Создать примитивный сайт для продвижения в контекстной рекламе, создать и запустить бота, который бы на лету проверял цены и доступность билетов в храм Святого Семейства в Барселоне, после чего мы получали бы оплату за билет с наценкой и сразу покупали этот билет ботом на сайте храма с последующей переправкой билета покупателю.

Работа была довольно сложной и интересной. По нашему мнению, такие проекты, а именно реализация подхода при помощи парсинга, не стоят своих денег. Куда дешевле использовать проекты с официальным подключением через API. Потому за подобные задачи мы решили больше не браться. Самим себе мы доказали, что можем настроить сложный механизм парсинга и применять его в более практичных целях, а главное – достигать сложных целей. В свою очередь, мы всегда готовы предложить клиентам свои ресурсы по web-разработке, аналитике, проектированию инструментов, разработке отраслевых решений для сложных бизнес-процессов. Мы не боимся трудностей и всегда доводим начатое до логического завершения. Если у вас есть потребности в подобной услуге, давайте начнем наш диалог в телеграм, или мы перезвоним вам, если вы заполните форму обратной связи по кнопке ниже.