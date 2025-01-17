Онлайн-продажи постепенно захватывают мир. Сегодня в интернете можно купить все что угодно, от товаров и услуг до цифровых продуктов, виртуальных туров и подписок. В такое время наличие продающего сайта становится становится сущей необходимостью для любого бизнеса. При этом ресурс должен не только привлекать пользователей, но и удерживать их внимание, легко и просто ведя к совершению покупки. Как создать продающий сайт, действительно увеличивающий конверсии, расскажем в этой статье.

Что такое продающий сайт?

Продающий сайт – это ресурс, который не просто предоставляет информацию, а активно направляет пользователей к совершению покупки. Он не заставляет посетителя блуждать в поисках информации, товаров или услуг, а грамотно ведет к выполнению нужного действия – просмотру цены, добавлению товара в избранное или корзину, заполнению формы обратной связи, звонку продавцу или непосредственно покупке товара. Если сайт вызывает сложности, пользователь быстро покинет его в поисках более удобного варианта.

Казалось бы, все очень просто. Но почему же такие компании, как Ozon и Wildberries, добиваются успеха, в то время как сотни и тысячи других сайтов остаются незамеченными? Ответ кроется в мелочах, которые мы часто не замечаем. Но грамотные продакт-менеджеры знают, что даже такие детали, как цвет кнопки или расположение элементов на странице, вплоть до пикселей, могут значительно повлиять на конверсию. Существует множество нюансов, которые могут сделать сайт более привлекательным и интуитивно понятным для пользователя.

Юзабилити как ключ к успеху

Хороший продающий сайт должен быть удобным и доступным. Простота навигации, ясность информации и отсутствие лишних элементов – вот основные принципы, о которых стоит помнить при создании продающего сайта. Например, если у вас есть интернет-магазин, важно, чтобы посетители могли легко найти нужный товар, ознакомиться с его характеристиками и ценой, а также быстро оформить заказ.

Перед тем, как создать продающий сайт, стоит изучить, как работают сайты у лидеров рынка. Причем лидеры эти должны иметь хорошую конкуренцию: не нужно брать за образец сайт компании Apple: ему не нужно ничего продавать, чтобы компания имела баснословную прибыль. Вместо этого обратите внимание на компании, которые активно конкурируют в своей нише. Изучите их подходы к дизайну, навигации и контенту.

Вы удивитесь, но даже простой и дешевый шаблонный сайт может быть продающим. В нашей практике был случай, когда в 2015 году мы создали простой сайт по продаже пеноблоков и керамзита для друга, которому срочно нужна была помощь. Сайт был неказистым, на нем нельзя было ничего купить, страниц было мало. Тем не менее, он продавал как бог! Из 100 заходов 80 приводили к продажам. Причина проста: на сайте не было ничего лишнего. Пользователь заходил, видел цену и звонил.

Как создать хороший продающий сайт?

Создание продающего сайта – это комплексный процесс, который требует внимания к различным аспектам, направленным на максимизацию конверсий и продаж. Ниже представлены ключевые советы, которые помогут вам создать эффективный и прибыльный ресурс.

Проведите аналитику

Если вы думаете, как создать продающий сайт, начните с аналитики. Определите целевую аудиторию: разделите ее на сегменты по возрасту, полу, интересам и покупательскому поведению, узнайте чего хочет каждый сегмент. Понимание потребностей и предпочтений поможет вам создать более целенаправленный контент и предложения. Проанализируйте конкурентов, определите, что востребовано сейчас, а что устарело. Если у вас уже есть свой сайт, и вам нужно увеличить конверсии, проанализируйте поведение пользователей на имеющемся ресурсе: инструменты веб-аналитики помогут вам отследить, какие страницы и продукты наиболее популярны, а где пользователи теряют интерес и покидают сайт.

Используйте примеры лидеров рынка

Если вы думаете, как создать продающий сайт, помните и о том, что в данном случае совсем не обязательно изобретать ноу-хау. Создайте список сильных мира сего, проанализируйте их сайты – структуру, навигацию, контент. Изучите, как элементы дизайна и пользовательского интерфейса влияют на взаимодействие с пользователем и, соответственно, на конверсии. Не бойтесь заимствовать идеи: используйте элементы, которые работают у других, адаптируя их к вашему стилю и бренду. Это может быть как структура страниц, так и подход к описанию товаров.

Внедрите инструменты для отслеживания конверсий

Установите на сайте инструменты для отслеживания конверсий, такие как Google Analytics, Яндекс.Метрика и другие. Настройте цели и события, которые хотите отслеживать (например, покупки, заполнение форм). Применяйте UTM-метки для отслеживания источников трафика и эффективности рекламных кампаний. Это поможет вам понять, какие каналы приносят наибольшую конверсию. Используйте инструменты для визуализации пользовательских путей, чтобы понять, как пользователи перемещаются по сайту и где возникают проблемы, которые могут мешать покупкам.

Отслеживайте результаты любых изменений

После запуска продающего сайта активно собирайте обратную связь от пользователей, чтобы улучшить сайт и предложения на основе их мнений. Используйте A/В-тестирование для оценки результатов любых изменений, произведенных на сайте.

Проверяйте гипотезы, которые могут увеличить конверсии (например, "Изменение текста кнопки с “Купить” на “Получить скидку” повысит количество кликов"). При этом, если вносите изменения, тестируйте по одному элементу: изменение цвета кнопки, текста заголовка, расположения элементов. Анализируйте данные и выбирайте наиболее эффективный вариант. Документируйте результаты для будущих изменений.

Подведем итог: перед тем как создать продающий сайт или заказать разработку сайта для продаж у специалистов придите к четкому пониманию потребностей своего клиента и создавайте ресурс, который будет удобен именно ему. Удобный, доступный и интуитивно понятный сайт способен не только привлечь внимание, но и конвертировать посетителей в покупателей. Изучайте успешные примеры продающих сайтов, используйте аналитику и тестируйте изменения, чтобы создать продающий сайт, который будет действительно работать на вас. В конечном итоге, он станет не просто визитной карточкой, а мощным инструментом для увеличения продаж и роста вашего бизнеса.