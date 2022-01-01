Компания Nextner предлагает создание сложных сайтов. Уже более девяти лет мы выполняем разработку нестандартных решений с высокой нагрузкой на сервер, насыщенной графикой и индивидуальным авторским интерфейсом. Разработанные нами сложные сайты отличаются наличием нетиповых функций и интересных решений. Обычно такие ресурсы предназначены для организаций с многоступенчатой логикой бизнес-процессов, исследовательских структур, федеральных и муниципальных органов власти.

Наш подход отличается тем, что мы можем разрабатывать сложные сайты последовательно и поэтапно, стремясь к созданию хорошо масштабируемых решений. Мы работаем с нетривиальными архитектурами и интеграциями, тесно взаимодействуем с внутренними системами компании заказчика, такими как складские программы, платежные системы, инструменты коммуникации, чтобы обеспечить наилучшую функциональность проекта.

Если вам требуется разработка сложного сайта, который выходит за рамки стандартных решений, обратитесь к нам – команда Nextner способна воплотить вашу уникальную идею в жизнь.

Особенности создания сложных сайтов

Создание сложных сайтов требует особого внимания к деталям и индивидуальной проработки каждого элемента. Здесь необходимо внедрять интересные и уникальные идеи, подходящие под задачи и потребности конкретного бизнеса. Этот индивидуальный и во многом творческий подход требует больше времени и усилий, чтобы эффективно донести до пользователя информацию и проработать функционал.

Одной из ключевых особенностей создания сложных сайтов является многоуровневая логика, которая требует продуманной архитектуры. Часто такие сайты имеют сложную, иногда микросервисную архитектуру, позволяющую эффективно управлять функционалом и данными на разных уровнях. Интеграция с учетными системами, CRM, кассами, маркетплейсами становится неотъемлемой частью процесса разработки.

Уникальные калькуляторы и персональные кабинеты – еще один важный элемент, который способствует удобству использования для конечных пользователей. Через личные кабинеты и дашборды пользователи могут управлять данными, заказами, настройками и получать персонализированную информацию, что повышает общий уровень комфорта и удовлетворения от использования сайта.

Сколько стоит разработка сложного сайта?

Разработка сложного сайта чаще всего требует значительных трудозатрат и специфичных профессиональных навыков. Стоимость создания такого проекта может начинаться от 500 тыс. рублей. Однако конечная цена зависит от многих факторов, включая объем работы, сложность функционала, количество интеграции с внешними сервисами и технические особенности проекта.

Точная оценка стоимости разработки сложного сайта определяется индивидуально для каждого проекта, исходя из предпочтений клиента и особенностей задачи. Важным фактором является время, затрачиваемое на разработку, поскольку от трудозатрат зависит окончательная цена. Nextner предоставляет четкие отчеты о часах работы каждого специалиста, обеспечивая прозрачность на каждом этапе.

Разрабатывать сложные сайты быстро и недорого – это реально

Процесс разработки сложных проектов может быть более доступным, чем кажется. Вот что позволяет команде Nextner предлагать адекватные цены на разработку сложных сайтов:

Большой опыт

Один из ключевых факторов, позволяющих нам предлагать конкурентоспособные цены, – наш девятилетний опыт в области веб-разработки. Накопленные знания и практические навыки позволяют нам эффективно решать поставленные задачи и быстро принимать взвешенные решения в процессе разработки, сокращая время на выполнение проекта.

Собственные наработки

Мы используем собственные наработки, которые позволяют оптимизировать процесс разработки сложных сайтов. Мы можем выбирать оптимальные решения из уже проверенных и отработанных ранее для ускорения процесса .

Нужные специалисты

В нашей команде работают специалисты, обладающие компетенциями в различных областях веб-разработки. Это позволяет быстро решать вопросы, требующие комплексного подхода и разноплановых решений. Специалисты с различными навыками и компетенциями способны интегрировать различные технологии, языки программирования и фреймворки, обеспечивая функциональность и эффективность сложных сайтов. Мы можем быстро подстраиваться под специфику каждого проекта и гибко реагировать на изменения, принимать взвешенные решения и реализовывать необходимые доработки без ущерба для проекта.

Этапы разработки сложных сайтов

Nextner придерживается определенной последовательности шагов при создании сложных сайтов:

Предпроектная аналитика – на этом этапе мы вместе с клиентом определяем цели и задачи будущего ресурса, прописываем дизайн, структуру и функционал. На этом этапе мы внимательно выслушиваем пожелания заказчика и стремимся учесть все детали, чтобы создать концепцию, соответствующую ожиданиям и задачам клиента.

Составление технического задания – в специальном документе мы фиксируем все требования клиента. Исходя из этой информации на этом же этапе рассчитываем стоимость разработки.

Дизайн и прототипирование – позволяет команде представить образ будущего сайта, создавая визуальные прототипы для уточнения деталей совместно с заказчиком.

Непосредственно разработка – включает создание программной части сложного сайта и работу над его визуальной составляющей. Этот процесс разбивается на итерации, на каждом этапе результат согласовывается с заказчиком, что позволяет вносить корректировки в реализацию, если это необходимо.

Тестирование – готовый продукт проходит все необходимые проверки на наличие ошибок и соответствие заявленным требованиям. Тестировщики просматривают, как сайт выглядит на мобильных устройствах и в популярных браузерах.

Запуск проекта – выполняются настройки домена, оптимизация для поисковых систем, подключаются все необходимые метрики и скрипты, проводится настройка продакшен-сервера и девопс-инфраструктуры.

Поддержка и развитие – разработчики работают с продуктом, добавляя новые разделы и вкладки, делают доработки по масштабированию интерфейса и функционала сайта.

Как заказать разработку сложного сайта в Nextner?

Чтобы заказать разработку сложного сайта в Nextner, вам следует связаться с нами по телефону, через Telegram или электронную почту. Наши специалисты готовы провести подробную консультацию, ознакомиться с вашими требованиями и предоставить персонализированное предложение. Вместе мы разработаем оптимальное и гибкое решение, которое будет соответствовать целям и бюджету.