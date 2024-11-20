Заказная разработка: как получить продукт, который будет работать на вас

В современном цифровом мире все больше компаний приходят к необходимости иметь собственный программный продукт. Клиенты обращаются к разработчикам, когда осознают, что на рынке нет подходящего коробочного решения, или понимают, что им нужен уникальный продукт, чтобы заявить о себе или выделиться среди конкурентов. Собственные решения заказывают и в тех случаях, когда перед компанией стоят сложные и нестандартные задачи, которые не выполняет ни один коробочный продукт.

Сегодня даже небольшие предприятия стремятся к индивидуальным и инновационным решениям, которые удовлетворят их уникальные потребности. В связи с этим рынок заказной разработки растет и развивается, в нем появляются новые тренды и направления. Поговорим о том, когда нужна заказная разработка и какие тренды диктует разработчикам 2024 год.

Заказная – не всегда индивидуальная

Когда мы говорим о заказной разработке, важно понимать, что она не всегда является индивидуальной. Так, создание самого стандартного сайта может быть рассмотрено как заказная разработка, поскольку он все равно создается под конкретные потребности заказчика. Индивидуальная же разработка – это творческий процесс, при котором на рынок выходит что-то новое, уникальное, не похожее на уже существующее. Это как хлеб, испеченный по индивидуальному рецепту – у него свой вкус и особенности. Любой хлеб является испеченным, но не каждый печется по особому рецепту.

По нашему мнению, практически все разработки можно рассматривать как заказные. Даже разработка модулей или инструментов для использования внутри компании или отдела может быть заказной, если требует учета специфики бизнес-процессов. Однако к термину “заказная разработка” однозначно не будет относиться поставка и внедрение готовых решений, таких как коробочные сайты или чат-боты.

Таким образом, заказная разработка означает обращение заказчика к компании или программисту с описанием своих потребностей для создания собственного продукта, будь то сайт с уникальным дизайном и функционалом или приложение, доработанное под нужды заказчика.

Что дает заказная разработка?

Давайте рассмотрим, почему популярна заказная разработка и какие именно преимущества она дает заказчикам:

Гибкость – заказчик получает продукт только с теми функциями, которые нужны. Никаких лишних кнопок и разделов. Клиент имеет возможность участвовать в процессе, вносить корректировки на разных этапах заказной разработки, что позволяет создать именно то, что требуется, и адаптировать продукт под изменяющиеся требования его учреждения.

Надежность – в отличие от широко распространенных решений, заказная разработка IT позволяет создавать продукты, спроектированные под конкретные потребности и бизнес-процессы. Это обеспечивает более высокую надежность и полностью соответствующие ожиданиям результаты, поскольку продукт разрабатывается с учетом конкретных нагрузок, характеристик ПО заказчика и прочих требований.

Экономия – многие люди не догадываются, сколько стоит заказная разработка, тем не менее считают ее более затратной, чем готовое решение. Да, это на самом деле так. Но заказная разработка, цена которой по определению выше, может привести к экономии в долгосрочной перспективе, поскольку ориентирована на конкретные потребности клиента, а их удовлетворение может привести к увеличению эффективности бизнеса, уменьшению издержек и повышению прибыли.

Актуальность – заказная IT-разработка позволяет создавать продукты, которые соответствуют самым современным трендам и стандартам, адаптировать и использовать инновации. Это обеспечивает актуальность и конкурентоспособность продукта на рынке, позволяет быть на шаг впереди, добавляя обновления и модифицируя продукт.

Если вам нужны услуги заказной разработки, не стесняйтесь обращаться к профессионалам. Описав свои потребности и желания, вы можете увидеть, как ваше видение превратится в реальность.

Что сейчас происходит в сфере заказной разработки?

Рынок заказной разработки сегодня динамично развивается, отражая тенденции и открывая новые направления в области IT-технологий. По наблюдениям экспертов, сегодня:

отмечается повышенный интерес к облачным платформам, на которые российские компании переносят заказную разработку, чтобы соответствовать требованиям информационной безопасности и законодательству. Большая часть проектов теперь проходит на российских облачных платформах, что ускоряет доставку решений пользователю;

развиваются узкоспециализированные ИИ-разработки. Их все чаще применяют для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов. Технологии искусственного интеллекта нашли широкое применение в финансовой сфере. Все больше банков применяют нейросети, снижая затраты на поддержку пользователей и сокращая время на принятие решений;

растет потребность в разработке программного обеспечения для умных устройств, что становится важным трендом в сфере заказной разработки. Ожидается, что к 2030 году число устройств, подключенных к IoT, приблизится к 30 миллиардам! Умные устройства заполоняют мир, “умнеют” автомобили, домашняя техника, здания, увеличивается количество данных, собираемых умными устройствами;

наблюдается интеграция машинного обучения в заказную разработку. Это позволяет создавать более интуитивные и эффективные решения для бизнеса.

распространяется использование микросервисов – такой подход позволяет создавать более эффективные и хорошо структурированные приложения, ускорять разработку и повышать производительность программного обеспечения.

Как видим, рынок неуклонно эволюционирует, интегрируя новейшие технологии. Это дает студиям заказной разработки возможность предлагать клиентам инновационные и персонализированные решения, обеспечивая при этом высокий уровень информационной безопасности.

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