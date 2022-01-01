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Кастомизация Odoo и ERP-системы для Aeropartner

Задача

Создание внутренней системы для упрощения процессов в международной организации, работающей в области business jet авиации. Первоочередной задачей было сокращение времени процесса обработки заявки на организацию частного перелета. Затем были добавлены калькулятор утилизации CO2 и генератор коммерческих предложений по продаже самолетов.

Исполнение

Реализована система на платформе ERP odoo. Разработано довольно много кастомных приложений, но и часть функций было решено оставить на базовых приложениях за счет их расширения.

Достигнутый результат

Система успешно функционирует по сей день. Сложность системы при ее реализации была парирована в первую очередь четким формированием потребности со стороны заказчика и уже во вторую очередь нашим опытом.

Бюджет

Коммерческая тайна.

К сожалению, мы мало что можем рассказать о деталях проекта, будучи скованными NDA. Но с уверенностью можем утверждать, что он был непростым и интересным, такие получаются только на основе богатого опыта работы со стороны заказчика и его способностью структурировать и систематизировать.

Сейчас этот проект позволяет:

  • удобно и пошагово отрабатывать запросы на частные перелеты с их последующим отслеживанием;
  • делать расчеты стоимости утилизации углекислого газа;
  • формировать коммерческие предложения по продаже самолета буквально за несколько минут.

Если у вас есть потребность в автоматизации бизнеса в этой же сфере, мы с удовольствием познакомим вас с нашим клиентом, который сможет предоставить вам уже удачно сформированный продукт. Но если вам нужно что-то похожее и ваша отрасль не авиация, то тут мы готовы выслушать ваши пожелания и составить коммерческое предложение. Вам достаточно связаться с нами через форму обратной связи или мессенджеры.


Детали проекта

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Уникальные разработки

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