Разработка IT-продукта

В мире быстро развивающихся технологий создание актуального IT-продукта становится ключевым конкурентным преимуществом. Команда Nextner предлагает услуги создания IT-продуктов, отвечающих уникальным потребностям вашего бизнеса.

Наша цель – предложить индивидуальные IT-решения, которые подойдут даже для сложных бизнес-процессов в самых разных отраслях, от малого бизнеса до крупных корпораций: мы предлагаем персонализированный подход к разработке IT-продуктов.

Что мы создаем?

Не важно, какая цель стоит перед вами, мы создадим работающий IT-продукт, отвечающий вашим требованиям и ожиданиям. Мы создаем:

Сайты – от одностраничных до высоконагруженных

Мобильные приложения

Интернет-магазины

CRM-системы

B2b-порталы

Чат-боты

Веб-платформы

Системы управления очередями и многое другое.

С нами вы получаете веб-продукты и мобильные приложения, в которых есть то, что действительно нужно для выполнения ваших задач. Разработчики команды Nextner создают backend и frontend вашего IT-продукта, обеспечивая высокую производительность и следуя лучшим практикам в области UX/UI.

Команда Nextner уже разработала десятки успешно работающих IT-продуктов для сферы образования, недвижимости, банков, розничной торговли, авиаперевозок и других отраслей. Наши IT-продукты прошли проверку временем и пользуются успехом у клиентов в разных уголках мира. Мы стремимся к тому, чтобы каждый проект, над которым мы работаем, был не только функциональным, но и визуально привлекательным и удобным для пользователя. И у нас это получается!

Когда стоит выбрать Nextner для разработки IT-продукта

Когда необходимо разработать ИТ-продукт, четко соответствующий специфике вашего бизнеса, будь то мобильное приложение, интернет-магазин, сервис бронирования билетов, система электронной очереди.

Если вам необходимо создать масштабируемое и надежное решение, способное обрабатывать большие объемы данных и переносить высокие нагрузки.

Когда шаблонный продукт не подходит и важна высокая степень персонализации и индивидуального подхода к разработке IT-продукта в соответствии с потребностями вашего бизнеса.

Если требуется профессиональная консультация и поддержка на всех этапах разработки, начиная с формулирования концепции и заканчивая масштабированием и поддержкой уже запущенного продукта.

Процесс разработки IT-продуктов

Создание IT-продукта – всегда многокомпонентный процесс, в котором важны не только технические аспекты, но и качественный анализ. Обычно процесс состоит из следующих этапов:

Исследование – мы проводим анализ конкурентов. На основе полученных данных разрабатываем подробный план развития проекта с учетом архитектуры сервиса или приложения, продумываем необходимые интеграции и закладываем инструменты для возможного масштабирования проекта.

Прототипирование – в зависимости от сложности проекта или потребности заказчика мы создаем или интерактивный прототип, или статичные прототипы (макеты страниц). Составляем технические задания на разработку и дизайн, формируем команду разработки IT-продукта.

Разработка – мы используем проверенные практики, оптимизируем процессы для ускорения выхода в прод. Регулярно демонстрируем прогресс клиенту и, следуя намеченному плану, короткими итерациями создаем IT-продукт "под ключ".

Тестирование – наши тестировщики проверяют рабочую версию продукта на наличие багов, все недочеты устраняются на этом этапе.

Выпуск в продакшн – мы запускаем проект, обеспечивая бесперебойную работу после запуска, помогаем клиенту начать пользоваться продуктом, не оставляя один на один с вопросами

Как заказать IT-продукт в Nextner?

Чтобы заказать IT-продукт в Nextner, следует связаться с нашей командой через Telegram или оставить заявку на нашем сайте. Мы свяжемся с вами для обсуждения деталей проекта, определения требований и разработки индивидуального технического задания. Мы готовы приступить к работе, чтобы превратить вашу идею в успешный IT-продукт, который будет работать на вас!

Выбирая Nextner, вы получаете команду профессионалов, готовых воплотить в жизнь ваши идеи и создать инновационный IT-продукт. Мы ценим каждого клиента, стремимся к результату и гарантируем высокое качество работ и индивидуальный подход к каждому проекту.

Разработка IT-продукта под ключ с Nextner – это шаг к вашему успеху в цифровом мире. Наш опыт и профессионализм позволяют нам гарантировать качество и эффективность наших решений, а также обеспечивать поддержку на всех этапах работы с продуктом.