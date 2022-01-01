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Разработка IT-продукта

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Решения

В мире быстро развивающихся технологий создание актуального IT-продукта становится ключевым конкурентным преимуществом. Команда Nextner предлагает услуги создания IT-продуктов, отвечающих уникальным потребностям вашего бизнеса.

Наша цель – предложить индивидуальные IT-решения, которые подойдут даже для сложных бизнес-процессов в самых разных отраслях, от малого бизнеса до крупных корпораций: мы предлагаем персонализированный подход к разработке IT-продуктов. 

Что мы создаем? 

Не важно, какая цель стоит перед вами, мы создадим работающий IT-продукт, отвечающий вашим требованиям и ожиданиям. Мы создаем:

  • Сайты – от одностраничных до высоконагруженных
  • Мобильные приложения
  • Интернет-магазины
  • CRM-системы
  • B2b-порталы
  • Чат-боты
  • Веб-платформы
  • Системы управления очередями и многое другое.

С нами вы получаете веб-продукты и мобильные приложения, в которых есть то, что действительно нужно для выполнения ваших задач. Разработчики команды Nextner создают backend и frontend вашего IT-продукта, обеспечивая высокую производительность и следуя лучшим практикам в области UX/UI. 

Команда Nextner уже разработала десятки успешно работающих IT-продуктов для сферы образования, недвижимости, банков, розничной торговли, авиаперевозок и других отраслей. Наши IT-продукты прошли проверку временем и пользуются успехом у клиентов в разных уголках мира. Мы стремимся к тому, чтобы каждый проект, над которым мы работаем, был не только функциональным, но и визуально привлекательным и удобным для пользователя. И у нас это получается!

Когда стоит выбрать Nextner для разработки IT-продукта

  • Когда необходимо разработать ИТ-продукт, четко соответствующий специфике вашего бизнеса, будь то мобильное приложение, интернет-магазин, сервис бронирования билетов, система электронной очереди. 
  • Если вам необходимо создать масштабируемое и надежное решение, способное обрабатывать большие объемы данных и переносить высокие нагрузки.
  • Когда шаблонный продукт не подходит и важна высокая степень персонализации и индивидуального подхода к разработке IT-продукта в соответствии с потребностями вашего бизнеса.
  • Если требуется профессиональная консультация и поддержка на всех этапах разработки, начиная с формулирования концепции и заканчивая масштабированием и поддержкой уже запущенного продукта.

Процесс разработки IT-продуктов 

Создание IT-продукта – всегда многокомпонентный процесс, в котором важны не только технические аспекты, но и качественный анализ. Обычно процесс состоит из следующих этапов: 

  • Исследование – мы проводим анализ конкурентов. На основе полученных данных разрабатываем подробный план развития проекта с учетом архитектуры сервиса или приложения, продумываем необходимые интеграции и закладываем инструменты для возможного масштабирования проекта.
  • Прототипирование – в зависимости от сложности проекта или потребности заказчика мы создаем или интерактивный прототип, или статичные прототипы (макеты страниц). Составляем технические задания на разработку и дизайн, формируем команду разработки IT-продукта. 
  • Разработка – мы используем проверенные практики, оптимизируем процессы для ускорения выхода в прод. Регулярно демонстрируем прогресс клиенту и, следуя намеченному плану, короткими итерациями создаем  IT-продукт "под ключ".
  • Тестирование – наши тестировщики проверяют рабочую версию продукта на наличие багов, все недочеты устраняются на этом этапе.
  • Выпуск в продакшн – мы запускаем проект, обеспечивая бесперебойную работу после запуска, помогаем клиенту начать пользоваться продуктом, не оставляя один на один с вопросами 

Как заказать IT-продукт в Nextner?

Чтобы заказать IT-продукт в Nextner, следует связаться с нашей командой через Telegram или оставить заявку на нашем сайте. Мы свяжемся с вами для обсуждения деталей проекта, определения требований и разработки индивидуального технического задания. Мы готовы приступить к работе, чтобы превратить вашу идею в успешный IT-продукт, который будет работать на вас!

Выбирая Nextner, вы получаете команду профессионалов, готовых воплотить в жизнь ваши идеи и создать инновационный IT-продукт. Мы ценим каждого клиента, стремимся к результату и гарантируем высокое качество работ и индивидуальный подход к каждому проекту.

Разработка IT-продукта под ключ с Nextner – это шаг к вашему успеху в цифровом мире. Наш опыт и профессионализм позволяют нам гарантировать качество и эффективность наших решений, а также обеспечивать поддержку на всех этапах работы с продуктом.

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IT-продукты, сопровождаемые качественной техподдержкой, становятся идеальным инструментом для реализации ваших возможностей.
РИС РИС
Дом Знаний Дом Знаний
Aeropartner Автоматизация Aeropartner
МУП “Единый информационный расчетный центр” Разработка сайта для муниципального предприятия

Команда

Команда разработки IT-продукта в Nextner как правило включает в себя проджект-менеджера, backend и frontend разработчиков, дизайнера, тестировщика, DevOps- и SEO-специалиста, контент-менеджера. Наша общая цель – создавать инновационные, качественные и успешные IT-продукты, которые помогут клиентам быстро и без огромных затрат достичь своих бизнес-целей и быть конкурентоспособными на рынке. Каждый член нашей команды вкладывает знания и усилия в разработку айти-продукта, стремясь успешной реализации проекта в четко установленные сроки.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Тестировщик
Тестировщик
Контент-менеджер
Контент-менеджер
DevOps
DevOps
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
SEO-оптимизатор
SEO-оптимизатор
Технический писатель
Технический писатель

Методология

В Nextner мы применяем как классическую, так и гибкую Agile-методологию для разработки IT-продуктов. Это позволяет нам комбинировать лучшие практики и принципы обоих подходов, чтобы обеспечить эффективную и результативную работу над проектами. Благодаря использованию классической методологии мы можем строго контролировать процессы и соблюдать установленные сроки, а Agile-методология позволяют нам гибко реагировать на изменения, сохраняя высокую скорость разработки и качество продукта. Выбирая нужный подход, мы способны достигать оптимальных результатов в установленные договором сроки.
Классическая методология
Подходит для небольших задач, в которых можно четко обозначить границы, измерить объем работ, а значит, и огласить конечную цену.
Пример:
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
Agile методология
Подходит для создания больших проектов. За счет своей гибкости позволяет малыми, но верными итерациями создавать проект, постоянно актуализируя правильный вектор развития.
Пример:
РИС
РИС

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO

Frontend

JAVASCRIPT VUE JQUERY CSS HTML

Backend

FASTAPI

Чем мы выделяемся

Гарантийный срок

Мы предоставляем гарантию на все выполненные работы, оказываем бесплатные консультации по дальнейшей эксплуатации и доработке проектов.


Удобство общения

Мы разговариваем с заказчиками на обычном языке, донося до их полного понимания даже сложные описания процессов. Также мы подстраиваемся под удобное для заказчика время независимо от часового пояса.

Гибкость и адаптивность
В силу небольшой численности команды у нас минимальное количество бюрократических процессов, что позволяет нам быстро адаптироваться к любым обстоятельствам.
Доступные цены
Мы предлагаем приятные цены на разработку IT-продуктов. Эффективная организация удаленной работы позволяет нам избежать затрат на аренду офисного помещения и исключить вероятность того, что вы будете платить за наши разговоры у кулера. Мы предоставляем действительно высокое качество по адекватной цене.

Эффективность

  • Глубокое исследование, анализ и разработка сложных продуктов – наш профиль. 
  • Мы способны сократить каждый этап разработки для быстрого достижения цели, используя пошаговый подход. 
  • Работаем с заказчиками, у которых отсутствует или не полностью представлена документация. 
  • Корректируем сложные проекты, испытывающие большую нагрузку.
эффективность у создания айти-продуктов

Стоимость

от 300 тыс. ₽
за продукт

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от 4 недель
на разработку
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Проекты

Все проекты
РИС
РИС
Уникальные разработки Ретейнер (выделенная команда)
система очереди на аттракционы
Система доступа на аттракционы "Нохъо"
разработка системы доступа на мероприятия
Система доступа к мероприятиям "Каспий"
Дом Знаний
Дом Знаний
Уникальные разработки Сайты и e-commerce
Aeropartner
Автоматизация Aeropartner
Уникальные разработки
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK
Уникальные разработки Сайты и e-commerce
iFuel
Автоматизация iFuel
МУП “Единый информационный расчетный центр”
Разработка сайта для муниципального предприятия
Уникальные разработки Сайты и e-commerce
Проект "Ельчик"
Проект "Ельчик"
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
Уникальные разработки Сайты и e-commerce
Home2Stay
Home2Stay
Ретейнер (выделенная команда) Сайты и e-commerce
Sagrada
Продажа билетов в собор святого семейства в Барселоне
Сайты и e-commerce
+7 (923) 320-5009
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