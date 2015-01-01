Разработка интернет-магазинов

Команда Nextner специализируется на профессиональной разработке интернет-магазинов разного масштаба – от небольших площадок для стартующего бизнеса до масштабных маркетплейсов. Мы создаем магазины товаров и площадки для продажи услуг – разовых и с абонентской платой.

Все разработанные нами интернет-магазины оснащаются необходимым функционалом:



удобным и быстрым поиском;

интранет-системой для простого администрирования.

необходимыми интеграциями: 1С, сервисы оплаты, смс-сервисы почтовые шлюзы, сервисы доставки, мобильные приложения;

функционалом для СЕО-продвижения;

гибким функционалом назначения скидок и т.д.

У нас вы можете заказать разработку интернет-магазина как с уникальным дизайном, так и по готовому шаблону. Мы создаем интернет-магазины на Django и Python, что обеспечивает большой потенциал для их развития как с точки зрения функционала, так и в плане доступности его поддержки специалистами.

Варианты разработки



Мы занимаемся разработкой и поддержкой интернет-магазинов на Django и Python, начиная с момента нашего основания в 2015 году, и специализируемся на трех подходах:



Разработка простых и дешевых интернет-магазинов

Стоимость – от 200 тыс. рублей, срок – 2-3 месяца.

Этот вариант подходит компаниям, у которых нет большого бюджета, но которым требуется простой инструмент для онлайн-продаж. С новым продуктом компания получит первичный опыт онлайн-торговли, сможет построить гипотезы для дальнейшего развития.



Разработка больших интернет-магазинов, маркетплейсов

Стоимость – от 2 млн рублей, срок – 4-9 месяцев



Этот вариант идеально подойдет для компаний, у которых уже есть положительный опыт работы с онлайн-магазином, отлажены бизнес-процессы, с онлайн-магазином работают отдельные специалисты. Как правило, такие продукты оснащены множеством полезных механизмов, сопровождающих пользователей на всех сценариях, а также автоматизированы и идеально приспособлены к продвижению.



Поэтапное внедрение в онлайн-торговлю

Стоимость – от 1,2 млн рублей, срок – 3-7 месяцев

Это лучший вариант для тех, у кого еще не было опыта работы с интернет-магазином, но есть бюджет и острая потребность начать. Суть подхода заключается в поэтапной проработке всех гипотез для выбора правильного вектора развития. В результате будет создана так называемая MVP, которая по сути будет являться подготовленным интернет-магазином, выполняющим самые необходимые функции и готовым к масштабированию и продвижению.

Интернет-магазины под ключ



Создание интернет-магазина с нами – это легко и прибыльно! Мы с нуля разработаем интернет-магазин, который идеально подойдет для ваших потребностей и бизнеса. На каждом этапе вы получите полную поддержку нашей команды. В зависимости от ваших индивидуальных требований услуга разработки интернет-магазина под ключ может включать: