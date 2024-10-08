“Нужен редизайн сайта” – вердикт, который часто слышат владельцы ресурсов, показатели которых начинают стабильно ухудшаться. Если еще вчера можно было удовлетвориться небольшими правками в оформлении, то сегодня претензий и замечаний к внешнему виду, навигации и управлению становится так много, что пересмотр дизайна неизбежен.

Однако если вы решили сделать редизайн сайта, нужно осознавать, что вам предстоит не просто смена цветов, шрифтов и обновление блоков. Редизайн сайта – это более серьезные, более глубокие правки, затрагивающие не только визуальное оформление, но и навигацию, функционал, вплоть до системы управления.

Поговорим о том, какими правками можно ограничиться, кому нужна эта услуга, сколько стоят работы и какой из вариантов предпочтительнее – “косметический” и “полный”.

Когда нужен редизайн?

То, что было модным еще вчера, сегодня может выглядеть устаревшим и непривычным для пользователя. А для сайта, который является лицом компании в интернет-пространстве, важно идти в ногу со временем и производить приятное первое впечатление – ведь второго шанса на это больше не будет. Как же понять, что “лицо” требует “косметики”? Можно выделить несколько ключевых признаков, которые указывают на необходимость редизайна:

Увеличение количества отказов – когда пользователи заходят и сразу выходят с вашего сайта.

Сокращение времени пребывания посетителей – если на нормальном сайте пользователь остается на минуту и больше, то на сайте, требующем доработок, посетитель сидит около 20 секунд, а этого явно мало для ознакомления с вашим продуктом/услугой и совершения заказа.

Слабая мобильная версия – если во времена смартфонов вы все еще подстраиваете его под мониторы допотопных компьютеров.

Сложная юзабилити – если посетитель не может разобраться в вашем интерфейсе: не может найти нужную страницу в два клика, не знает, где кнопка заказа, и т.д.

Изменения фирменного стиля – если у вас поменялся логотип, появились новые цвета в оформлении, и старый дизайн не соответствует новому стилю компании.

Долгая загрузка и прочие технические недоработки – если вы все еще используете несжатые изображения, которые грузятся на смартфоне несколько долгих секунд, стоит поработать и над этим.

Что входит в редизайн сайта?

Многие думают, что редизайн сайта включает только изменение визуальных элементов – цветов, шрифта, блоков главной страницы, размера изображений. Но обычно этот процесс затрагивает гораздо больше аспектов и требует работы целой команды.

Независимо от масштаба перемен, большинство специалистов будут активно задействованы в процессе редизайна, даже если изменения кажутся поверхностными. Нельзя просто внести "небольшой набор правок" в старый дизайн, потому что глобальные изменения требуют более фундаментального подхода. Это подобно попытке установить лобовое стекло от Toyota Land Cruiser на старые Жигули: такие усовершенствования требуют серьезной работы и изменений в основной структуре.

Чтобы определить, какие изменения нужны на вашем сайте, следует учесть проблемы, с которыми сталкиваются пользователи. Редизайн может быть двух видов:

полным, когда требуется глубокое преобразование, серьезно затрагивающее не только внешнюю, но и программную часть (backend);

косметическим, когда достаточно только визуальных изменений без переделки программной части.

Обычно процесс редизайна включает в себя ряд основных действий, таких как:

модификация пользовательских сценариев,

обновление визуального стиля (шрифтов, логотипов),

замена контента на более качественный и актуальный,

перестройка структуры сайта — добавление новых страниц, изменение структуры их вложенности, обновление навигации,

улучшение интерактивности интерфейса, введение нового визуального функционала, что повышает эффективность взаимодействия пользователей с ресурсом.

Из чего складывается стоимость редизайна?

Стоимость редизайна сайта может варьироваться от небольших бюджетов в 50 тысяч рублей до бесконечности, исходя из глубины проработки, целей редизайна и предыдущих работ.

Формирование цены зависит от нескольких ключевых факторов, включая:

масштаб обновления,

сроки исполнения проекта,

характер обратной связи между заказчиком и разработчиками в ходе процесса. Если заказчик склонен к многократным правкам вследствие субъективных предпочтений, это тоже может повлиять на бюджет проекта.

Также важно учитывать, что при значительном объеме изменений стоимость редизайна может быть равна или даже превышать стоимость создания нового сайта. Поэтому следует быть готовым к возможным дополнительным затратам в случае больших изменений в процессе обновления веб-ресурса.

Как проходит процесс и как заказать редизайн сайта?

Процесс редизайна сайта в 2024 году включает в себя несколько шагов, начиная с анализа исходного состояния веб-ресурса и заканчивая итоговым запуском обновленного проекта. Давайте подробнее рассмотрим основные этапы выполнения услуги:

Аудит – детальная оценка работы всех страниц и графических элементов ресурса, анализ актуальности дизайна и его соответствия целевой аудитории, изучение структуры сайта, поведения аудитории и презентабельности. Также на этом этапе проводится анализ источников трафика и причин возможного снижения конверсии.

Составление технического задания – после аудита составляется техническое задание на редизайн, в котором прописана работа каждого специалиста, привлекаемого на проект.

Непосредственно редизайн – работа дизайнера, рисующего макет, верстальщика и фронтенд-разработчика.

Бэкенд-разработка – если смена дизайна требует глубоких правок с доработкой программной части.

Тестирование – проверка работы обновленного ресурса и устранение возможных ошибок и недочетов. Особая цель тестирования – проверка, как ресурс выглядит на популярных устройствах и в разных браузерах.

Запуск проекта и сопровождение – работа не заканчивается на этом этапе. Дополнительное тестирование проводится уже после релиза, кроме того, разработчики и команда могут помогать в развитии проекта, дорабатывая новые функции.

Кому лучше доверить работу?

Если вы понимаете, что вам нужен редизайн сайта, оптимальным вариантом будет заказать услугу в Nextner, где есть готовая команда разработчиков и других специалистов с отлаженной коммуникацией и выстроенными бизнес-процессами. Можно, конечно, попытаться сэкономить и поработать с отдельными фрилансерами, но результат может оказаться не таким, как вы ожидали. А если собирать свою команду с нуля, то придется потратить много времени на поиск и настройку, что может быть не совсем удобно, если сроки сжаты.

Обратившись к нам, вы получите доступ к команде экспертов, способных выполнить эффективный и стильный редизайн сайта и гарантировать отличное соотношение цены и качества. Работа с Nextner даст вам уверенность в профессиональном подходе, индивидуальном внимании к вашему проекту и результате, на который вы рассчитываете, когда заказываете редизайн сайта.

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