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Портфолио

Создание сайта недвижимости Home2Stay

Задача

Создать сайт, на котором будет публиковаться информация об аренде и продаже недвижимости, с внутренней системой контроля и управления бронированием (интранет-система).

Исполнение

Написан простой мультиязычный сайт на Django с личным кабинетом пользователя и интранет-системой для администратора. Система администрирования сделана эргономично, что позволяет быстро заполнять большой ассортимент объектов.


Достигнутый результат

Сайт готов, развернут на сервере заказчика, успешно запущен и находится в полном управлении заказчика в Барселоне.

Бюджет

От 800 000 руб.

Учитывая пожелания заказчика, мы создали довольно тривиальный проект с минималистичным дизайном и несложной системой управления бронированием для администратора. Помимо непосредственного создания сайта мы выполнили дополнительные работы:

  • Помогли с первым заполнением и предоставили контент на русском языке, воспользовавшись услугами наших переводчиков. 
  • Оказывали постоянную техническую поддержку.
  • Полностью переразвернули и перезаполнили сайт бесплатно, восстановив утерянные данные из своих источников,  после того как заказчик не оплатил вовремя свои сервера, и сайт был удален вместе с бекапами.

Стоит отметить, что создание подобных сайтов – не наша основная специализация:  выполнение очень коротких проектов создает некоторые сложности в долгосрочном планировании нагрузки команды. Однако если мы и делаем такой сайт, то делаем хорошо, оснащая его механизмами для SEO-продвижения, удобного заполнения контента, интеграциями и многим другим. Если вам нужна разработка интернет-магазина или другой проект такого типа, пишите в наш телеграм или через форму обратной связи. Мы готовы предложить не только разработку сайта, но и целую налаженную инфраструктуру, взаимодействующую и с эквайрингом, и с CRM-системой, и с системой управления остатками и другими полезными инструментами.

Детали проекта

разработка платформы аренды недвижимости Разработка платформы для аренды недвижимости bnb.ru
Разработка сайтов Уникальные разработки
РИС Разработка системы госзакупок РИС
Разработка сайтов Выделенная команда Уникальные разработки

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