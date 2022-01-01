Разработка IT-продукта

В мире быстро развивающихся технологий создание актуального IT-продукта становится ключевым конкурентным преимуществом. Команда Nextner предлагает услуги создания IT-продуктов, отвечающих уникальным потребностям вашего бизнеса.
Наша цель – предложить индивидуальные IT-решения, которые подойдут даже для сложных бизнес-процессов в самых разных отраслях, от малого бизнеса до крупных корпораций: мы предлагаем персонализированный подход к разработке IT-продуктов.
Не важно, какая цель стоит перед вами, мы создадим работающий IT-продукт, отвечающий вашим требованиям и ожиданиям. Мы создаем:
С нами вы получаете веб-продукты и мобильные приложения, в которых есть то, что действительно нужно для выполнения ваших задач. Разработчики команды Nextner создают backend и frontend вашего IT-продукта, обеспечивая высокую производительность и следуя лучшим практикам в области UX/UI.
Команда Nextner уже разработала десятки успешно работающих IT-продуктов для сферы образования, недвижимости, банков, розничной торговли, авиаперевозок и других отраслей. Наши IT-продукты прошли проверку временем и пользуются успехом у клиентов в разных уголках мира. Мы стремимся к тому, чтобы каждый проект, над которым мы работаем, был не только функциональным, но и визуально привлекательным и удобным для пользователя. И у нас это получается!
Создание IT-продукта – всегда многокомпонентный процесс, в котором важны не только технические аспекты, но и качественный анализ. Обычно процесс состоит из следующих этапов:
Чтобы заказать IT-продукт в Nextner, следует связаться с нашей командой через Telegram или оставить заявку на нашем сайте. Мы свяжемся с вами для обсуждения деталей проекта, определения требований и разработки индивидуального технического задания. Мы готовы приступить к работе, чтобы превратить вашу идею в успешный IT-продукт, который будет работать на вас!
Выбирая Nextner, вы получаете команду профессионалов, готовых воплотить в жизнь ваши идеи и создать инновационный IT-продукт. Мы ценим каждого клиента, стремимся к результату и гарантируем высокое качество работ и индивидуальный подход к каждому проекту.
Разработка IT-продукта под ключ с Nextner – это шаг к вашему успеху в цифровом мире. Наш опыт и профессионализм позволяют нам гарантировать качество и эффективность наших решений, а также обеспечивать поддержку на всех этапах работы с продуктом.
Команда разработки IT-продукта в Nextner как правило включает в себя проджект-менеджера, backend и frontend разработчиков, дизайнера, тестировщика, DevOps- и SEO-специалиста, контент-менеджера. Наша общая цель – создавать инновационные, качественные и успешные IT-продукты, которые помогут клиентам быстро и без огромных затрат достичь своих бизнес-целей и быть конкурентоспособными на рынке. Каждый член нашей команды вкладывает знания и усилия в разработку айти-продукта, стремясь успешной реализации проекта в четко установленные сроки.
Мы предоставляем гарантию на все выполненные работы, оказываем бесплатные консультации по дальнейшей эксплуатации и доработке проектов.
Мы разговариваем с заказчиками на обычном языке, донося до их полного понимания даже сложные описания процессов. Также мы подстраиваемся под удобное для заказчика время независимо от часового пояса.