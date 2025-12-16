Кто должен платить за ошибки, которые неизбежно возникают в процессе разработки: заказчик или подрядчик? Этот вечный спор часто строится на иллюзии, что создать идеальный продукт можно с первого раза. Но реальность сложнее: баги – это неотъемлемая часть процесса. В этой статье разберем экономику разработки и объясним, почему бесплатных исправлений не существует – их стоимость либо изначально заложена в цену проекта, либо оплачивается по факту.

Идеальных продуктов не бывает: почему баги – это нормально

Разработки без багов не бывает. Ошибки возникают в любой сложной системе, у любого производителя. Даже Microsoft регулярно выпускает обновления для Windows, в популярных компьютерных играх находят недочеты после релиза, даже в Odoo, которая развивается уже 15 лет, периодически находят недоработки. Это нормально.

Создать что-то сложное полностью идеальным – это миф. И это касается любой области, будь то программное обеспечение или производство автомобилей. И именно этот миф становится одной из главных причин недопонимания между заказчиком и исполнителем.

Если исполнитель обещает вам вечную гарантию и бесплатную поддержку после релиза – это иллюзия. В реальности либо стоимость будущих исправлений и доработок уже включена в изначальную цену проекта, либо компания, которая дает такие обещания, скоро разорится. Один из немногих примеров “вечной гарантии” в материальном мире – это строительный уровень Kapro, который не сломается, если просто лежит на полке. Но если вы его согнете – это уже ваша ответственность, гарантия распространяется только на производственный брак. Так и в разработке: исправление ошибок, которые возникли не по вине заказчика, – это часть процесса, и за него всегда кто-то платит.

Две модели оплаты: где в них прячутся риски

Чтобы понять, кто должен это оплачивать исправление, нужно разобраться в двух основных моделях оплаты разработки:

фиксированная цена (Fix Price)

оплата по времени (Time & Materials).

В случае с фиксированной ценой (Fix Price) подрядчик называет окончательную сумму за проект. Все, что не учтено в техническом задании к проекту, остается на его совести – включая и исправление багов в рамках оговоренного функционала.

Но здесь есть нюанс: ответственные исполнители заранее закладывают в стоимость проекта существенный процент (иногда 30-50%) на покрытие рисков и исправления. В условиях жесткой конкуренции, особенно на государственных торгах, всегда найдется тот, кто выполнит работу максимально экономно, но не вполне надежно. Да, он сдаст проект и даже исправит за свой счет очевидные баги, но в итоге заказчик может получить кота в мешке – систему, которую невозможно развивать без полной переделки. Это как купить самую дешевую трехслойную бумагу, которая рвется в руках: формально с техзаданием все сходится, слоя три, но качество…

В варианте с оплатой по времени (Time & Materials) заказчик платит за фактически затраченные часы работы команды. В эту модель изначально не заложены часы на доработку. И если после сдачи обнаруживается баг, анализируется его причина, и работа по его устранению оплачивается отдельно.

Почему это справедливо? Баг может возникнуть по одной из двух причин:

Ошибочное решение – если разработчик (а это случается даже с опытными) выбрал неоптимальный путь. Такие ошибки – часть риска, который в модели фикс-прайс несет подрядчик, но серьезные просчеты требуют дополнительного, оплачиваемого времени.

Неполное покрытие – если разработчик не предусмотрел неочевидный сценарий. Это означает, что изначально на эту работу не было потрачено время – и теперь его нужно потратить и оплатить.

Таким образом, основное различие между моделями – в том, где “спрятана” стоимость неопределенности. В Fix Price она уже зашита в цену в виде страхового запаса, а заказчик платит за гарантии. В Time & Materials цена за час фиксирована, и заказчик платит за фактические усилия по решению проблем, включая те, что возникли в процессе.

Как минимизировать риски и количество ошибок?

Полностью исключить баги нельзя, но можно значительно снизить их количество и критичность. Для этого важны два фактора: опыт подрядчика и современные инструменты.

Опытная команда, допустим, с 20-летним стажем, уже сталкивалась с большинством типичных проблем и знает, как их избежать. Она допускает меньше критических ошибок, что напрямую снижает риски, даже если стоимость работы выше.

Современные технологии только дополняют опыт и экспертизу, превращая ее в отлаженный процесс. Мы в Nextner используем искусственный интеллект. Он работает для нас как умный фильтр на трех уровнях:

Контроль качества кода: ИИ проводит предварительный анализ, оценивая структуру и выявляя шаблоны, которые часто приводят к уязвимостям или ошибкам.

Проработка требований: помогает детализировать и систематизировать ТЗ, автоматически выделяя противоречия и “слепые зоны” в логике, которые мог упустить человек.

Автоматизация тестирования: генерирует дополнительные тест-кейсы, покрывая больше сценариев, чем было предусмотрено изначально, и предугадывая неочевидные действия пользователя.

Этот подход позволяет не просто “лечить”, а заниматься профилактикой. Мы выявляем потенциальные проблемы на этапе проектирования и написания кода, задолго до того, как они превратятся в дорогостоящие баги в готовом продукте. При этом ИИ не заменяет нам экспертизу, а делает ее более точной и масштабируемой.

Прозрачность вместо иллюзий

Итак, все что нужно запомнить сегодня: бесплатных исправлений не бывает. Их стоимость либо изначально включена в фиксированную цену, либо оплачивается по факту.

Выбирая подрядчика для разработки сайта под ключ, веб-приложения или автоматизации бизнеса, стоит оценивать не только стоимость его работы, но и его опыт, подход к тестированию и готовность коммуницировать понятно и прозрачно. Честное обсуждение рисков и механизмов работы с ошибками на старте проекта – гарантия того, что сотрудничество будет долгим и продуктивным, а бюджет – предсказуемым.

Если вы ищете подрядчика, который строит работу на принципах прозрачности и использует современные инструменты для контроля качества, обсудите ваш проект с нами. Проведем бесплатную консультацию в Telegram.