Вести поддержку и модернизацию уже действующего проекта онлайн-школы “Дом Знаний”.
В рамках работы над проектом мы закрыли множество больших и мелких задач, направленных на модернизацию площадки. Наша команда предложила план серьезной доработки системы для ее автоматизации и структуризации.
Итогом работы в проекте было введение в эксплуатацию радикальных изменений, позволяющих обработать серьезно большое количество учеников в год.
Коммерческая тайна.
Этот проект выполнялся с нашими друзьями из компании КРОН. В самом начале сотрудничества в задачи нашей выделенной команды (retainer) входила исключительно детализация ЧТЗ по сформировавшимся пожеланиям заказчика. В ходе знакомства с проектом и его бизнес-процессами мы сформировали предложение по глобальной модернизации, которая смогла бы поставить проект на совершенно новый уровень. В итоге предложение по модернизации было принято, началась работа по разработке глобальных изменений, а в частности:
Работа над таким проектом, а именно разработка в области онлайн-школ и образования, со всех сторон интересна для развития команды. Большое количество аналитических данных, наработанных схем, механик и технологий делает нас отличным стратегическим инструментом как для существующих образовательных платформ, так и для новых, амбициозных проектов.
Поможем реализовать Вашу идею!