Odoo Community или Odoo Enterprise: какая версия подойдет вашему бизнесу?

Odoo – это мощная ERP-система для комплексного управления бизнесом. Мы в Nextner работаем с ней не как продавцы, а как разработчики, глубоко погружаясь в ее архитектуру. Мы не продаем Odoo (и в принципе не можем это делать, поскольку в России Enterprise-версия недоступна из-за санкций), а помогаем компаниям внедрять и дорабатывать систему под их нужды. Давайте разберемся, в чем разница между Community и Enterprise версиями и почему для России первый вариант – зачастую не просто вынужденный, а стратегически верный выбор.

Две стороны одной системы

Начнем с основ: ERP Odoo существует в двух версиях – бесплатной Community и платной Enterprise. И это не просто разные варианты одного и того же продукта, а принципиально разные модели распространения и функциональности.

Ключевые отличия заключаются в следующем:

Лицензия и стоимость. Community-версия распространяется по свободной лицензии, ее использование полностью бесплатно, а исходный код открыт для изменений. Enterprise-версия представляет собой платное ПО с ежемесячной или годовой подпиской, стоимость которой зависит от количества зарегистрированных в системе сотрудников.

Enterprise-версия представляет собой платное ПО с ежемесячной или годовой подпиской, стоимость которой зависит от количества зарегистрированных в системе сотрудников. Функциональность. Odoo Community – мощный, но достаточно базовый каркас системы. Он дает основу для работы, но не более. Enterprise расширяет этот каркас критически важными для бизнеса функциями: мобильные приложения, продвинутая аналитика, сложные учеты, автоматизация производства, маркетинга и даже онлайн-продажи.

Enterprise расширяет этот каркас критически важными для бизнеса функциями: мобильные приложения, продвинутая аналитика, сложные учеты, автоматизация производства, маркетинга и даже онлайн-продажи. Поддержка и обновления. Здесь разница особенно ощутима. В Community вы полностью самостоятельны: вам придется самим обновлять модули или нанимать разработчиков для обновлений и расширений. Если вы что-то кастомизируете, то поддержка этого решения будет вашей собственной заботой. Enterprise же, в отличие от Community, дает доступ к официальным экспертам по Odoo – они помогут решить проблемы, подскажут и даже пришлют критически важные обновления.

Преимущество Enterprise, которое может стать недостатком

Казалось бы, Enterprise с его расширенным функционалом и поддержкой – идеальное решение. Особенно если учесть, что в тарифе “Стандарт” вам бесплатно предоставляют хостинг, избавляя от заботы о серверах. Но здесь и кроется основной нюанс.

Суть модели Odoo такова, что если бы облачная версия Enterprise была самодостаточной во всем, не существовало бы тарифов self-hosted (SH) или on-premise. Эти тарифы подразумевают, что компания покупает лицензию Enterprise, но самостоятельно устанавливает и поддерживает систему на своих серверах или в облаке Odoo.

Зачем это нужно? Ответ кроется в необходимость кастомизации. Даже самая продвинутая версия “из коробки” не может быть универсальной и подходить для всех. Бизнес-процессы уникальны, и практически любой компании требуется подстроить систему под себя: доработать модули, интегрировать их со сторонними сервисами и программами (CRM, 1С другие). В стандартном облачном Enterprise этого сделать нельзя – вы не можете добавить туда свой код и ограничены набором доступных модулей.

Odoo Community: бесплатный базис для бескомпромиссных решений

Редакция Community, в отличие от Enterprise, служит идеальным базисом для разработки. На ее основе можно создать что угодно, вплоть до аналога функционала Enterprise, но адаптированного под ваши нужды. У вас есть бесплатный исходный код, который вы можете бесконечно дорабатывать, создавая бескомпромиссное решение. Именно этим мы и занимаемся.

Для России этот подход особенно актуален. Если учесть, что бухгалтерский модуль Odoo не адаптирован под российскую отчетность, все остальное можно вполне легко доработать. При этом слабое звено – бухгалтерию – можно оставить на стороне 1С, которая отлично справляется с этой задачей.

Считаем выгоду: разовая доработка или бессрочная подписка?

Теперь рассмотрим экономику вопроса. Самая дешевая версия Odoo Enterprise на одного пользователя стоит около 14 евро в месяц. Для компании с десятью пользователями это уже 140 евро в месяц, или 1680 евро в год. В России это серьезная сумма, которая при этом дает доступ лишь к базовому функционалу с ограниченной возможностью его расширения.

Версия Enterprise (self-hosted) стоит еще дороже – от 21 евро за пользователя. За два года выплат по подписке можно разработать и внедрить кастомизированное решение на базе Odoo Community, которое будет идеально соответствовать вашим процессам и не потребует ежемесячных отчислений.

Почему Odoo Community – стратегический выбор для России?

Тот факт, что Odoo Enterprise официально недоступен в России, нисколько не ущемляет возможности платформы. Версия Community позволяет спокойно применять и развивать систему под нужды конкретной компании без необходимости ежемесячных взносов.

Команда Nextner специализируется на разработке и глубокой кастомизации Odoo Community. Если вы ищете мощную ERP-систему, которую можно сделать по-настоящему своей, если хотите узнать больше о внедрении Odoo Community для вашего бизнеса или рассчитать, сколько стоит доработка модуля Odoo под ваши процессы, пишите нам в Telegram. Мы поможем построить решение, которое будет работать именно для вас.