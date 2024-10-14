Разработка любого IT-проекта начинается с этапа сбора данных и подробного анализа, что хочет и может получить заказчик. Исключить этот этап из процесса разработки не так-то просто: стоит не уделить ему должное внимание – и летит все, от сроков исполнения до итоговой стоимости разработки. Поговорим о том, в чем ценность предпроектной аналитики в сфере IT и как она влияет на качество разработки, скорость выполнения и окончательную стоимость проекта.

Когда необходима предпроектная аналитика?

Хотелось бы коротко ответить на этот вопрос словом “всегда”. Но шаблонные проекты, например, создание сайта-визитки или типового интернет-магазина, могут не потребовать глубокого анализа. Как и проекты, которые мы берем на техподдержку или доработку: если есть сформированная аудитория, продуманный функционал, и нужно лишь залатать дыры или расширить проект под растущие потребности бизнеса, чаще всего глубоко копать не приходится (но и это зависит от обстоятельств). Если же заказчик обращается к нам только с идеей, замыслом и далеко идущими планами, мы всегда начинаем работу с мозгового штурма: без него даже назвать примерную стоимость разработки будет затруднительно.

Качественная предпроектная аналитика позволяет структурировать все имеющиеся у заказчика идеи, отбросить нежизнеспособные и добавить нужные, взять правильный курс развития проекта, увидеть конечный результат, определить сроки исполнения и стоимость работ.

Мы делаем предпроектную аналитику почти во всех случаях, если дело не касается шаблонных продуктов. Процесс этот просто необходим, когда:

у клиента отсутствует четкое техническое задание на разработку. Хотя даже его наличие не даст гарантии того, что анализ был проведен качественно и глубоко, и мы можем предложить сделать свой;

нет понимания целевой аудитории, под которую разрабатывается продукт;

отсутствует отстройка от конкурентов и грамотное торговое предложение;

необходимо выявить основные требования заказчика, подтвердить их рентабельность и целесообразность для проекта;

требуется провести оценку рисков и сложности проекта для снижения возможных негативных последствий в будущем;

есть неопределенность относительно технических решений и возможных альтернатив.

Одним словом, в подавляющем большинстве случаев перед заказчиком не встает вопрос, делать или не делать предпроектную аналитику, – это обязательный пункт при заказе практически любого IT-продукта.

Как выполняется предпроектная аналитика?

Нужно прояснить и тот момент, что предпроектная аналитика – это не маркетинговое исследование и не глубинное изучение рынка и потребностей аудитории. Самое важное, что должна дать предпроектная аналитика – это полное понимание требований клиента к заказанному у нас IT-продукту и целей, которые этот продукт должен выполнять. Чтобы прийти к этому пониманию, команда Nextner следует определенному плану при выполнении предпроектной аналитики:

В начале процесса мы активно подключаем заказчика, собирая информацию о его проекте и о том, что он хочет видеть в готовом продукте. Задаем вопросы, чтобы детализировать и уточнить требования и ожидания,

Прописываем схему взаимодействия всех участников разработки.

Определяем контекст использования продукта – описываем области и ситуации, в которых он будет использоваться, чтобы понимать функциональность продукта.

Проводим анализ целевой аудитории – определяем основные характеристики и потребности потенциальных пользователей, чтобы создать продукт, максимально удовлетворяющий их ожидания.

Проводим анализ конкурентов – изучаем аналогичные решения на рынке, смотрим, какие новинки выпустили конкуренты в схожей области, выявляем особенности, преимущества и недостатки, это позволяет разработать конкурентоспособное решение.

Проводим предварительную оценку рисков и технических сложностей – это позволяет найти слабые стороны проекта и разработать стратегию минимизации рисков.

Готовим полноценное техническое задание, в котором прописываем основные функции и возможности, которые должны быть реализованы в проекте, определяем основные дизайнерские концепции.

Что дает предпроектная аналитика?

После проведения предпроектной аналитики мы сможем предоставить заказчику конкретный результат:

Документ, где будут отражены цели проекта и задачи, которые будет решать продукт.

Техническое задание на разработку с детальным описанием требований к разработке: функционал, основные технические параметры, интеграции, требования к разрабатываемому продукту.

Техническое задание на дизайн.

Прототипы функциональных страниц сайта.

Коммерческое предложение с указанием стоимости и сроков реализации рабочей версии продукта.

Получив всю эту информацию, заказчик сможет составить четкое понимание, что из себя будет представлять продукт, с какими трудностями можно столкнуться в процессе разработки, какие решения необходимо принять сегодня, чтобы минимизировать сложности, а также какой бюджет стоит заложить на разработку и в какие сроки будет получен продукт.

На каких этапах разработки может потребоваться аналитика?

К предпроектной аналитике стоит отнестись максимально серьезно. Заказчику не стоит жалеть времени на общение с аналитиками и разработчиками. Намного проще, к примеру, уже на этапе анализа отказаться от некоторых функций и интеграций, чем прийти к этому, когда на продолжение работ просто не хватит бюджета.

Аналитика нужна не только на этапе подготовки. Nextner подключает аналитиков на разных этапах: очень важно проследить, что заложенные при планировании идеи и функции не потерялись в процессе реализации. Важно видеть, сохранилась ли логика и первоначальная бизнес-цель.

При запуске проекта мы еще раз тщательно анализируем результаты, особенно это актуально для тяжелых проектов. Даже если все выглядит гладко на бумаге, когда пользователи начинают взаимодействовать с продуктом, появляются новые потребности. Поэтому, запуская, например, сайт, мы проводим анализ его эргономики и необходимости дополнительных функций для удовлетворения новых потребностей, согласовываем полученный результат с клиентом и при необходимости выполняем доработку.

Базовая предпроектная аналитика как способ определить стоимость проекта

Предпроектная аналитика играет ключевую роль в определении стоимости разработки продукта. Когда заказчик описывает свои идеи и пожелания, мы не можем сразу сказать, сколько будет стоить его проект. Да, мы могли бы озвучить сумму с большим запасом без объяснения деталей, но это неправильно. Поэтому первым шагом станет выявление потребностей и целей клиента.

Чтобы очертить примерную стоимость проекта мы подробно изучаем желания заказчика и разбираемся, как именно он видит работу продукта. Далее мы структурируем полученную информацию и кратко описываем предметную область работы, указывая основные функции. Если в проекте есть сложные функции, например, создание автоматической системы оценивания ученика по его аудиозаписи, детально расписываем все этапы и процессы. Цена проекта будет зависеть от детализации и сложности функций.

В случаях, когда нет четких стандартов или норм производства, мы углубляем детализацию, чтобы точнее определить объем работы. Затем производим оценку стоимости в трудочасах и предлагаем заказчику диапазон цен. Это подход позволяет уточнить ожидания клиента и провести согласование по стоимости проекта.

Итак, перед тем, как, к примеру, заказать разработку сложного сайта или создание интернет-магазина, подумайте о его глубоком исследовании и проведите предпроектную аналитику. Этот этап обойдется всего до 10% от общей стоимости проекта, однако поможет избежать потери денег и времени на неоправданные идеи. Аналитики помогут выявить потенциал проекта, сделать его более успешным и определить ключевые функциональные возможности будущего продукта.