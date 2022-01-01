В рамках работы над проектом мы закрыли множество больших и мелких задач, направленных на модернизацию площадки. Наша команда предложила план серьезной доработки системы для ее автоматизации и структуризации.

Этот проект выполнялся с нашими друзьями из компании КРОН. В самом начале сотрудничества в задачи нашей выделенной команды (retainer) входила исключительно детализация ЧТЗ по сформировавшимся пожеланиям заказчика. В ходе знакомства с проектом и его бизнес-процессами мы сформировали предложение по глобальной модернизации, которая смогла бы поставить проект на совершенно новый уровень. В итоге предложение по модернизации было принято, началась работа по разработке глобальных изменений, а в частности:

Создание механизма формирования планов уроков на учебный год с его версификацией по годам обучения.

Создание механизма формирования годовых планов обучения.

Разработка интерфейса и применение нового принципа формирования расписания в ручном и автоматическом режимах.

Применение нового принципа формирования учебных групп и классов с соблюдением хронологии обучения в онлайн-школе.

Разработка системы обработки заявок на поступление в школу.

Разработка системы онлайн-оплаты и продления услуг.

Введение нового механизма тестирования для проверки знаний по предметам.

Разработка нового приложения чата для общения и обмена документами внутри проекта и многое другое.

Работа над таким проектом, а именно разработка в области онлайн-школ и образования, со всех сторон интересна для развития команды. Большое количество аналитических данных, наработанных схем, механик и технологий делает нас отличным стратегическим инструментом как для существующих образовательных платформ, так и для новых, амбициозных проектов.



Более того, мы всегда выступаем за всеобщее развитие и поддерживаем развитие наших клиентов. Так, при разработке онлайн-школы “Дома Знаний” были заложены интересные инструменты. Благодаря нашим наработкам стартапы в области онлайн-образования при сотрудничестве с платформой онлайн-школы могут легко заскочить в нишу рынка, работая в партнерских, а не губительных конкурентных условиях. Поэтому если у вас есть идея создания онлайн-школы, пишите нам в телеграм или через форму обратной связи, нам есть что вам предложить.



