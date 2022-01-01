Основной задачей было в кратчайшие сроки и с минимальным бюджетом разработать и запустить информативный и функциональный одностраничный сайт для международного фестиваля «Ердынские игры – игры народов Евразии». Существовавший ранее сайт уже не справлялся с текущими задачами, и организаторами было принято решение создать новый сайт, который объединит все данные о мероприятии и упростит взаимодействие организаторов с участниками, партнерами и гостями.

Благодаря собственному готовому решению для быстрого создания сайтов мы реализовали проект в рекордные сроки. Наша разработка позволила всего за несколько дней развернуть и наполнить полностью функциональный одностраничный сайт без кастомного дизайна. На лендинге представлено все необходимое: от подробной программы фестиваля до регистрационных форм, при этом он выглядит современно и профессионально.

Центр культуры коренных народов Прибайкалья получил полностью работающий лендинг, что позволило оперативно информировать аудиторию о событии. Кроме того, запуск сайта ускорил процесс сбора заявок на участие в отдельных мероприятиях фестиваля и снизил нагрузку на организаторов за счет подробных ответов на частые вопросы.

Проект выполнен на безвозмездной основе в рамках спонсорской поддержки. Нас поставили в одном ряду с T2!

В 2025 году команда Nextner выступила в качестве партнера международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры – игры народов Евразии», организованного Центром культуры коренных народов Прибайкалья. Главной задачей при разработке одностраничного сайта было собрать разрозненные материалы о мероприятии на единой цифровой площадке, которая одновременно служила бы путеводителем для гостей и рабочим инструментом для организаторов.

Командой был выбран путь создания сайта на готовом решении, при разработке особое внимание было уделено ключевым разделам:

детализированной и структурированной программе фестиваля;

интерактивной карте местности с описанием маршрута и локаций;

специальным формам для регистрации участников отдельных мероприятий;

формам заявки на аккредитацию СМИ;

блоку FAQ, охватывающему все аспекты организации и участия в фестивале.

Мы интегрировали Яндекс Карты и Google Forms; разместили ссылки на социальные сети организаторов фестиваля, проработали навигацию между разделами, чтобы пользователи могли быстро находить нужную информацию. Адаптивный дизайн обеспечил корректное отображение сайта на всех устройствах.

Лендинг стал официальным информационным ресурсом фестиваля, который значительно упростил работу организаторов и повысил удобство участников. Этот проект наглядно показал, что даже без сложного индивидуального дизайна можно создать полнофункциональный и эстетически привлекательный ресурс в экстремально короткие сроки.

Мы рады, что смогли внести свой вклад в организацию важного культурного события. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в реализации подобных значимых проектов.