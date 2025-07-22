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Как избежать профессионального выгорания в IT – опыт Nextner

Авторское 22.07.2025
как справиться с выгоранием разработчика

Профессиональное выгорание – проблема, с которой сталкиваются почти все: грузчики, врачи, комбайнеры. Разработчики не исключение, ведь суть всегда одна: сначала – азарт и драйв, потом – рутина, и вот ты уже смотришь на монитор, как на врага народа. Как избежать проблемы? Поделимся собственным опытом, который помогает нам сохранять мотивацию и удовлетворение от работы даже в сложные времена.

Представьте: вам предлагают 250 тысяч в месяц – но работать надо лобзиком в тайге, с медведями в обнимку, подолгу не видя людей. Первый месяц – экзотика, второй – комары достали, третий – хочется сжечь лобзик и сбежать в цивилизацию поближе к макдакам. В IT то же самое, только вместо тайги – уютный офис (или диван), вместо лобзика – совершенно неинтересные таски, а ощущение тоски может быть абсолютно таким же, как в безлюдном лесу в окружении кровососущих воробьев.

Почему выгорают айтишники?

Работа в IT начинается с энтузиазма: первые проекты, когда Hello, world! за кайф, победы над багами, рост зарплаты, безграничные возможности развития. Но со временем однотипные действия начинают надоедать, интерес снижается, удовлетворение уходит. 

Представьте, что вы вяжете шарфы. Первый – интересно, пятый – нормально, а на сотом хочется выбросить спицы в окно. То же самое с разработкой: если изо дня в день делать, к примеру, сайты, то через годы это отработанное до автоматизма действие в стиле Ctrl-C, Ctrl-V начнет раздражать, и тут не утешат ни зарплата, ни “уютный офис в центре города”. 

Вот основные факторы, которые, на наш взгляд, приводят в выгоранию разработчиков и программистов: 

  • Годы одних и тех же задач – веб-разработка часто превращается в бесконечный цикл похожих проектов.
  • Исчезновение новизны – когда перестаешь сталкиваться с незнакомыми вызовами, пропадает азарт.
  • Комфорт становится врагом – нет острой необходимости прорываться, когда все стабильно.

Некоторые разработчики (здесь мы говорим исключительно о примерах, которые видели своими глазами) после выгорания меняют профессию – становятся барменами, тату-мастерами или выбирают совсем другое направление. Но этого можно избежать, если вовремя уделить себе внимание. 

Как предотвратить выгорание? 

Античные философы писали об этом тысячи лет назад, и их рецепты все еще работают. Вот что помогает нам и нашим коллегам:

  • Физическая активность – и это не про мгновенные результаты, а про процесс. Не нужно сразу стремиться к рельефу как у Шварценеггера. Начните с малого: сегодня добавили 1 кг к штанге – уже победа! Регулярные пробежки, прогулки или даже простые упражнения дома помогают перезагрузить голову и дают ту самую смену деятельности, которая уже – отдых. Поверьте: становая тяга снимает любое выгорание!
  • Работа руками – пожалуй, самый недооцененный антидот выгорания. Просто попробуйте посадить куст, вырезать из дерева простую фигурку, слепить горшок из глины. Это не только отвлекает, это дает конкретный результат – то, что можно потрогать руками. Через годы посаженное вами дерево будет напоминать: вы создали что-то вечное.
  • Хобби вне цифрового мира – обязательный пункт. Чтение классической литературы (мы любим Толстого, Тургенева и Чехова), сплавы на катамаранах, рисование – все, что вызывает настоящие эмоции, а не просто убивает время. Главное – найти то, что будет вас увлекать по-настоящему, а не станет очередной обязаловкой.
  • Постановка достижимых целей – не "заработать миллион к следующему месяцу", а "сегодня сделать на 1% больше, чем вчера". Маленькие, но регулярные победы куда важнее грандиозных, но недостижимых планов. 

Итак, главный вывод, добытый нами за годы разработки IT-продуктов: выгорание разработчика наступает, когда нет острой необходимости и новых вызовов. Но если занять себя полностью – спортом, творчеством, развитием, – ему просто не останется места. Как говаривал Клинт Иствуд: «Смерть заходила не раз, но я вечно был на работе». Берите пример с легенды: заполняйте жизнь осмысленной активностью, и выгорание просто не успеет вас догнать.

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