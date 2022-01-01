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Портфолио

Модернизация проекта "Дом Знаний"

Задача

Вести поддержку и модернизацию уже действующего проекта онлайн-школы “Дом Знаний”.

Исполнение

В рамках работы над проектом мы закрыли множество больших и мелких задач, направленных на модернизацию площадки. Наша команда предложила план серьезной доработки системы для ее автоматизации и структуризации.

Достигнутый результат

Итогом работы в проекте было введение в эксплуатацию радикальных изменений, позволяющих обработать серьезно большое количество учеников в год.

Бюджет

Коммерческая тайна.

Этот проект выполнялся с нашими друзьями из компании КРОН. В самом начале сотрудничества в задачи нашей выделенной команды (retainer) входила исключительно детализация ЧТЗ по сформировавшимся пожеланиям заказчика. В ходе знакомства с проектом и его бизнес-процессами мы сформировали предложение по глобальной модернизации, которая смогла бы поставить проект на совершенно новый уровень. В итоге предложение по модернизации было принято, началась работа по разработке глобальных изменений, а в частности:

  • Создание механизма формирования планов уроков на учебный год с его версификацией по годам обучения.
  • Создание механизма формирования годовых планов обучения.
  • Разработка интерфейса и применение нового принципа формирования расписания в ручном и автоматическом режимах.
  • Применение нового принципа формирования учебных групп и классов с соблюдением хронологии обучения в онлайн-школе.
  • Разработка системы обработки заявок на поступление в школу.
  • Разработка системы онлайн-оплаты и продления услуг.
  • Введение нового механизма тестирования для проверки знаний по предметам.
  • Разработка нового приложения чата для общения и обмена документами внутри проекта
    и многое другое.

Работа над таким проектом, а именно разработка в области онлайн-школ и образования, со всех сторон интересна для развития команды. Большое количество аналитических данных, наработанных схем, механик и технологий делает нас отличным стратегическим инструментом как для существующих образовательных платформ, так и для новых, амбициозных проектов.

Более того, мы всегда выступаем за всеобщее развитие и поддерживаем развитие наших клиентов. Так, при разработке онлайн-школы “Дома Знаний” были заложены интересные инструменты. Благодаря нашим наработкам стартапы в области онлайн-образования при сотрудничестве с платформой онлайн-школы могут легко заскочить в нишу рынка, работая в партнерских, а не губительных конкурентных условиях. Поэтому если у вас есть идея создания онлайн-школы, пишите нам в телеграм или через форму обратной связи, нам есть что вам предложить.

Детали проекта

разработка платформы аренды недвижимости Разработка платформы для аренды недвижимости bnb.ru
Разработка сайтов Уникальные разработки
разработка микросервиса для аэропартнер Разработка микросервиса для продвижения чартерных рейсов для Aeropartner
Уникальные разработки

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