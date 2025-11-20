Лет десять назад бизнес стал массово переходить на облачные сервисы – SaaS вроде Битрикс24 и другие. Это было удобно: не нужно настраивать серверы, платить за “железо”, можно просто взять и использовать. Но сегодня ситуация изменилась. Облака стали “золотыми”, а риски отключения и утечки данных – реальными. Для компаний, которые переросли стадию стартапа, возврат на свои серверы (on-premise или private cloud) – это не шаг назад, а признак зрелости, прагматизма и два шага вперед. Давайте разберемся, почему.

Аргумент №1. Математика подписки: аренда против ипотеки

Самая очевидная причина – финансовая. Использование облака для сервисов типа ERP или CRM похоже на аренду квартиры: вы платите постоянно, и сумма растет вместе с компанией. Наняли десять менеджеров – платите за десять лицензий, стало пятьдесят – счет увеличивается в пять раз.

Когда ваш сервис работает на вашем же сервере, вы платите только за “железо” и его администрирование, а не за каждого пользователя. Один раз инвестировали в мощный сервер – и его возможности не зависят от количества сотрудников. Пять, пятьдесят или пятьсот пользователей – если сервер тянет, вы едете дальше. Хорошо оптимизированные сервисы позволяют одному серверу обслуживать очень большое число пользователей. Это как взять ипотеку вместо вечной аренды: в долгосрочной перспективе – выгоднее.

Аргумент №2. Ваши данные должны быть только вашими

Конфиденциальность – это архиважно, особенно сегодня. И наивно полагать, что ваши данные в чужом облаке не доступны никому, кроме вас: ими пользуются и будут пользоваться, пока они лежат на сторонних серверах.

Если же база клиентов и внутренние документы лежат на вашем сервере, доступ к ним есть только у вас. Вы сами принимаете меры для их защиты. Да, риск утечки от недобросовестного сотрудника остается, но это отдельная управляемая проблема. А вот риск того, что ваш провайдер будет читать, анализировать или продавать ваши данные, исключен полностью.

Аргумент № 3. Свобода от блокировок и постоянный доступ к ресурсу

Что будет, если ваш облачный провайдер в одностороннем порядке увеличит цену втрое? Или его сервис заблокируют, а вы не успеете оперативно выгрузить данные? Вы потеряете все. В мире, где политика напрямую влияет на цифровую среду, такие сценарии уже не фантастика.

Когда ваш сервис работает на вашем сервере в вашей собственной кладовочке, вы получаете постоянный доступ к ресурсу. Отрубили интернет – работа в локальной сети продолжается. У провайдера проблемы – вы их не замечаете. Это как 1С на локальном компьютере, только в масштабах всей компании. Работа не будет сорвана по чьей-то воле или из-за внешних обстоятельств, а данные не исчезнут.

Аргумент 4. Производительность без “шумных соседей”

В виртуальном облаке вы всегда делите ресурсы с другими арендаторами – “соседями”. Соседи могут быть тихие. А могут быть “шумные”, которые отъедают больше мощности и тормозят ваши процессы. Чтобы получить в облаке выделенные и гарантированные мощности, придется заплатить серьезные деньги.

Ваш собственный сервер – это только ваши мощности. Все ресурсы процессора, памяти и дисков принадлежат вам целиком, и операции в ваших сервисах выполняются быстрее и стабильнее. Современные серверные процессоры стали доступными и способны выполнять огромное количество операций без ежемесячной абонентской платы за виртуальное “железо”.

Ваша инфраструктура – ваша стратегия

Если вы уже не стартап, который тестирует гипотезы, а состоявшийся бизнес, старайтесь держать ключевые сервисы на своих локальных машинах. Это даст вам контроль, безопасность, финансовую предсказуемость и независимость.

Что касается ERP-систем, таких как Odoo, у вас есть отличная возможность развернуть их на своем оборудовании. Odoo Community можно установить на ваш сервер абсолютно бесплатно. А для компаний, работающих за пределами России, доступна и платная версия Odoo Enterprise.

Команда Nextner помогает бизнесу обрести этот контроль. Мы устанавливаем и настраиваем Odoo на серверах наших клиентов. Обращайтесь, поможем и вам получить мощную и гибкую систему, не зависящую от внешних обстоятельств.