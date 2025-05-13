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Как общаться с искусственным интеллектом, чтобы он вас понял

Авторское 13.05.2025
как общаться с ИИ

Искусственный интеллект – как новый сотрудник: если объяснить ему задачу криво, результат будет соответствующим. В прошлой статье мы развенчали мифы о том, что ИИ сможет заменить разработчиков, программистов и вообще всех специалистов на планете. Сегодня же, опираясь исключительно на собственный опыт, мы расскажем, как правильно общаться с этим цифровым коллегой, чтобы он понимал, чего вы от него хотите, и выдавал действительно полезные результаты.

Правило №1: Говорите четко, как с бабушкой по телефону

Главная проблема при работе с ИИ – неумение четко ставить задачи. Представьте, что объясняете бабушке, как настроить новый смартфон. Вы ведь не скажете: "Сделай что-нибудь с этой штукой"? Вы будете говорить четко, простыми словами, с примерами: "Нажми на круглую кнопку внизу, потом проведи пальцем вверх, как я показываю".

Работа с искусственным интеллектом мало чем отличается от общения с бабулей. Поэтому, ставя задачу цифровому помощнику: 

  • будьте конкретны: вместо "Напиши статью" скажите "Напиши статью о применении ChatGPT в бухгалтерии для малого бизнеса".
  • указывайте детали: если нужен анализ – предоставьте данные. Если требуется доработка – объясните, в какой части текста какие изменения необходимы. Приводите примеры, какой именно результат вам нужен. Если просите написать статью, вставьте для примера кусочки текстов, которые нравятся вам по стилю и структуре.
  • избегайте двусмысленностей: ИИ не понимает корпоративный жаргон или иронию – говорите прямо, называйте вещи своими именами.

Правило №2: не забывайте про контекст

Искусственный интеллект не читает мысли. Если не объяснить, для кого и зачем вы что-то просите, результат может оказаться бесполезным – вы получите либо слишком сложный технический мануал, либо примитивную воду.

Поэтому, когда вы хотите получить четкие рекомендации:

  • определите аудиторию: вместо просто “напиши статью про ИИ” укажите: "Напиши статью про ИИ для школьников 12-13 лет”;
  • укажите цель: например, расширьте предыдущий запрос:  “чтобы заинтересовать их программированием". От постановки цели зависит многое: "чтобы показать плюсы применения" или "для презентации инвесторам" – принципиально разные задачи.
  • добавьте ориентиры: используйте ключевые слова или названия компании, для которой нужны данные. Например, укажите: “"Напиши гайд по ИИ для Nextner, упоминая наши кейсы с автоматизацией тестирования", тогда с большой вероятностью вы получите ответ, отображающий стиль и специфику работы компании.

Правило №3. Делите слона на бифштексы

Если попросить ИИ сделать что-то масштабное одним запросом (например, "Напиши техническое задание для создания образовательной платформы"), результат, скорее всего, вас разочарует.

Гораздо эффективнее разбить задачу на этапы:

  • "Опиши три архитектурных решения для платформы онлайн-курсов"
  • "Детализируй функционал модуля проверки заданий"
  • "Составь спецификацию API для интеграции с сервисом для SMS регистрации и авторизации”. 

Так ИИ сможет сфокусироваться на каждом шаге, а вы получите более осмысленный результат, хоть и потратите на это прилично больше времени. 

Правило №4. Проверяйте все, что выдает ИИ

Искусственный интеллект – не оракул, который знает ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого. Он может ошибаться в фактах (особенно ChatGPT), добавлять лишнюю информацию (растягивать простую мысль на абзацы), использовать клише и шаблонные фразы в духе "в современном динамичном мире...". Поэтому всегда перепроверяйте важные данные, редактируйте ответы и не принимайте их как истину в последней инстанции.

Освоив эти простые принципы, вы превратите ИИ в настоящего помощника, который значительно экономит время на рутинных операциях. В Nextner мы успешно применяем ИИ для работы с технической документацией, и наш главный урок – чем точнее вы сформулируете задачу изначально, тем лучше будет результат. Помните: искусственный интеллект – это всего лишь инструмент, и его эффективность полностью зависит от того, насколько грамотно вы им пользуетесь. 

Изображения от Freepik.

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