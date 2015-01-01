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Разработка интернет-магазинов

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Решения

Команда Nextner специализируется на профессиональной разработке интернет-магазинов разного масштаба – от небольших площадок для стартующего бизнеса до масштабных маркетплейсов. Мы создаем магазины товаров и площадки для продажи услуг – разовых и с абонентской платой. 
Все разработанные нами интернет-магазины оснащаются необходимым функционалом: 
  • удобным и быстрым поиском;
  • интранет-системой для простого администрирования.
  • необходимыми интеграциями: 1С, сервисы оплаты, смс-сервисы почтовые шлюзы, сервисы доставки, мобильные приложения;
  • функционалом для СЕО-продвижения; 
  • гибким функционалом назначения скидок и т.д. 
У нас вы можете заказать разработку интернет-магазина как с уникальным дизайном, так и по готовому шаблону. Мы создаем интернет-магазины на Django и Python, что обеспечивает большой потенциал для их развития как с точки зрения функционала, так и в плане доступности его поддержки специалистами. 
Варианты разработки
Мы занимаемся разработкой и поддержкой интернет-магазинов на Django и Python, начиная с момента нашего основания в 2015 году, и специализируемся на трех подходах:
  • Разработка простых и дешевых интернет-магазинов
Стоимость – от 200 тыс. рублей, срок – 2-3 месяца.
Этот вариант подходит компаниям, у которых нет большого бюджета, но которым требуется простой инструмент для онлайн-продаж. С новым продуктом компания получит первичный опыт онлайн-торговли, сможет построить гипотезы для дальнейшего развития.
  • Разработка больших интернет-магазинов, маркетплейсов
Стоимость – от 2 млн рублей, срок – 4-9 месяцев
Этот вариант идеально подойдет для компаний, у которых уже есть положительный опыт работы с онлайн-магазином, отлажены бизнес-процессы, с онлайн-магазином работают отдельные специалисты. Как правило, такие продукты оснащены множеством полезных механизмов, сопровождающих пользователей на всех сценариях, а также автоматизированы и идеально приспособлены к продвижению. 
  • Поэтапное внедрение в онлайн-торговлю

Стоимость – от 1,2 млн рублей, срок – 3-7 месяцев

Это лучший вариант для тех, у кого еще не было опыта работы с интернет-магазином, но есть бюджет и острая потребность начать. Суть подхода заключается в поэтапной проработке всех гипотез для выбора правильного вектора развития. В результате будет создана так называемая MVP, которая по сути будет являться подготовленным интернет-магазином, выполняющим самые необходимые функции и  готовым к масштабированию и продвижению.

Интернет-магазины под ключ

Создание интернет-магазина с нами – это легко и прибыльно! Мы с нуля разработаем интернет-магазин, который идеально подойдет для ваших потребностей и бизнеса. На каждом этапе вы получите полную поддержку нашей команды. В зависимости от ваших индивидуальных требований услуга разработки интернет-магазина под ключ может включать:

  • Аналитику требований бизнеса и консультации по выбору оптимальных решений.
  • Проектирование и разработка интерфейса и функционала.
  • Создание программной части продукта.
  • Интеграции с внешними системами, такими как 1C, платежные сервисы, системы доставки и другие.
  • Тестирование и оптимизацию для обеспечения высокой производительности и безопасности.
  • SEO-продвижение для обеспечения видимости магазина в поисковых системах.
  • Техническую поддержку, расширение функционала и обновление дизайна в соответствии с развитием бизнеса.
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Увеличение числа участников при подготовке опаздывающей программы только замедляет процесс. Закон Брукса
Проект Туруру.ру Проект Туруру.ру
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Команда

Над заказом по разработке интернет-магазина в зависимости от подхода так или иначе работает довольно много специалистов. Даже создавая дешевый интернет-магазин с простыми функциями, мы обязательно заверяем его профпригодность у маркетолога, SEO-оптимизатора и контекстолога.

Backend-разработчик
Backend-разработчик
Аналитик
Аналитик
Тестировщик
Тестировщик
Контент-менеджер
Контент-менеджер
Дизайнер
Дизайнер
Frontend-разработчик
Frontend-разработчик
SEO-оптимизатор
SEO-оптимизатор
Технический писатель
Технический писатель

Методология

Обычно разработка современного интернет-магазина представляет собой объемный проект, для которого могут быть применены разные варианты методологий:
Срочная
По этой методологии над проектом асинхронно работает сразу несколько специалистов одного профиля. Это позволяет сократить время разработки почти в два раза за счет увеличения стоимости проекта.
Пример:
Проект Туруру.ру
Проект Туруру.ру
Agile
Подходит для создания больших e-com проектов. За счет своей гибкости позволяет малыми, но верными итерациями создавать проект, постоянно актуализируя правильный вектор развития.
Пример:
Home2Stay
Home2Stay
Классическая методология
Подходит для небольших задач, в которых можно четко обозначить границы, измерить объем работ, а значит, и огласить конечную цену.
Пример:
Создание сайта SNATEK
Создание сайта SNATEK

Технологии и фреймворки

Backend

PYTHON DJANGO

Frontend

JAVASCRIPT VUE CSS HTML

Чем мы выделяемся

Гарантийный срок

Мы предоставляем гарантию на все выполненные работы, оказываем бесплатные консультации по дальнейшей эксплуатации и доработке проектов.


Удобство общения

Мы разговариваем с заказчиками на обычном языке, донося до их полного понимания даже сложные описания процессов. Также мы подстраиваемся под удобное для заказчика время независимо от часового пояса.

Адаптивность

У нас небольшая  команда, поэтому все процессы практически не бюрократизированны, что позволяет адаптироваться под ситуацию в считанные минуты. 

Доступная цена
Мы не тратим деньги на аренду огромных офисов, а время на дорогу или бесполезные беседы у водопоя и можем сосредоточиться на выполнении задач. Благодаря оптимизированному процессу работы, мы можем заметно сократить затрачиваемый ресурс и предложить привлекательные цены на разработку интернет-магазинов.
Ускоренная реализация проектов
Мы оперативно выполняем проекты благодаря эффективной организации удаленного рабочего процесса. Мы успешно внедрили удаленный формат еще в 2015 году и теперь можем даже в сжатые сроки разработать интернет-магазин и запустить его благодаря оптимизированному процессу работы.

Эффективность

  • Глубокое исследование, анализ и разработка сложных систем – наш профиль. 
  • Мы способны сократить каждый этап работы для быстрого достижения цели, используя пошаговый подход. 
  • Работаем с заказчиками, у которых отсутствует или не полностью представлена документация. 
  • Корректируем сложные проекты, испытывающие большую нагрузку.
Эффективность фото разработка

Стоимость

от 500 000 ₽
Создание интернет-магазина

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от 4 месяцев
Создание интернет-магазина
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Проекты

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РИС
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