Задача
Создать сайт, на котором будет публиковаться информация об аренде и продаже недвижимости, с внутренней системой контроля и управления бронированием (интранет-система).
Исполнение
Написан простой мультиязычный сайт на Django с личным кабинетом пользователя и интранет-системой для администратора. Система администрирования сделана эргономично, что позволяет быстро заполнять большой ассортимент объектов.
Достигнутый результат
Сайт готов, развернут на сервере заказчика, успешно запущен и находится в полном управлении заказчика в Барселоне.
Учитывая пожелания заказчика, мы создали довольно тривиальный проект с минималистичным дизайном и несложной системой управления бронированием для администратора. Помимо непосредственного создания сайта мы выполнили дополнительные работы:
- Помогли с первым заполнением и предоставили контент на русском языке, воспользовавшись услугами наших переводчиков.
- Оказывали постоянную техническую поддержку.
- Полностью переразвернули и перезаполнили сайт бесплатно, восстановив утерянные данные из своих источников, после того как заказчик не оплатил вовремя свои сервера, и сайт был удален вместе с бекапами.
Стоит отметить, что создание подобных сайтов – не наша основная специализация: выполнение очень коротких проектов создает некоторые сложности в долгосрочном планировании нагрузки команды. Однако если мы и делаем такой сайт, то делаем хорошо, оснащая его механизмами для SEO-продвижения, удобного заполнения контента, интеграциями и многим другим. Если вам нужна разработка интернет-магазина
или другой проект такого типа, пишите в наш телеграм или через форму обратной связи. Мы готовы предложить не только разработку сайта, но и целую налаженную инфраструктуру, взаимодействующую и с эквайрингом, и с CRM-системой, и с системой управления остатками и другими полезными инструментами.