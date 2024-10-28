Создание прототипа сайта – неотъемлемый этап разработки. Часто заказчики не осознают всей его ценности, однако именно благодаря прототипу возникает ясное понимание структуры и принципов работы будущего продукта. Прототип позволяет схематично отобразить блоки каждой страницы и наглядно показать, как будут взаимодействовать между собой разные элементы. Давайте подробно рассмотрим, что представляет из себя прототип сайта, каковы его виды, для чего он нужен и как его создают.

Прототип – это не макет!

Прототип сайта не следует путать с макетом: это два разных этапа создания ресурса. Прототип представляет собой упрощенную модель будущего сайта, демонстрирующую его основные структурные элементы без детализации визуального оформления. Это своего рода набросок, чертеж, который помогает визуализировать и проработать архитектуру сайта и его отдельных страниц перед тем, как начинать работу над дизайном.

Макет же представляет собой полностью отрисованный продукт с учетом цветовых решений, фотографий, иконок и текстов, готовый к верстке.

Создание прототипа поможет оптимизировать процесс разработки и улучшить пользовательский опыт, потому этот этап так важен для успешного запуска проекта. Кроме того, прототипирование дает преимущества как клиенту, так и исполнителю:

Клиент получает на выходе ожидаемый продукт, а не кота в мешке.

Минимизируется риск потратить лишние деньги на ненужные функции, правки или срочную доработку.

Эскиз помогает избежать переделок, экономя время команды разработчиков и, соответственно, деньги заказчика.

Зачем делают прототипы?

С первого раза создать продукт, который полностью устроит заказчика – это скорее фантазия, чем реальность. Поэтому прототипирование мы считаем обязательным этапом, который позволяет избежать внесения огромного количества правок в уже готовый макет. Разработка прототипа сайта помогает детально обсудить проект с заказчиком в тот момент, когда даже за один час можно внести целый перечень радикальных правок. Как следствие это существенно экономит время работы команды разработчиков и бережет нервы обеих сторон.

Прототип позволяет максимально наглядно и понятно сформировать состав страниц и архитектуру сайта. Условно, если сравнить два метода: сделать сайт полностью и потом пару месяцев его переделывать или же за пару дней сделать его прототипы, которые при необходимости можно полностью перекроить одним только дизайнером за один-два дня, – второй вариант кажется целесообразнее.

Прототипирование дает возможность:

Найти лучшие идеи реализации проекта: быстрое создание эскизов позволяет подготовить несколько вариантов для проверки гипотез и выбора наилучшего варианта. Это особенно важно для стартапов.

Визуально представить концепцию: прототипирование позволяет наглядно отобразить идеи, придав им форму, структуру и совершенно конкретные функции.

Выявить ошибки: протестировав эскиз будущего продукта, можно заметить дефекты и недоработки на раннем этапе. Исправление таких проблем сейчас будет менее затратным в плане времени, денег и усилий, чем после создания рабочей версии продукта.

Оценить пользовательский опыт: тестирование удобства использования продукта на ранней стадии помогает улучшить его юзабилити.

Какие бывают прототипы?

Существует несколько видов прототипов, которые различаются по глубине проработки и детализации:

Прототипы низкой детализации, известные как вайрфреймы (от англ. wireframes) представляют собой простые эскизы или «каркасы» без контента. Они используются на ранних этапах разработки, до работы над визуальным оформлением, для определения структуры и расположения блоков на сайте. Вайрфреймы помогают понять расположение текста, изображений, форм подписки. Также они облегчают проработку иерархии страниц сайта, на основании чего можно оценить и при необходимости скорректировать схему движения пользователя по сценарному пути: сколько раз он кликнет на кнопку, прежде чем купить товар, сколько времени это займет, нужно ли скроллить и искать эти кнопки и так далее.

Прототипы высокой детализации представляют собой более подробные модели, отражающие функциональность будущего сайта. Они визуально похожи на сильно удешевленную версию дизайна и часто называются просто “прототипами” или “кликабельными дизайнами”. В таком варианте все страницы могут быть связаны стрелками-переходами, кнопки могут реагировать на действия пользователя. Это позволяет провести тестирование взаимодействия с сайтом на более раннем этапе, еще до того, как сайт будет разработан программистами, оптимизируя процесс и экономя ресурсы.

Наша команда разрабатывает прототипы низкой детализации для первоначального определения структуры и расположения элементов на сайте. Для более подробной и наглядной визуализации функциональности и взаимодействия с пользователем мы рекомендуем использовать более детализированные эскизы.

Что может отображать прототип сайта?

Готовый прототип сайта может включать:

Полный набор страниц, представляющих структуру будущего веб-ресурса.

Схематично прорисованные блоки изображений, текстов и элементов интерфейса для демонстрации их расположения на каждой странице.

Элементы навигации, такие как меню, кнопки, фильтры, формы для ввода данных и другие интерактивные компоненты, а также стрелки между макетами, которые показывают, как попасть к нужному блоку.

Обычно сюда не включаются изображения, тексты и цвета, чтобы не отвлекать внимание и не углубляться в детали, этот этап относится к разработке дизайн-макета.

Иногда разрабатываются эскизы с интерактивной функциональностью, чтобы пользователи могли проводить тестирование взаимодействия с сайтом.

Как создаются прототипы сайта?

Процесс разработки хорошего прототипа сайта в Nextner проходит в несколько этапов:

Заполнение брифа и генерация идей и гипотез – на основе заполненного заказчиком брифа мы проводим обсуждение и генерируем идеи и концепции, чтобы определить ключевые направления разработки.

Аналитика – мы исследуем бизнес заказчика, особенности его продукта и целевую аудиторию. Это помогает учесть все нюансы и потребности, адаптировать проект под процессы заказчика.

Составление технического задания – мы разрабатываем детальное техническое задание, которое станет основой разработки прототипа. После составления ТЗ появится четкое представление о требованиях к разработке.

Создание прототипа – мы используем популярные программные решения для создания необходимого вида прототипа, включая детализированные и интерактивные.

Согласование – готовый эскиз демонстрируется заказчику, изменения и дополнения обсуждаются, создается ТЗ на доработку.

Доработка – мы добавляем новые детали и вносим правки, доводя прототип до полного соответствия требованиям заказчика.

Стоит отметить, что в некоторых случаях нет необходимости проводить глубокую аналитику и детально прорабатывать прототип. Если клиенту достаточно слабодетализированного варианта и его устраивает все, что он на нем видит, мы запускаем разработку. Эффект получается точно таким же, как если бы мы выполнили все этапы.

Однако бывают случаи, когда может потребоваться несколько согласований и доработок прототипа. Но это не следует воспринимать это как проблему: напротив, доработка дает возможность учесть все пожелания заказчика, исправить даже мельчайшие детали и внести все необходимые изменения. Такой подход помогает избежать потенциальных проблем при разработке IT-продукта и разочарования заказчика в готовом продукте.

Прототип – это необходимость для внесения ясности в проект. Этот этап работы еще раз доказывает, что иногда для успешной коммуникации достаточно простого наброска, и никакие тысячи слов его не заменят.