И долго мы будем молчать об этом?! Современный дизайн интерфейсов – это конечно прикольно, но нет-нет – и какая-то второсортная шляпа. Большинство веб-дизайнеров и UX-дизайнеров помешаны на плоских кнопках без границ, скрытых меню, крошечных иконках и бесконечных анимациях. Все это должно выглядеть круто, современно, стильно и завлекающе: свайпни сюда, подожди, пока анимация отработает, потом появится что-то еще… Но что в итоге? Долгие загрузки, контент раскидан по странице как известная субстанция, брошенная на вентилятор... Люди постарше заходят на такие сайты и не понимают, куда нажимать: “Где кнопка? Это кнопка? А что она такая бледная? Тоже у компа все лето провела? Что тут вообще происходит?!” Давайте-ка стряхнем пыль со старого доброго Windows 95 и глянем, как оно было там…

Когда интерфейсы были для людей

Представьте: 1995 год. Интернет – редкая экзотика. Именно тогда появляется Windows 95 – серьезный продукт, разработанный огромной командой умных людей. Наши родители впервые садятся за компьютер и уже через неделю осваивают это чудо техники. Почему? Да потому что там все ясно и очевидно: если кнопка – значит кнопка, если меню – значит меню, все называется своими именами и выглядит соответствующе...

А теперь? Современный дизайн часто превращается в игру для дизайнеров, а не в удобный инструмент для пользователей. Скрытые элементы, непонятные иконки без подписей, размытые границы – и вот мы вынуждены проходить квест: "Это кнопка или декоративный элемент? Свайпнуть или кликнуть? Подождать анимацию или искать альтернативный путь?" Если не понимаете, о чем мы, посмотрите сайт красноярской студии Black&White (в 2025 он еще существовал).

Но как бы мы ни хотели ругать дизайнеров, это не всегда их вина! Часто причина такой шляпы – капризы заказчика, который при разработке сайта просит во что бы то ни стало сделать что-то крутое: чтобы броско, стильно, не как у все, чтобы анимация – вау, чтобы видно, что мы не лаптем щи хлебаем (+/- стандартный бриф). Дизайнер, пытаясь угодить, балансирует между смыслом и вау-эффектом. В погоне за уникальностью забывается главное – удобство для человека.

Три греха современного дизайна

После анализа множества современных сайтов легко выделить три проблемы, которые зачастую делают интерфейсы красивыми, но абсолютно неудобными:

1. Красота, в которой мало логики.

Пока дизайнеры гонятся за стилем, с сайтов исчезают понятные визуальные подсказки: кнопки теряют границы, иконки остаются без пояснений, важные элементы прячутся за многослойными меню. Реальные примеры шокируют: на некоторых сайтах одинаковые элементы в разных разделах выполняют совершенно разные функции: где-то это кнопка, а где-то – просто украшение. Пользователи в замешательстве, раздражаются и цокают, теряют надежду найти список услуг или кнопку заказа и покидают сайт – зато разработчики в восторге от собственного креатива.

2. Перегруженный минимализм

Пока 3D-элементы плавно сменяют друг друга, на медленном 2G/EDGE можно успеть заварить чай, а на обычном спутниковом интернете (не Илона Маска) – приготовить обед. Кажется, многие разработчики просто не в курсе, что в мире до сих пор много мест, где 4G – неслыханная роскошь, и там страницы с креативными анимациями и скрытыми элементами грузятся настолько медленно, что пользователи – что? – опять же их закрывают. Между тем "устаревший" интерфейс Яндекс.Почты (лекая версия) доказывает: можно работать быстро даже при плохом соединении.

3. Пустое пространство – враг информации

Современные админ-панели часто демонстрируют чудеса "воздушности": на мониторе 27 дюймов помещается от силы 20 строк таблицы. Для сравнения – в Odoo ERP на том же экране умещаются полноценные отчеты, несколько рабочих областей и все необходимые инструменты. И никаких горизонтальных слайдеров, скрывающих ключевую информацию.

Windows 95 – классика, у которой можно поучиться

В Windows 95 не было лишней анимации – было только нужное и понятное. Даже в Windows 10 есть классическая тема, унаследованная от Windows 95, и если бы она была никому не нужна, ее давно бы убрали. Значит, классический подход к интерфейсу по-прежнему востребован! Все потому что там есть:

Простота и ясность – все на виду, кнопки и меню очевидны;

Скорость – мгновенный доступ вместо ожидания анимаций;

Удобство для всех – интерфейс понятен и молодежи, и нашим бабушкам;

Рациональность – на первом месте функционал, а не “креатив”.

Бесспорно, современные интерфейсы нужно развивать: делать их эстетичнее, функциональнее, удобнее. Но не стоит уходить в дизайнерские дебри, напоминающие мрачные фантазии Говарда Филлипса Лавкрафта. Лучше придерживаться здравого, можно даже сказать академического, подхода к разработке интерфейсов и уважать проверенные временем принципы, как у дедушки Windows 95 от Билла Гейтса. Ведь суть идеального интерфейса неизменна: открыл – увидел – понял. И точка. Без инструкций и лишних вопросов.