+7 (923) 320-5009
t.me/nextner
header-background
+7 (923) 320-5009
t.me/nextner
Портфолио

Продажа билетов в собор святого семейства в Барселоне

Задача

Создать примитивный сайт для продвижения в контекстной рекламе, создать и запустить бота, который бы на лету проверял цены и доступность билетов в храм Святого Семейства в Барселоне, после чего мы получали бы оплату за билет с наценкой и сразу покупали этот билет ботом на сайте храма с последующей переправкой билета покупателю.

Исполнение

Сайт проекта реализован на Django. Бот для покупки билетов реализован на Selenium.

Достигнутый результат

Нашей команде пришлось изрядно попотеть, чтобы обойти системы защиты сайта поставщика, однако нам это удалось. Билеты успешно подтягивались и покупались. Кроме того, был подключен и возврат средств за билеты в случае каких-то проблем на стороне сайта поставщика.

Бюджет

Коммерческая тайна.

Работа была довольно сложной и интересной. По нашему мнению, такие проекты, а именно реализация подхода при помощи парсинга, не стоят своих денег. Куда дешевле использовать проекты с официальным подключением через API. Потому за подобные задачи мы решили больше не браться. Самим себе мы доказали, что можем настроить сложный механизм парсинга и применять его в более практичных целях, а главное – достигать сложных целей. В свою очередь, мы всегда готовы предложить клиентам свои ресурсы по web-разработке, аналитике, проектированию инструментов, разработке отраслевых решений для сложных бизнес-процессов. Мы не боимся трудностей и всегда доводим начатое до логического завершения. Если у вас есть потребности в подобной услуге, давайте начнем наш диалог в телеграм, или мы перезвоним вам, если вы заполните форму обратной связи по кнопке ниже.

Детали проекта

разработка платформы аренды недвижимости Разработка платформы для аренды недвижимости bnb.ru
Разработка сайтов Уникальные разработки
РИС Разработка системы госзакупок РИС
Разработка сайтов Выделенная команда Уникальные разработки

Напишите нам

Поможем реализовать Вашу идею!

Оставить заявку

+7 (923) 320-5009
Перезвоните мне
Оставить заявку
Политика конфиденциальности

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта и анализировать сетевой трафик.

Оставаясь с нами, вы даете свое согласие на использование файлов cookie.