разработке зависит от сложности бизнес-логики, степени интеграции с внешними системами и прогнозируемости требований. Мы адаптируем процесс так, чтобы вы видели результат на каждом этапе и могли влиять на приоритеты.

Гибкая методология (Agile)
Применяется при разработке сложных, многофункциональных модулей, где требования могут уточняться по мере погружения в процесс. Мы последовательно наращиваем функционал: запускаем MVP, собираем обратную связь, дорабатываем.
Пример:
кастомизация ERP
Кастомизация Odoo и ERP-системы для Aeropartner
Классическая методология (Waterfall)
Такой подход эффективен при создании модулей с жестко заданной спецификацией. Мы фиксируем требования «на берегу» и реализуем проект без отклонений от сметы и сроков.
Пример:
разработка системы доступа на мероприятия
Система доступа к мероприятиям "Каспий"

Технологии и фреймворки

Backend

ODOO

Чем мы выделяемся

Экспертиза в Odoo

С 2015 года разрабатываем модули для Odoo. Понимаем архитектуру платформы и знаем, как не наступить на типичные грабли.


Собственная библиотека наработок

Не пишем каждый модуль с нуля – используем собственную библиотеку наработок. Это быстрее и дешевле.


Гарантия и поддержка

Если в боевой работе всплывет ошибка – исправляем бесплатно. Даже если модуль проработал полгода без нареканий.

MVP за месяц

Нужно быстро проверить идею? Сделаем работающий модуль с базовым функционалом за 4+ недели.


Эффективность

  • Создаем решения, которые приносят реальную выгоду: сокращают операционные расходы, ускоряют бизнес-процессы, повышают точность управленческих решений.
  • Проводим детальный анализ процессов и предлагаем оптимальные технические решения.
  • Настраиваем ключевые метрики эффективности для каждого проекта.
  • Готовы разработать MVP модуля Odoo для тестирования решений с  минимальными затратами. 
  • Сопровождаем каждый проект подробной технической документацией. 

Стоимость

image

Строительная компания SNATEK, г. Красноярск

Благодарность выражает лично генеральный директор строительной компании SNATEK Евгений Владимирович Костин.  

Увеличить Благодfрность за создание сайта
image

Автономная некоммерческая образовательная организация "Дом Знаний"

Благодарность выражает директор автономной некоммерческой образовательной организации "Дом Знаний" Халипа Тагиров.

Увеличить "Дом Знаний" отзыв о Nextner
